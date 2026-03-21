Elek Gáborék ellenállhatatlan játéka kiütéses győzelmet ért Győrben

Lejátszották a magyaros párharc első mérkőzését a női kézilabda Európa-liga negyeddöntőjében. A Mosonmagyaróvár az Esztergom együttesét látta vendégül Győrben, és az Elek Gábor által irányított csapat végig vezetve nagy, tizenegy gólos előnyt harcolt ki magának a jövő vasárnapi visszavágóra.

Magyar Nemzet
2026. 03. 21. 21:25
kézilabda, Esztergom, női kézilabda NB I, Elek Gábor
Elek Gábor győzelemnek örülhetett a Mosonmagyaróvár ellen Forrás: Esztergomhandball.hu
A Magyar Kupa-elődöntős Mosonmagyaróvár a női kézilabda Európa-liga csoportkörének utolsó fordulójában biztosította be a továbbjutását, az Elek Gábor vezette Esztergom első helye viszont már öt kör után garantált volt. A két magyar csapat az ágrajz miatt egymás ellen játszott a negyeddöntőben, a párharc első mérkőzésére szombat este a Mosonmagyaróvár pályaválasztásával Győrben került sor – az MKC csarnokában a hétvégén az asztalitenisz országos bajnokságot rendezik meg.

A Mosonmagyaróvár az NB I-ben még sosem győzött az Esztergom ellen, szombaton a női kézilabda Európa-liga negyeddöntőjében is hiába próbálkozott.
Az Elek Gábor vezette Esztergom hamar előnybe került Győrben

A sok sérültet nélkülözni kénytelen mosonmagyaróváriak nem kezdték jól a találkozót, hétméterest is hibáztak, és öt perc után már 5-0-s hátrányban voltak. A folytatásban egyenrangúbb ellenfél volt a pályaválasztó, de három gólnál közelebb nem tudott visszazárkózni, Bukovszky Anna védéseinek is köszönhetően. Az első félidő legvégén alakult ki az addigi legnagyobb különbség, Faragó Lea vezérletével 19-13-ra vezetett az Esztergom a szünetben.

Fordulás után leginkább öt-hat gól környékén mozgott a különbség, de 19-27-nél már nyolc találat volt a Mosonmagyaróvár hátránya.

A Mosonmagyaróvár szinte lehetetlen helyzetben a női kézilabda Európa-liga negyeddöntőjében

Ahelyett, hogy Dragan Adzsics együttese zárkózott volna, a különbség tovább nőtt, és az 53. percben a szépszámú esztergomi közönség tízet számolt rá az ellenfélre (22-32). Mivel odavágóról volt szó, mindkét csapat a legvégéig küzdött, a hektikus hajrá után pedig 

az NB I tavalyi bronzérmese végül 36-25-ös győzelmet ünnepelhetett a Mosonmagyaróvár ellen. 

Faragó Lea 12 gólig, Bukovszky 13 védésig jutott. A túloldalon Stranigg Zsófia volt a legeredményesebb hét találattal, a két kapus összesen hat lövést fogott.

A két csapat szerdán a magyar bajnokságban, ugyanilyen pályaválasztással, de akkor már Mosonmagyaróváron is megmérkőzik egymással – a hazaiak a nyolcadik, a vendégek a negyedik helyen állnak a tabellán. Azt követően az esztergomi El-visszavágót jövő vasárnap 14 órától rendezik meg, a párharc győztese bejut a május közepén esedékes négyes döntőbe, amelyet az eredeti tervek szerint Grazban rendeznek, bár a helyszín nemrég bizonytalanná vált.

A másik szombati negyeddöntőben Korsós Dorina és Töpfner Alexandra együttese, a román Rapid Bukarest a dán Viborg otthonában került kilencgólos hátrányba a hazai visszavágó előtt.

Elek Gábor előzetes várakozásai:

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
