Elek Gáborék ellenállhatatlan játéka kiütéses győzelmet ért Győrben

A Magyar Kupa-elődöntős Mosonmagyaróvár a női kézilabda Európa-liga csoportkörének utolsó fordulójában biztosította be a továbbjutását, az Elek Gábor vezette Esztergom első helye viszont már öt kör után garantált volt. A két magyar csapat az ágrajz miatt egymás ellen játszott a negyeddöntőben, a párharc első mérkőzésére szombat este a Mosonmagyaróvár pályaválasztásával Győrben került sor – az MKC csarnokában a hétvégén az asztalitenisz országos bajnokságot rendezik meg.

A Mosonmagyaróvár az NB I-ben még sosem győzött az Esztergom ellen, szombaton a női kézilabda Európa-liga negyeddöntőjében is hiába próbálkozott.

Az Elek Gábor vezette Esztergom hamar előnybe került Győrben

A sok sérültet nélkülözni kénytelen mosonmagyaróváriak nem kezdték jól a találkozót, hétméterest is hibáztak, és öt perc után már 5-0-s hátrányban voltak. A folytatásban egyenrangúbb ellenfél volt a pályaválasztó, de három gólnál közelebb nem tudott visszazárkózni, Bukovszky Anna védéseinek is köszönhetően. Az első félidő legvégén alakult ki az addigi legnagyobb különbség, Faragó Lea vezérletével 19-13-ra vezetett az Esztergom a szünetben.

Fordulás után leginkább öt-hat gól környékén mozgott a különbség, de 19-27-nél már nyolc találat volt a Mosonmagyaróvár hátránya.

A Mosonmagyaróvár szinte lehetetlen helyzetben a női kézilabda Európa-liga negyeddöntőjében

Ahelyett, hogy Dragan Adzsics együttese zárkózott volna, a különbség tovább nőtt, és az 53. percben a szépszámú esztergomi közönség tízet számolt rá az ellenfélre (22-32). Mivel odavágóról volt szó, mindkét csapat a legvégéig küzdött, a hektikus hajrá után pedig

az NB I tavalyi bronzérmese végül 36-25-ös győzelmet ünnepelhetett a Mosonmagyaróvár ellen.

Faragó Lea 12 gólig, Bukovszky 13 védésig jutott. A túloldalon Stranigg Zsófia volt a legeredményesebb hét találattal, a két kapus összesen hat lövést fogott.

A két csapat szerdán a magyar bajnokságban, ugyanilyen pályaválasztással, de akkor már Mosonmagyaróváron is megmérkőzik egymással – a hazaiak a nyolcadik, a vendégek a negyedik helyen állnak a tabellán. Azt követően az esztergomi El-visszavágót jövő vasárnap 14 órától rendezik meg, a párharc győztese bejut a május közepén esedékes négyes döntőbe, amelyet az eredeti tervek szerint Grazban rendeznek, bár a helyszín nemrég bizonytalanná vált.