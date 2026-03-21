A kosárlegenda, aki ismeri a sikerhez vezető titkot

Huszonnyolc évet kellett várnia a magyar női kosárlabdának arra, hogy újra világbajnoki mezőnyben tudhassa magát a válogatott. A siker egyik kovácsa a nemrég 50. születésnapját ünneplő legenda, Iványi Dalma, aki 1998-ban még a pályán, most pedig a kispadon, a magyar válogatott másodedzőként élte át a kijutás katarzisát.

2026. 03. 21. 12:17
A magyar válogatott edzője, Iványi Dalma szerint elképesztően sokat változott a női kosárlabda 1998 óta
A magyar válogatott edzője, Iványi Dalma szerint elképesztően sokat változott a női kosárlabda 1998 óta Forrás: facebook.com/hunbasket1
Még a sportág berkein belül is voltak olyan szakemberek, akik nem értették, miért kellett a magyar női kosárlabda-válogatottnak beneveznie és elindulnia azon a világbajnoki előselejtezőn, amelyet 2024 augusztusában, közvetlenül a párizsi olimpia után rendeztek meg Ruandában. Akkor még nagyon friss volt az a seb, amelyet az okozott, hogy ez a csapat – máig felfoghatatlan módon – hazai pályán 20 pontos előnyből bukta el az olimpiai selejtezőt, de az új szakmai stáb – Völgyi Péter szövetségi kapitány és Iványi Dalma másodedző – irányításával nemcsak Ruandában, de az elmúlt napokban, Isztambulban is megmutatta, hogy helye van a világ legjobbjai között. Csaknem három évtized, egészen pontosan 28 év böjtölés után lesz ott idén szeptemberben a berlini világbajnokságon a magyar női kosárlabda-válogatott. A kosárlabda világsportág, a női vb-t nem felduzzasztott létszámmal rendezik, ez tényleg a legszűkebb elit, a jelenlegi legjobb 16 válogatott. Ennek a csapatnak kijárt már ez a siker, akárcsak a nemrég az 50. születésnapját ünneplő Iványi Dalmának, akivel az Origó készített interjút.

A Völgyi Péter és Iványi Dalma vezette magyar női kosárlabda-válogatott ott van a világ legjobb 16 nemzeti csapata között
Fotó: AFP/Attila Kisbenedek

Iványi Dalma nagy ajándéka a válogatott sikere

Amikor megkérdezték a kosárlegendát, vajon számára az 50. születésnapja, vagy a válogatott vb-re való kijutása ütött nagyobbat, nem tagadta meg önmagát. Kijelentette, az, hogy a világbajnokságra kijutott a válogatott, egy nagyon-nagyon nagy dolog, és titokban abba reménykedett, hogy a csapatnak sikerül egy ilyen szép ajándékkal meglepnie őt. Mint mondta, ez a siker, ez a kijutás a világbajnokságra volt a hab a születésnapi tortáján. Elárulta, vajon volt-e valamilyen belső késztetése, vágya, hogy pályára léphessen.

– Nem. Már nagyon régóta nem játszom, edzőként dolgozom. Az ilyen gondolatok fölösleges irányba vinnék az energiáimat. Az edzői munka teljesen más, mint amikor az ember a pályán van – sokszor nehezebbnek is élem meg –, de teljes mértékben ebben a szerepben próbálok segíteni a játékosoknak. Persze nem tagadom, mi is dobálunk, játszunk néha. 

Pár éve még alacsonyabb osztályban pályára is léptem, ez mindig meg fog maradni. Ugyanúgy, mint játékosként: voltak jobb és rosszabb napok.

Ezt nem lehet elfelejteni, de az is hazudik, aki azt mondja, hogy még mindig ugyanolyan jó, mint régen. De nem ez a lényege, hanem a közös játék és az öröm – állította Iványi Dalma.

Hatalmas bravúrnak tartja a második helyet és a három győzelmet

Három győzelemmel és két vereséggel második lett a csapat az isztambuli selejtezőben, és a magyar válogatott remeklése a kiemelésnél jól jöhet majd. Iványi Dalma szerint ez mindenféleképpen bravúr, olyan eredmény, amit mindenki aláírt volna a torna előtt.

– Nagyon kemény sorozatra számítottam, tudtam, hogy mind az öt ellenfelünk olyan kvalitású, akikkel elég lenne hetente egy meccset játszani, nemhogy hét nap alatt ötöt. Nagyon sokat készültünk például Japánra, a teljesen másfajta játékstílusára, és tudtuk: ha az első meccset megnyerjük, az nagy lendületet adhat. Így is történt. Igazából azt kaptam, amit vártam: élet-halál harc volt, de a nehéz pillanatokban is meg tudtunk újulni és higgadtak maradtunk – fogalmazott a válogatott másodedzője. Hozzátette, a lányok annyira hittek egymásban, a stábban és abban, hogy amit kitaláltak az edzők, az működőképes, hogy ez a hit az első perctől az utolsóig kitartott. 

Úgy gondolja, rengeteg oka van, hogy majd három évtized után most jött el az áttörés. Még ő is ízlelgeti, hogy az általa is irányított nemzeti csapat ott van a világ legjobb 16 válogatottja csapata között. 

– A kosárlabdát iszonyatosan sok országban játsszák, óriási a verseny, és ahhoz, hogy kijussunk, mindennek össze kell jönnie. Sokszor talán az volt a baj, hogy nem klappolt minden apró részlet. Közben viszont nagyon kemény munka folyt a női kosárlabdában, szép eredmények születtek utánpótlás- és felnőtt szinten is. Most azt érzem, ez a sok munka beérett – jelentette ki Iványi Dalma, aki nem vállalkozott arra, hogy megtippelje, vajon ki nyerné azt a meccset, amikor a két, világbajnokságra kijutott válogatott, az 1998-as és a 2026-os játszana egymás ellen.

– Teljesen más volt a kosárlabda huszonnyolc évvel ezelőtt, más típusú játékosokkal. Annak kell örülni, hogy akkor is kint voltunk a világbajnokságon, és most is ott vagyunk. A tanulság az, hogy ha dolgozol, ha van önbizalmad, alázatosan felkészülsz és elég bátor vagy a pályán, akkor bárkit legyőzhetsz – mondta zárásképpen a kosárlegenda.

Női kosárlabda világbajnoki selejtező, Isztambul, végeredmény

  1. Ausztrália 5 5 0 402-344 10 pont – világbajnoki résztvevő
  2. MAGYARORSZÁG 5 3 2 369-366 8 pont – világbajnoki résztvevő
  3. Törökország 5 2 3 349-361 7 pont – világbajnoki résztvevő
  4. Japán 5 2 3 352-334 7 pont – világbajnoki résztvevő
  5. Kanada 5 2 3  357-313 7 pont
  6. Argentína 5 1 4 285-396 6 pont

A világbajnokságra való kijutásról döntő magyar-török meccs rövid összefoglalója:

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Megyeri Dávid
idezojelekKun Béla

Kun Béla útján Ukrán Péter

Megyeri Dávid avatarja

A kommunista népbiztos tiltott be 1919-ben a Népszava és a Vörös Újság kivételével minden lapot.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

