„Nem tudom, hányszor kell még elmondanom” – Slot kiakadt a Szoboszlait érintő kérdés miatt

Arne Slot együttesének előző hete felemásan sikerült: a bajnokságban hiába talált be ismét szabadrúgásból Szoboszlai Dominik, a Liverpool csupán 1-1-es döntetlenre volt képes hazai pályán a gyengélkedő Tottenham ellen. A Bajnokok Ligájában viszont sikerült javítani a Galatasaray elleni nyolcaddöntő első meccsén elszenvedett 1-0-s vereséget követően, a Vörösök 4-0-ra nyertek az Anfielden – Szoboszlai ismét betalált –, így bejutottak a sorozat negyeddöntőjébe, amelyben a Paris Saint-Germain lesz az ellenfél.

Arne Slot ismét elmondta, csak akkor játszatja jobbhátvédként Szoboszlait, amikor szükséges

Előbb azonban újabb feladatok várnak a csapatra a Premier League-ben és az FA-kupában, szombaton például ahhoz a Brightonhoz látogat a gárda, melyet már kétszer is legyőzött ebben az idényben: a bajnokságban 2-0-ra, néhány héttel ezelőtt pedig az FA-kupában 3-0-ra.

Utóbbi meccsen Mohamed Szalah is betalált, azonban a szombati összecsapáson nem számolhat az egyiptomival a holland tréner.

– Szokatlan, hogy sérült, de nem bevethető holnap. A Liverpool szempontjából jó, hogy válogatottszünet következik, Egyiptomnak persze rossz hír, hogy nem utazhat a nemzeti együtteshez. Mo már megmutatta, hogy képes másoknál gyorsabban felépülni, bízunk benne, hogy ezúttal is így lesz – mondta Slot, hozzátéve, hogy Joe Gomez játékára van halvány remény, de a kezdőcsapatban biztosan nem lesz ott az angol védő.

Arne Slot kifakadt a Szoboszlait érintő kérdés miatt

A két sérülés kapcsán ismét előjött az a kérdés, hogy a korlátozott lehetőségek miatt előfordulhat, hogy Szoboszlainak megint jobbhátvédként kell szerepelnie. A felvetésre Slot ingerülten reagált, a Pool edzője szerint minden egyes alkalommal ugyanazt a témát boncolgatják, amelyben korábban már elmondta az indokait.

Nem tudom, hányszor kell még elmondanom, de kérem, kérdezgessék csak tovább: Dominik középpályás, elmondjam még öt-hat alkalommal?

– Amikor jobbhátvédként játszatom, az nem azért van, mert taktikai zseni vagyok, hanem mert ő a legjobb bevethető játékos arra a posztra. Ha minden szélső védőm elérhető és jó formában van, akkor ők játszanak ezen a poszton, Dominik pedig a középpályán. Minden egyes csapatösszeállításnál megvan az oka, hogy Dominik miért jobb oldali hátvéd. Ő alapvetően egy rendkívül jó középpályás a számunkra, és bár vannak mások is, ha megvan rá a lehetőségem, akkor a középpályán játszatom, mert ha mindenki bevethető, akkor a csapat erősebb vele a középpályán. Ha hiányoznak néhányan, Dominik játszhat jobbhátvédként, ez az én felfogásom. De ha mindenki fitt, a legjobb csapatunkban nem Szoboszlai a jobbhátvéd.