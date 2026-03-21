Óriási tömeg a miskolci Békemeneten, hamarosan Orbán Viktor mond beszédet

magyar férfi kézilabda-válogatott — Olaszország — felkészülési mérkőzés

A magyar válogatott idén másodszor nyert az olaszok ellen

Magabiztos teljesítménnyel 30-19-re nyert a világbajnoki selejtezőre készülő magyar férfi-kézilabdaválogatott Olaszország ellen szombat kora délután. A tatabányai mérkőzésen az Európa-bajnoksághoz képest alaposan megfiatalított olaszok ellen Chema Rodriguez szövetségi kapitány bátran kísérletezhetett, több olyan játékosnak is lehetőséget adott a bizonyításra, akik kevesebbet voltak pályán a magyar válogatottban. A csapat legközelebb májusban lép pályára, akkor a Litvánia–Szerbia elsőselejtező győztesével csap össze a világbajnoki szereplésért.

Kibédi Péter
2026. 03. 21. 16:09
Imre Bence négy gólt szerzett az olaszok ellen Fotó: MTI/Bodnár Boglárka
A magyar és az olasz válogatott legutóbb alig több, mint két hónappal ezelőtt találkozott egymással. Az Európa-bajnoki csoportmeccset a magyarok nyerték 32-26-ra . Az Eb-keretből sérülés miatt hiányzott Szita Zoltán és Bánhidi Bence, nem kapott meghívót Andó Arián, Szilágyi Benjamin és Papp Tamás. Helyettük a francia Dunkerque beállója, Szűcs Bence és az Elverum átlövője, Máthé Dominik került a csapatba. Utóbbi játékos 2024 januárja után léphetett pályára címeres mezben. Az olaszok kerete alaposan átalakult, sérülések miatt hét helyen változott a kontinenstornához képest.

A magyar válogatottban eddig kevés lehetőséget kapott a bizonyításra Lukács Péter, az olaszok ellen megmutatta, hogy lehet rá számítani. Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

Álmos kezdés után magabiztos magyar játék

Két percig egyik csapat sem talált a kapuba, de a magyar válogatott gyorsan lendületbe jött. Imre Bence gyors góljai alapozták meg a magyar előnyt, majd Ilics Zorán és Fazekas Gergő is eredményes volt, miközben Palasics Kristóf kulcsfontosságú védésekkel – egy hetes hárításával is – tartotta stabilan a különbséget. 

Az első negyedóra után már négy-öt góllal vezetett a válogattunk, és bár akadtak kisebb hullámvölgyek, támadásban rendre megtalálta a réseket az olasz védelemben. A félidő második felében tovább nőtt a különbség, szép magyar gólok születtek, míg a túloldalon hétméteresből tudtak csak betalálni. 

A sok büntető miatt töredezetté vált a játék, de ez sem törte meg a magyar lendületet, a hajrában Bodó hatalmas átlövése koronázta meg a játékrészt, a válogatott magabiztos, 19–10-es előnnyel vonulhatott szünetre.

Bodó Richárd hatalmas gólja zárta az első félidőt, az átlövő 10 méterről talált a kapuba. Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

Bátran kísérletezhetett a magyar kapitány

A szünet után gyorsan tíz gól fölé nőtt a különbség, nagy kedvvel játszottak támadásban a magyarok, miközben Bartucz sorra mutatta be bravúrjait, többek között egy hétméterest is hárított. Bár a játékrész közepén akadt néhány hiba, az olaszok nem tudtak közelebb zárkózni, a magyar csapat stabilan tartotta az előnyét. A Chema Rodríguez szövetségi kapitány a biztos vezetés tudatában lehetőséget adott a fiataloknak is, akik éltek a bizalommal, Ónodi-Jánoskúti is betalált. A hajrában Szűcs Bence állította be a végeredményt, így fölényes, 30–19-es magyar siker született.

A magyar válogatott legközelebb május május 13-án vagy 14-én rendezik idegenben, majd 17-én hazai közönség előtt, Veszprémben lép pályára világbajnoki selejtezőn. Az ellenfél a Szerbia–Litvánia elsőselejtező továbbjutója lesz. A párharc első mérkőzését hazai pályán 42-25-re nyerték a szerbek, így a vasárnapi visszavágó formalitásnak tűnik.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

