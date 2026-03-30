Kiábrándító teljesítményről írnak, őrületet ígérnek a győrieknek a BL-ben

A Debrecen búcsúzott a női kézilabda Bajnokok Ligája rájátszásának első fordulójában, mivel a múlt szombati 37-32-es vereség után 34-34-es döntetlent játszott a dán Odense otthonában a párharc vasárnapi visszavágóján. A dánok az idényben nem szerepelnek igazán jól hazai pályán, és ezt az DVSC is megpróbálta kihasználni: kilenc perc után a magyar csapat már le is dolgozta összetettbeli hátrányát (4-9). A folytatásban aztán Szabó Nina súlyosnak látszó térdsérülést szenvedett, és ezzel egy időben megtorpant Szilágyi Zoltán együttese. Bár a félidő hajrájában is volt még öt gól a vendégek előnye (10-15), ezután már végig a tavalyi BL-döntős állt továbbjutásra.

A Debrecen a dániai döntetlen ellenére kiesett a női kézilabda BL-ből, a DVSC helyett így az Odense vár a címvédő Győr együttesére. Forrás: Dvsckezilabda.hu

Az Odense a mérkőzés kétharmadánál a vezetést is átvette (23-22), innen pedig csak a visszavágó végkimenetele volt kérdéses. Akárcsak egy nappal korábban a Ferencváros, a DVSC Schaeffler is elvégezhetett egy időn túli hétméterest, de ez is kimaradt – Océane Sercien Ugolin büntetőjét Yara ten Holte védte –, így ez a találkozó is döntetlennel zárult (34-34).

A dán Odense a Győr ellen folytatja

Az Odense a címvédő és csoportelsőként automatikusan negyeddöntős Győrrel játszik a következő körben (április 18-án vagy 19-én fogadja a magyar csapatot, majd a visszavágóra pedig egy héttel később kerül sor az Audi Arénában), a Thale Rushfeldt Deila és Viola Leuchter vezérletével továbbjutó dánok azonban nem lehetnek teljesen elégedettek.

A BT nevű lap kiábrándítónak nevezte a csapat vasárnapi teljesítményét, és kiemelte, hogy ilyen játékkal aligha lesz esély a júniusi, budapesti négyes döntőbe kerülésre.

– Meglepett minket a Debrecen, az első félidőben jelentős problémáink voltak a vendégek kulcsjátékosainak semlegesítésével, ráadásul a kapusuk is remekül védett. A folytatásban megtalálta a helyes utat csapatom és egy nagyon jó mérkőzésen kiharcolta a negyeddöntőbe jutást – értékelt az Odensét irányító Jakob Vestergaard, akinek játékosa, Nikita van der Vliet már nagyon várja az ETO elleni „őrületet".

A DVSC emelt fővel búcsúzott

A dán csapatok közül az Odense mellett az Esbjerg is nyolc közé jutott, az Ikast viszont búcsúzott a román Gloria Bistrita ellen, vagyis Magyarországhoz hasonlóan két együttes képviseli a skandináv országot is a negyeddöntőben. A kieső magyar gárda, a DVSC vezetőedzője mégis leginkább Szabó sérülését sajnálja: – Nyomás nélkül, felszabadultan játszhattunk, ez látszott is a lányokon, Sikerült meglepni az ellenfelet a fegyelmezett, taktikus játékunkkal. Ez extra teljesítmény volt, de ezt nyilván nem tudtuk végig tartani. A második félidőben azért már voltak problémáink, például Leuchter semlegesítése.

Ahogy fáradtunk, jöttek elő a hibák, ráadásul Szabó Ninát is elvesztettük, igazából ezt sajnálom a legjobban.

Összességében véve nagyon sokat profitáltunk ebből a BL-szezonból is. Nagyon büszke vagyok a csapat egész éves teljesítményére, na meg a maira is, hiszen Odensében kevesen érnek el ilyen eredményt – nyilatkozta Szilágyi Zoltán, aki megjegyezte azt is, hogy az Odense továbbjutása összességében megérdemeltnek mondható.