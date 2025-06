Két hirtelen halál a hölgyeknél, a másodiknál elvéreztek a mieink

A Dósa Dániel, Mihályi Andor, Szemes Gergő, Tóth Gergely alkotta tőrcsapat a 16-os táblán kezdett, ahol nyert a horvátok ellen, majd a negyeddöntőben nagy küzdelemben kikapott a semleges színekben szereplő oroszoktól. Innentől legjobb esetben ötödik lehetett és ezt a helyezést ki is harcolta a tavaly nagy meglepetésre ezüstérmes magyar együttes.

Muhari Eszternek és társainak ezúttal be kellett érniük a hatodik helyezéssel. Forrás: Facebook/Tatabányai Sport Club

Eredmények: férfi tőr, csapatverseny:

a 16 között: Magyarország–Horvátország 45-38

negyeddöntő: Oroszország (semleges színekben)–Magyarország 45-38

az 5–8. helyért: Magyarország–Ausztria 45-31

az 5. helyért: Magyarország–Lengyelország 45-40

Csupa szoros meccs a nőknél

A Muhari Eszter, Dékány Kinga, Nagy Blanka Virág, Gnám Tamara összeállítású a 16-os táblán ráadástussal verte a románokat, majd a negyeddöntőben ugyancsak hosszabbításba torkollott a mérkőzése, de Ukrajnától már kikapott. A folytatásban, az 5–8. helyért ugyancsak szoros mérkőzésen nyertek a magyarok a svédek ellen két találattal. Ekkor már a tavaly olimpiai bronzérmes Muhari, valamint Nagy mellett Gnám vívott, Dékány pedig a pást mellől figyelte az eseményeket. Az ötödik helyért a meglepetésre ugyancsak ide jutott franciákkal kellett megküzdeni. A tavaly ezüstérmes magyarok szoros meccsen végül öt tussal alulmaradtak, így a hatodik helyen zártak.

Eredmények: női párbajtőr, csapatverseny

a 16 között: Magyarország–Románia 32-31

negyeddöntő: Ukrajna–Magyarország 44-43

az 5–8. helyért: Magyarország–Svédország 42-40

az 5. helyért: Franciaország–Magyarország 45-40

Boczkó Gábor szövetségi kapitány kicsit csalódott

A magyarok öt éremmel – egy-egy arannyal és ezüsttel, illetve három bronzzal – fejezték be a kontinensviadalt. Boczkó Gábor szövetségi kapitány amiatt csalódott, hogy a csapatversenyek nem teljesen úgy alakultak, ahogy várta.

– A verseny előtt azt nyilatkoztam, hogy a tavalyi hét érmet túlzásnak érzem, a realitás egy kicsit kevesebb, és ez be is jött – kezdte értékelését Boczkó Gábor szövetségi kapitány. Hozzátette: a verseny felénél ezzel együtt úgy tűnt, hogy még akár felül is lehet múlni az elmúlt évi eredményt, ez azonban végül nem sikerült, mert a csapatversenyekben a győztes férfi kardozók révén csak egy érem jött össze. A kapitány emiatt az Eb végén csalódottnak érezte magát, különösen a szerdai szereplést fájlalta, amikor a női kardozók végül negyedikek lettek.

Az idei év fő versenyét, a világbajnokságot július 22. és 30. között rendezik Tbilisziben.