Terjedt a pletyka, hogy ezt a meccset le kellett adni a ruszkiknak

Átkozta a magyar válogatott és a közvélemény is a balszerencsét 1962-ben. Chilébe remek csapatot vitt ki Baróti Lajos szövetségi kapitány, jól is menetelt, sőt játékával lenyűgözte a világot. Egészen a labdarúgó-vb negyedddöntőjéig, amikor 1-0-ra kikapott Csehszlovákiától úgy, hogy a szovjet játékvezető, Nyikolaj Latisev előbb megadott egy lesgólt, majd nem sokkal később Tichy Lajos lövése a hálótartó vasról pattant vissza, ám Latisev a világon egyedül kapufának látta az esetet, és nem ítélt gólt – erről az előző, a 27. részben írtunk részletesen. (A korabeli lapok az Arcanum adatbázisában érhetők el.)

A labdarúgó-vb két legjobb magyar játékosa, Albert és Bene támadja a szovjet kaput (Fotó: Getty Images/Keystone-France)

A magyar válogatott így az ötödik lett, és négy év múlva is nagy reményekkel utazott el Angliába. A csoportmeccsek első két fordulójáról, benne a portugáloktól elszenvedett 3:1-es vereségről, és a világbajnoki címvédő brazilok 3:1-es legyőzéséről, az utóbbi mérkőzés utóéletéről sorozatunk 6. részében részletesen írtunk, most annyit kell hozzátennünk, hogy a harmadik körben Baróti Lajos csapata a bolgárokat is 3:1-re múlta felül, ezúttal cseppet sem lenyűgöző játékkal. A továbbjutás így meglett a második helyen, ha elsőként megyünk tovább, Észak-Korea következett volna a negyeddöntőben, így viszont a Szovjetunió állt a csapat útjában a négy közé vezető úton.

A labdarúgó-vb legnehezebb meccse volt a magyaroknak

Nem mondhatnánk, hogy a legkívánatosabb ellenfél lett volna. A magyar csapat 1956. szeptember 23-án nyerni tudott 1:0-ra Moszkvában, utána viszont a Sunderlandben 1966. július 23-án sorra került vb-negyeddöntőig az egymás elleni négy meccsből hármat elveszített, és egy végződött döntetlenre. Nemcsak emiatt, hanem a bolgárok elleni mérsékelt játék, valamint a szovjetek jó teljesítménye miatt egyöntetű volt a vélemény, amit a Népsport a találkozó napján a címlapon is megfogalmazott: „A kiváló szovjet együttes nehezebb ellenfélnek ígérkezik, mint Brazília volt”.

Ha a végeredményt nézzük, akkor nyilvánvalóan bejött a jóslat, ha a játékot, akkor azt mondhatjuk, a magyar válogatott csak a második félidő egy részében jutott el arra a szintre, mint ahol volt a brazilok ellen. A legendás szovjet (grúz) futballista, Borisz Pajcsadze ezen a vb-n újságíróként vett részt, és a beszámolójában azt írta,

hittek Baróti Lajosnak, aki azt nyilatkozta, bátran támadni akarnak a Szovjetunió ellen is. Ehhez képest szerinte Albert Flórián már az első percekben visszább húzódott, és Pajcsadze állítja, érződött némi félelem a magyarokon.

Ami azt illeti, az ijedtségre hamar meglett az ok (idézzük a Népsportot): „A 3. percben megszerezte a vezetést a szovjet csapat, Banyisevszkis nagy lövést eresztett meg, mintegy 20 méterről, Gelei vetődött, de kiejtette alabdát, és a berohanó Csiszlenko közelről a hálóba vágta.”