Fehérvári hokicsoda, kiütötték az osztrák rekordbajnokot Hári Jánosék

A Hydro Fehérvár AV19 hazai jégen 3-0-ra legyőzte a Klagenfurtot az osztrák jégkorongliga negyeddöntőjének hatodik mérkőzésén. A székesfehérváriak 3-2-es vezetésük birtokában úgy korcsolyáztak ki a jégre, hogy egy újabb sikerrel lezárhatják a párharcot. A győzelmi kényszerben játszó osztrákok végig támadtak, de a gólokat a magyar csapat szerezte. Hári Jánosék alapszakasz tizedik helyezettként jutottak be az elődöntőbe. A Hydro Fehérvár AV19 négy év után ismét a legjobb négy közé került.

P.Fülöp Gábor
2026. 03. 25. 21:40
Hydro Fehérvár AV 19 Székesfehérvár, 2026. március 25. Anze Kuralt, a Hydro Fehérvár AV 19 (j) játékosának gólöröme a férfi jégkorong osztrák liga negyeddöntőjének 6. mérkőzésén játszott Hydro Fehérvár AV 19 - Klagenfurt találkozón a székesfehérvári MET A
Hatalmasat küzdött a Hydro Fehérvár AV 19 Fotó: Vasvári Tamás Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A Hydro Fehérvár AV19 mélyről jött fel. A szezon közben edzőt váltó székesfehérvári jégkorongcsapat az alapszakaszban a 10. lett, a rájátszás selejtezőjébe is nagy izgalmak után jutott csak be. A negyeddöntő első mérkőzése kis híján drámába torkollott, félbe is szakadt, majd a harmadik találkozón 8-3-as idegenbeli vereséget szenvedve került 2-1-es hátrányba az egyik fél negyedik sikeréig tartó párharcban. Ehhez képest szerda este lezárhatta a küzdelmet Ted Dent együttese.

A Hydro Fehérvár AV19 hazai pályán zárhatta le a negyeddöntőt Fotó: Vasvári Tamás / MTI Fotószerkesztőség

A győzelmi kényszerben lévő osztrákok nekiestek a Volánnak, amely némi szerencsével, ám hősiesen védekezve átvészelte a kritikus időszakot. 

Nem hozott gólt a mozgalmas első harmad, a másodikban pedig emberelőnyből megszerezte a vezetést a magyar csapat – a Messner lövésébe jól belenyúló – Erdély Csanád jóvoltából (1-0). 

Az állás változott, a játék képe nem, folyamatosan támadott a Klagenfurt. A kapuvas is a székesfehérváriakat segítette, igaz, elől is adódtak lehetőségeik a hazaiaknak. 

Újra lecsapott a Hydro Fehérvár AV19

A harmadik harmadban is jócskán akadt védeni valója Rasmus Reijolának, ám nem tudták bevenni a ketrecét. Alig több mint négy perce volt hátra, amikor Hári János megduplázta a Fehérvár előnyét (2-0). A kapust lehozva emberelőnyben támadott a Klagenfurt, de nem talált fogást az eksztázisban harcoló székesfehérváriakon. A végén még szerzett egy üreskapus gólt a magyar csapat, Trevor Cheek tette fel a koronát az emlékezetes teljesítményre (3-0).

A Hydro Fehérvár AV19 hazai jégen 3-0-ra legyőzte a Klagenfurtot az osztrák jégkorongliga negyeddöntőjének hatodik mérkőzésén, és 4-2-re megnyerte a párharcot. A székesfehérváriak 2022 után jutottak be ismét az elődöntőbe.

Így ünnepeltek a nagy csata után a fehérváriak:

