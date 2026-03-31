Miért alázta meg Marco Rossi Dibusz Dénest?

A magyar labdarúgó-válogatott szombaton 1-0-ra legyőzte Szlovéniát felkészülési mérkőzésen a Puskás Arénában. Marco Rossi csapata jól kezdte tehát az évet, ugyanakkor a szövetségi kapitánynak voltak érdekes megnyilvánulásai. Nemcsak arra a szócsatára gondolunk, amit a Liverpool edzőjével vívott, hanem arra a kijelentésre is, amit Dibusz Dénessel kapcsolatban mondott.

Lantos Gábor
2026. 03. 31. 5:52
Akárhogy is csűrjük-csavarjuk, nehéz másképp értelmezni a magyar szövetségi kapitány szavait. Marco Rossi ugyanis deklarálta, hogy ki a nemzeti csapat első számú kapusa. Tóth Balázs, mégpedig 2025 októbere óta. Csakhogy 2025 novemberében Tóth Balázs sérült volt, s ezért az írek ellen nem ő, hanem Dibusz Dénes állt a kapuban. Ahogyan a Rapid sport mostani adásában elhangzik: Rossi szavait nehéz másképpen értelmezni, mint úgy, hogy az írek elleni vereséget rátolta a Fradi kapusára.

Marco Rossi
Marco Rossi néha furcsa dolgokat mond - Fotó: Vasvári Tamás / MTI Fotószerkesztõség

Marco Rossi fellélegezhet

Mindazonáltal a szlovénok elleni 1-0-s magyar siker több szempontból is fontos volt Marco Rossinak. Egyrészt, győzelemmel kezdte a 2026-os évet. Másrészt a közönség ismét (ki tudja, hányadszor) deklarálta, hogy kitart a válogatott mellett. Márpedig ez utóbbiban a magyar szövetségi kapitány egyáltalán nem lehetett biztos.

Nézze meg a Rapid sport legújabb adását, hogy megismerje a részleteket.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

