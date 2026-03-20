A káprázatosan játszó Doncic Kobe Bryant nyomdokaiba lépett, LeBron James újabb rekordja a Lakers győztes meccsén

Őrült éjszakán van túl az észak-amerikai profi kosárlabdaliga (NBA). A legutóbbi játéknap legnagyobb szenzációját a Los Angeles Lakers kosarasa, Luka Doncic okozta, a szlovén irányító 60 pontot dobott a Miami Heat ellen 134-126-ra megnyert győztes találkozón, miközben a kaliforniaik győzelmi sorozata nyolc meccsre nőtt. Tizenöt másodperccel a meccs vége előtt ráadásul szokatlan jelenet zajlódott le a Heat hazai pályájának számító Kaseya Centerben, ami mindent elmond a magánéleti válságban lévő szlovén játékos idei szezonjáról.

Doncic hatvanat dobott Miamiban

A Miami Heat elkezdte skandálni: „MVP! MVP!” rigmust – amivel a legjobb játékosokat szokták dicsérni – Doncicnak a mérkőzés végén, akinek nagyon jólesett a floridai szurkolók dícsérete

Elég elképesztő volt, főleg idegenben, Miamiban. Hallani, hogy az egész csarnok azt kiabálja, hogy »MVP« szerintem ezt minden játékos hallani akarja. Libabőrös lettem, szóval nagyon különleges volt

– mondta el a szlovénok sztárkosarasa, aki pályafutása harmadik olyan meccsét produkálta, amin minimum 60 pontot szerzett és ő dobta a legtöbb pontot valaha ellenfélként Miamiban, felülmúlva James Harden 58 pontos teljesítményét 2019. február 28-áról. Ráadásul a Lakers sztárja egy újabb listára is felkerült. ahol legendák tanyáznak. Ez mindössze az ötödik olyan mérkőzés volt az NBA történetében, ahol valaki 60 pontot és 5 szerzett labdát hozott össze – Doncic ezzel csatlakozott Harden (2019), Allen Iverson (2005), Michael Jordan (1993) és Rick Barry (1974) mellé.

A Lakers edzője, JJ Redick már a meccs előtt is azt hangsúlyozta, hogy Doncicnak ott kell lennie az MVP-esélyesek között, és a tréner ezt még még azelőtt mondta, hogy a szlovén kosaras lett volna az első Lakers-játékos Kobe Bryant óta (2016. április 13.), aki 60 pontot dob egy meccsen.

Doncic persze nem akart állást foglalni arról, hol áll az MVP-versenyben az alapszakasz vége előtt néhány héttel.

– Nekem ehhez semmi közöm – hárította el az újságírók kérdését az irányító, majd Redick – aki korábban maga is szavazott az NBA-díjakról, és podcast-műsorvezetőként, valamint kosárlabda-elemzőként is dolgozott – odaszúrt picit, amikor arról kérdezték, miért nem kapott eddig több támogatást Doncic, hogy a liga legjobbjának válasszák.

Mert panaszkodik a bíróknak

– tette hozzá Redick szarkasztikusan. A kaliforniai együttes másik sztárja, LeBron James 19 ponttal, 15 lepattanóval és 10 gólpasszal zárt, megszerezve szezonbeli második tripla-dupláját, de ami fontosabb, immár, egyelőre holtversenyben, ő játszotta a legtöbb meccset az NBA-történetében. A péntek hajnali találkozó volt ugyanis James pályafutásának 1611. mérkőzése, amivel beérte Robert Parisht az örökranglista élén.