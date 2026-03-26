Nagyon nehéz csoportba került a magyar férfi-kézilabdaválogatott

Nem lehet azt mondani, hogy szerencséje volt a magyar férfi-kézilabdaválogatottnak. Csütörtökön ugyanis sorsoltak a 2028-as férfi kézilabda Eb-re zajló selejtezőkre. A magyarok mellé az egyre veszélyesebb Feröert is behúzták.

2026. 03. 26. 20:36
Bartucz László, a magyar férfikézilabda-válogatott kapusa Fotó: JOHAN NILSSON Forrás: TT NEWS AGENCY
A magyar férfi-kézilabdaválogatott a Feröer-szigeteki, a montenegrói és a koszovói csapattal találkozik a 2028-as Európa-bajnokság selejtezősorozatában – derült ki a csütörtöki, lisszaboni soroláson.

kézilabda
Ez nehéz lesz, kemény ellenfelek jutottak a magyar férfi-kézilabdaválogatottnak - Fotó: Bodnár Boglárka / MTI

Feröer és Montenegró: ez kemény kézilabda lesz

A 24 csapatot felvonultató 2028-as Eb-t január 13. és 30. között rendezik három országban, Portugáliában, Spanyolországban és Svájcban. A három házigazda, valamint a címvédő Dánia nem érdekelt a selejtezőben. A fennmaradó húsz helyre 32 válogatott pályázik, őket osztották most be nyolc csoportba. 

A nyolc kvartett első két helyezettje, valamint a négy legjobb harmadik jut ki a kontinensviadalra. A csoportharmadikok rangsorában csak a kvartettek első és második helyezettjei elleni négy találkozó eredményét veszik alapul, a negyedikek elleni két eredményt nem.

A magyarokra májusban még vb-selejtező vár. A szerbek elleni első összecsapást május 14-én rendezik Nisben, a három nappal későbbi visszavágónak Veszprém ad otthont. A párharc győztese jut ki a 2027-es németországi világbajnokságra.

A selejtezőcsoportok:
1. csoport: Horvátország, Hollandia, Litvánia, Finnország 
2. csoport: Norvégia, Ausztria, Georgia, Törökország 
3. csoport: Izland, Szerbia, Ukrajna, Észtország
4. csoport: MAGYARORSZÁG, Feröer-szigetek, Montenegró, Koszovó
5. csoport: Szlovénia, Csehország, Bosznia-Hercegovina, Izrael
6. csoport: Franciaország, Lengyelország, Románia, Lettország
7. csoport: Németország, Olaszország, Belgium, Szlovákia 
8. csoport: Svédország, Észak-Macedónia, Görögország, Luxemburg

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

