Miért alázta meg Marco Rossi Dibusz Dénest?

Akárhogy is csűrjük-csavarjuk, nehéz másképp értelmezni a magyar szövetségi kapitány szavait. Marco Rossi ugyanis deklarálta, hogy ki a nemzeti csapat első számú kapusa. Tóth Balázs, mégpedig 2025 októbere óta. Csakhogy 2025 novemberében Tóth Balázs sérült volt, s ezért az írek ellen nem ő, hanem Dibusz Dénes állt a kapuban. Ahogyan a Rapid sport mostani adásában elhangzik: Rossi szavait nehéz másképpen értelmezni, mint úgy, hogy az írek elleni vereséget rátolta a Fradi kapusára.

Marco Rossi fellélegezhet

Mindazonáltal a szlovénok elleni 1-0-s magyar siker több szempontból is fontos volt Marco Rossinak. Egyrészt, győzelemmel kezdte a 2026-os évet. Másrészt a közönség ismét (ki tudja, hányadszor) deklarálta, hogy kitart a válogatott mellett. Márpedig ez utóbbiban a magyar szövetségi kapitány egyáltalán nem lehetett biztos.

