Volt egy álma, most tolószékben ül - döbbenetes interjút adott az olimpiai bajnoknő

Az amerikai Lindsey Vonn pályafutása során egyetlen téli olimpiai aranyérmet tudott nyerni. A 2008-as játékokon, a kanadai Vancouverben övé lett a lesiklás aranyérme. A kiváló sportoló 33 évesen, 2019 februárjában jelentette be visszavonulását. Nem bírta ki, visszatért. Lindsey Vonn azért indult el 41 évesen az idei milánói téli olimpián, hogy megmutassa: a lehetetlen is lehetséges. Ám február 8-án, a női lesiklás versenyében 13 másodperccel a rajt után borzalmas balesetet szenvedett. Heteket töltött kórházban és majdnem elveszítette a bal lábát.

Lindsey Vonn a milánói téli olimpián a balesete előtt. Fotó: AFP/Tiziana Fabi

Lindsey Vonn most először beszélt hosszan a végzetes napról

Az amerikai sportolónak csaknem két hónap kellett ahhoz, hogy részletesen és hosszan fel tudja idézni azt, mi történt ezen a versenyen. „Világelső voltam, az olimpia egyik nagy esélyese.

Azért mentem oda, hogy bajnok legyek, most pedig tolószékben ülök

– vázolta a helyzetet és jelenlegi állapotát Vonn.

A versenyző ennyi idő után sem tudja százszázalékosan, mi történt vele abban a végzetes pillanatban, de sok mindent összerakott már. Fizikailag annak ellenére is jól érezte magát, hogy kilenc nappal korábban, a svájci Alpokban, a Crans-Montanában megrendezett világkupa-versenyen elszakadt a bal térdében az elülső keresztszalag. Mentálisan pedig nagyszerűen érezte magát: „Pontosan abban a mentális állapotban voltam, amiben lenni szerettem volna. Készen álltam a rajtra” – mondta.

Kidolgozott stratégiája volt erre a versenyre. „A pálya elején volt az egyik kapu előtt volt egy kis perem. Ha ezen átfordulsz, balra tolódsz. Ezt hívják sodródásnak” – mondta Vonn. A baj az volt, hogy ezen a peremen túlságosan gyorsan repült át.

A sodródás elmaradt, gyakorlatilag egyenesen száguldott tovább és a karja beleakadt a kapu egyik rúdjába.

Vonn edzője, Aksel Lund Svindal azt mondta: ez egy nagyon apró hiba volt. Mégis végzetesnek bizonyult.

Az amerikai versenyző tehetetlenül zuhant előre. A lécek nem oldódtak ki, s így a teste elgörbült. Amikor rájött, hogy mi történt, tehetetlenül sikoltozott. Elképesztő fájdalmai voltak. „Eltört a lábam. A síléceim meg rajtam voltak. Megcsavarodott a lábam, és nem tudtam levenni a síléceimet. Nem tudtam mozdulni, és segítségért kiabáltam” – emlékszik vissza Vonn ezekre a drámai pillanatokra.