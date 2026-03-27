Volt egy álma, most tolószékben ül - döbbenetes interjút adott az olimpiai bajnoknő

Az amerikai Lindsey Vonn pályafutása során egyetlen téli olimpiai aranyérmet tudott nyerni. A 2008-as játékokon, a kanadai Vancouverben övé lett a lesiklás aranyérme. A kiváló sportoló 33 évesen, 2019 februárjában jelentette be visszavonulását. Nem bírta ki, visszatért. Lindsey Vonn azért indult el 41 évesen az idei milánói téli olimpián, hogy megmutassa: a lehetetlen is lehetséges. Ám február 8-án, a női lesiklás versenyében 13 másodperccel a rajt után borzalmas balesetet szenvedett. Heteket töltött kórházban és majdnem elveszítette a bal lábát.
Lindsey Vonn most először beszélt hosszan a végzetes napról
Az amerikai sportolónak csaknem két hónap kellett ahhoz, hogy részletesen és hosszan fel tudja idézni azt, mi történt ezen a versenyen. „Világelső voltam, az olimpia egyik nagy esélyese.
Azért mentem oda, hogy bajnok legyek, most pedig tolószékben ülök
– vázolta a helyzetet és jelenlegi állapotát Vonn.
A versenyző ennyi idő után sem tudja százszázalékosan, mi történt vele abban a végzetes pillanatban, de sok mindent összerakott már. Fizikailag annak ellenére is jól érezte magát, hogy kilenc nappal korábban, a svájci Alpokban, a Crans-Montanában megrendezett világkupa-versenyen elszakadt a bal térdében az elülső keresztszalag. Mentálisan pedig nagyszerűen érezte magát: „Pontosan abban a mentális állapotban voltam, amiben lenni szerettem volna. Készen álltam a rajtra” – mondta.
Kidolgozott stratégiája volt erre a versenyre. „A pálya elején volt az egyik kapu előtt volt egy kis perem. Ha ezen átfordulsz, balra tolódsz. Ezt hívják sodródásnak” – mondta Vonn. A baj az volt, hogy ezen a peremen túlságosan gyorsan repült át.
A sodródás elmaradt, gyakorlatilag egyenesen száguldott tovább és a karja beleakadt a kapu egyik rúdjába.
Vonn edzője, Aksel Lund Svindal azt mondta: ez egy nagyon apró hiba volt. Mégis végzetesnek bizonyult.
Az amerikai versenyző tehetetlenül zuhant előre. A lécek nem oldódtak ki, s így a teste elgörbült. Amikor rájött, hogy mi történt, tehetetlenül sikoltozott. Elképesztő fájdalmai voltak. „Eltört a lábam. A síléceim meg rajtam voltak. Megcsavarodott a lábam, és nem tudtam levenni a síléceimet. Nem tudtam mozdulni, és segítségért kiabáltam” – emlékszik vissza Vonn ezekre a drámai pillanatokra.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!