A káprázatosan játszó Doncic Kobe Bryant nyomdokaiba lépett, LeBron James újabb rekordja a Lakers győztes meccsén

Elképesztő teljesítményeket és hihetetlen pillanatokat hozott az észak-amerikai profi kosárlabdaliga (NBA) legutóbbi játéknapja. A Los Angeles Lakers játékosa, Luka Doncic 60 pontot dobott a Miami Heat elleni 134-126-ra megnyert győztes meccsen, és ezzel a szlovénok szupersztárja lett az első Lakers-játékos Kobe Bryant óta, aki 60 pontot szerzett egy mérkőzésen. A floridaiak elleni találkozón LeBron James is újabb mérföldkőhöz érkezett, mivel a négyszeres NBA-bajnok kosaras lejátszottta pályafutásának 1611. meccsét a ligában, és ezzel beérte Robert Parisht az örökranglista élén. A franciák ifjú csillaga, Victor Wembanyama remeklésével nyert a San Antonio Spurs a Phoenix Suns ellen, és ezzel a győzelemmel a címvédő Oklahoma City Thunder után a texasi együttes is bejutott a rájátszásba.

Magyar Nemzet
2026. 03. 20. 9:25
Luka Doncic és LeBron James a Lakers legjobbjai Fotó: RICH STORRY Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Őrült éjszakán van túl az észak-amerikai profi kosárlabdaliga (NBA). A legutóbbi játéknap legnagyobb szenzációját a Los Angeles Lakers kosarasa, Luka Doncic okozta, a szlovén irányító 60 pontot dobott a Miami Heat ellen 134-126-ra megnyert győztes találkozón, miközben a kaliforniaik győzelmi sorozata nyolc meccsre nőtt. Tizenöt másodperccel a meccs vége előtt ráadásul szokatlan jelenet zajlódott le a Heat hazai pályájának számító Kaseya Centerben, ami mindent elmond a magánéleti válságban lévő szlovén játékos idei szezonjáról.

Luka Doncic remekül játszott a Miami Heat ellen
Luka Doncic remekül játszott a Miami Heat ellen Fotó: RICH STORRY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Doncic hatvanat dobott Miamiban

A Miami Heat elkezdte skandálni: „MVP! MVP!” rigmust – amivel a legjobb játékosokat szokták dicsérni – Doncicnak a mérkőzés végén, akinek nagyon jólesett a floridai szurkolók dícsérete

Elég elképesztő volt, főleg idegenben, Miamiban. Hallani, hogy az egész csarnok azt kiabálja, hogy »MVP« szerintem ezt minden játékos hallani akarja. Libabőrös lettem, szóval nagyon különleges volt

 – mondta el a szlovénok sztárkosarasa, aki pályafutása harmadik olyan meccsét produkálta, amin minimum 60 pontot szerzett és ő dobta a legtöbb pontot valaha ellenfélként Miamiban, felülmúlva James Harden 58 pontos teljesítményét 2019. február 28-áról. Ráadásul a Lakers sztárja egy újabb listára is felkerült. ahol legendák tanyáznak. Ez mindössze az ötödik olyan mérkőzés volt az NBA történetében, ahol valaki 60 pontot és 5 szerzett labdát hozott össze – Doncic ezzel csatlakozott Harden (2019), Allen Iverson (2005), Michael Jordan (1993) és Rick Barry (1974) mellé. 

A Lakers edzője, JJ Redick már a meccs előtt is azt hangsúlyozta, hogy Doncicnak ott kell lennie az MVP-esélyesek között, és a tréner ezt még még azelőtt mondta, hogy a szlovén kosaras lett volna az első Lakers-játékos Kobe Bryant óta (2016. április 13.), aki 60 pontot dob egy meccsen. 

Doncic persze nem akart állást foglalni arról, hol áll az MVP-versenyben az alapszakasz vége előtt néhány héttel.

– Nekem ehhez semmi közöm – hárította el az újságírók kérdését az irányító, majd Redick – aki korábban maga is szavazott az NBA-díjakról, és podcast-műsorvezetőként, valamint kosárlabda-elemzőként is dolgozott – odaszúrt picit, amikor arról kérdezték, miért nem kapott eddig több támogatást Doncic, hogy a liga legjobbjának válasszák.

Mert panaszkodik a bíróknak

– tette hozzá Redick szarkasztikusan. A kaliforniai együttes másik sztárja, LeBron James 19 ponttal, 15 lepattanóval és 10 gólpasszal zárt, megszerezve szezonbeli második tripla-dupláját, de ami fontosabb, immár, egyelőre holtversenyben, ő játszotta a legtöbb meccset az NBA-történetében. A péntek hajnali találkozó volt ugyanis James pályafutásának 1611. mérkőzése, amivel beérte Robert Parisht az örökranglista élén.

Wembanyama meccsnyerő dobása

A játéknap egyik rangadója volt a San Antonio Spurs vendégjátéka a Phoenix Suns otthonában, ahol Victor Wembanyama egy parádés dobással biztosította be a Spurs első rájátszás-szereplését 2019 óta. A franciák csodagyereke 1,1 másodperccel a vége előtt egy hátralépésből elengedett tempódobást süllyesztett el Oso Ighodaro felett, amivel a San Antonio 101–100-ra legyőzte a Phoenix csapatát. 

Wembanyama 34 ponttal zárta a meccset, emellett 12 lepattanót és 3 labdaszerzést is jegyzett a San Antonio Spurs színeiben. A Spurs lett az NBA második csapata, amely bebiztosította rájátszásszereplését a bajnoki címvédő Oklahoma City Thunder után, amely kedden jutott be.

 Ez Wembanyama 11. olyan meccse volt a szezonban, ahol legalább 30 pontot és 10 lepattanót szerzett – ez a negyedik legtöbb a ligában, és a legtöbb Spurs-játékostól a 2003–04-es idény óta, amikor a klublegenda Tim Duncan 13 ilyen meccset hozott a szezonban.

Érdekesség, hogy miután megszerezte a vezetést jelentő kosarat és visszasprintelt védekezni, Wembanyama nekiütközött egy pálya melletti szurkolónak, aki vörösbort öntött a rövidnadrágjára. A társai ünneplése közepette a francia csodagyerek még mindig a nadrágjával volt elfoglalva. San Antonio február 1. óta 20 győzelmet és két vereséget számlál, ami ez idő alatt a legjobb az NBA-ben. A Spurs véget vetett története leghosszabb, hatszezonos rájátszás nélküli sorozatának. Ezt megelőzően a franchise történetében soha nem maradtak le egymás után két szezonban a playoffról.

A téma legfrissebb hírei

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Hatalmas kamu az állítólagos oroszveszély

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

