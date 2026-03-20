„Nem tudom, hányszor kell még elmondanom” – Slot kiakadt a Szoboszlait érintő kérdés miatt

A Liverpool péntek délelőtt megtartotta a Brighton elleni szombati, idegenbeli bajnokit megelőző sajtótájékoztatóját. Arne Slot új sérülésről számolt be, majd a Szoboszlai Dominik szerepkörét érintő kérdés miatt alaposan felkapta a vizet.

2026. 03. 20. 11:44
A Liverpool trénere nem számolhat egyik legjobbjával a Brighton ellen Fotó: Darren Staples Forrás: AFP
Arne Slot együttesének előző hete felemásan sikerült: a bajnokságban hiába talált be ismét szabadrúgásból Szoboszlai Dominik, a Liverpool csupán 1-1-es döntetlenre volt képes hazai pályán a gyengélkedő Tottenham ellen. A Bajnokok Ligájában viszont sikerült javítani a Galatasaray elleni nyolcaddöntő első meccsén elszenvedett 1-0-s vereséget követően, a Vörösök 4-0-ra nyertek az Anfielden – Szoboszlai ismét betalált –, így bejutottak a sorozat negyeddöntőjébe, amelyben a Paris Saint-Germain lesz az ellenfél.

Fotó: Ben Stansall/AFP

Előbb azonban újabb feladatok várnak a csapatra a Premier League-ben és az FA-kupában, szombaton például ahhoz a Brightonhoz látogat a gárda, melyet már kétszer is legyőzött ebben az idényben: a bajnokságban 2-0-ra, néhány héttel ezelőtt pedig az FA-kupában 3-0-ra.

Utóbbi meccsen Mohamed Szalah is betalált, azonban a szombati összecsapáson nem számolhat az egyiptomival a holland tréner.

– Szokatlan, hogy sérült, de nem bevethető holnap. A Liverpool szempontjából jó, hogy válogatottszünet következik, Egyiptomnak persze rossz hír, hogy nem utazhat a nemzeti együtteshez. Mo már megmutatta, hogy képes másoknál gyorsabban felépülni, bízunk benne, hogy ezúttal is így lesz – mondta Slot, hozzátéve, hogy Joe Gomez játékára van halvány remény, de a kezdőcsapatban biztosan nem lesz ott az angol védő.

Arne Slot kifakadt a Szoboszlait érintő kérdés miatt

A két sérülés kapcsán ismét előjött az a kérdés, hogy a korlátozott lehetőségek miatt előfordulhat, hogy Szoboszlainak megint jobbhátvédként kell szerepelnie. A felvetésre Slot ingerülten reagált, a Pool edzője szerint minden egyes alkalommal ugyanazt a témát boncolgatják, amelyben korábban már elmondta az indokait.  

Nem tudom, hányszor kell még elmondanom, de kérem, kérdezgessék csak tovább: Dominik középpályás, elmondjam még öt-hat alkalommal?

– Amikor jobbhátvédként játszatom, az nem azért van, mert taktikai zseni vagyok, hanem mert ő a legjobb bevethető játékos arra a posztra. Ha minden szélső védőm elérhető és jó formában van, akkor ők játszanak ezen a poszton, Dominik pedig a középpályán. Minden egyes csapatösszeállításnál megvan az oka, hogy Dominik miért jobb oldali hátvéd. Ő alapvetően egy rendkívül jó középpályás a számunkra, és bár vannak mások is, ha megvan rá a lehetőségem, akkor a középpályán játszatom, mert ha mindenki bevethető, akkor a csapat erősebb vele a középpályán. Ha hiányoznak néhányan, Dominik játszhat jobbhátvédként, ez az én felfogásom. De ha mindenki fitt, a legjobb csapatunkban nem Szoboszlai a jobbhátvéd.

A 47 esztendős szakembert a szerződéséről is megkérdezték: – Így működik a labdarúgás? Nyerünk egy meccset, és máris új szerződésről beszélünk? Nem is egyet nyertünk egyébként, hanem többet, mint azt bárki gondolta volna az elmúlt hónapokban. Megleptek ezzel a kérdéssel, jelenleg a Brightonra koncentrálok, előtte pedig az volt a fókuszban, hogy valami pozitív süljön ki az idényből. A végéig küzdenünk kell, kizárólag erre figyelek. Most nem beszélünk új szerződésről – zárta szavait Slot.

Premier League, 31. forduló

Péntek

Bournemouth–Manchester United 21.00 (tv: Match4) 

Szombat

Brighton–Liverpool 13.30 (tv: Spíler1)
Fulham–Burnley 16.00 (tv: Spíler1)
Everton–Chelsea 18.30 (tv: Spíler1)
Leeds United–Brentford 21.00 (tv: Spíler1)

Vasárnap

Newcastle United–Sunderland 13.00 (tv: Spíler1)
Aston Villa–West Ham United 15.15
Tottenham Hotspur–Nottingham Forest 15.15 (tv: Spíler1)

