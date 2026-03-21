A kosárlegenda, aki ismeri a sikerhez vezető titkot

Még a sportág berkein belül is voltak olyan szakemberek, akik nem értették, miért kellett a magyar női kosárlabda-válogatottnak beneveznie és elindulnia azon a világbajnoki előselejtezőn, amelyet 2024 augusztusában, közvetlenül a párizsi olimpia után rendeztek meg Ruandában. Akkor még nagyon friss volt az a seb, amelyet az okozott, hogy ez a csapat – máig felfoghatatlan módon – hazai pályán 20 pontos előnyből bukta el az olimpiai selejtezőt, de az új szakmai stáb – Völgyi Péter szövetségi kapitány és Iványi Dalma másodedző – irányításával nemcsak Ruandában, de az elmúlt napokban, Isztambulban is megmutatta, hogy helye van a világ legjobbjai között. Csaknem három évtized, egészen pontosan 28 év böjtölés után lesz ott idén szeptemberben a berlini világbajnokságon a magyar női kosárlabda-válogatott. A kosárlabda világsportág, a női vb-t nem felduzzasztott létszámmal rendezik, ez tényleg a legszűkebb elit, a jelenlegi legjobb 16 válogatott. Ennek a csapatnak kijárt már ez a siker, akárcsak a nemrég az 50. születésnapját ünneplő Iványi Dalmának, akivel az Origó készített interjút.

A Völgyi Péter és Iványi Dalma vezette magyar női kosárlabda-válogatott ott van a világ legjobb 16 nemzeti csapata között. Fotó: AFP/Attila Kisbenedek

Iványi Dalma nagy ajándéka a válogatott sikere

Amikor megkérdezték a kosárlegendát, vajon számára az 50. születésnapja, vagy a válogatott vb-re való kijutása ütött nagyobbat, nem tagadta meg önmagát. Kijelentette, az, hogy a világbajnokságra kijutott a válogatott, egy nagyon-nagyon nagy dolog, és titokban abba reménykedett, hogy a csapatnak sikerül egy ilyen szép ajándékkal meglepnie őt. Mint mondta, ez a siker, ez a kijutás a világbajnokságra volt a hab a születésnapi tortáján. Elárulta, vajon volt-e valamilyen belső késztetése, vágya, hogy pályára léphessen.

– Nem. Már nagyon régóta nem játszom, edzőként dolgozom. Az ilyen gondolatok fölösleges irányba vinnék az energiáimat. Az edzői munka teljesen más, mint amikor az ember a pályán van – sokszor nehezebbnek is élem meg –, de teljes mértékben ebben a szerepben próbálok segíteni a játékosoknak. Persze nem tagadom, mi is dobálunk, játszunk néha.

Pár éve még alacsonyabb osztályban pályára is léptem, ez mindig meg fog maradni. Ugyanúgy, mint játékosként: voltak jobb és rosszabb napok.

Ezt nem lehet elfelejteni, de az is hazudik, aki azt mondja, hogy még mindig ugyanolyan jó, mint régen. De nem ez a lényege, hanem a közös játék és az öröm – állította Iványi Dalma.