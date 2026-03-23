Történelmi román szégyen kézilabdában, az elnök szavai még olajat öntöttek a tűzre

Hatalmas meglepetés született a férfikézilabda vb-selejtezőkön a Románia–Törökország párharcban. A jóval esélyesebb románok idegenben 37-32-re nyertek, a vasárnapi visszavágón azonban Bodzavásárban 37-31-re elveszítették, így kiestek. A román sajtó történelmi szégyenről ír.

2026. 03. 23. 16:41
A román válogatott elvérzett a törökök elleni párharcban Forrás: Facebook
A 2027-es férfi-kézilabdavilágbajnokság selejtezőjében drámai végjátékot hozott a Románia–Törökország párharc második mérkőzése a bodzavásári Romeo Iamandi-csarnokban. A románok idegenben 37-32-re győztek, mindenki biztosra vette a továbbjutásukat, de elbuktak. A találkozó elején Románia vezetett 2-0-ra és 3-1-re, a vendégek azonban fordítottak, és el is húztak. A románoknak az első meccsen megszerzett ötgólos előnye azt jelentette a találkozó végéhez közeledve, hogy ha a 36-31-es török vezetés végeredmény lesz, akkor hétméteresek következtek. Ám George Buricea szövetségi kapitány, amikor negyven másodperccel a vége előtt idő kért, azt hitte, hogy a 36-31-es vereség számukra kedvező, mert az idegenben szerzett több gól dönt. Arra kérte játékosait, hogy húzzák az időt, akik nem is szereztek gólt, eladták a labdát, a törökök viszont az utolsó támadásukból betaláltak. A továbbjutásukat jelentő találatot Koray Ayar négy másodperccel a vége előtt szerezte, ezzel Törökország 37-31-re nyert, és 69-68-as összesítéssel továbbjutott. A török válogatott a selejtező következő körében Norvégiával találkozik, ennek a párharcnak tétje már a világbajnoki részvétel lesz. (Mi a szerbekkel játszunk a vb-részvételért.)

Román döbbenet: elvesztették a türökök elleni vb-selejtezős párharcot Forrás: Facebook/FRH - Federația Română de Handbal
Román döbbenet: elvesztették a törökök elleni vb-selejtezős párharcot Forrás: Facebook/FRH - Federația Română de Handbal

A Román Kézilabda-szövetség elnöke nem akar távozni a posztjáról

A ProSport ma arról írt, hogy a történelmi szégyen után a A Román Kézilabda-szövetség elnöke, Constantin Din megtörte a csendet.

– Teljesen le vagyok sújtva. Őszintén szólva, egészségügyileg nem érzem jól magam a tegnap este történtek után. Nem értem, hogyan veszíthettük el ezt a kvalifikációs párharcot. Nagyon készültünk, hogy mi játszunk Norvégia ellen, Nagybányán lett volna a meccs, és ehelyett itt van ez a kijózanító pofon. De egy dolgot szeretnék tisztázni. Kizárt, hogy Geroge Buricea ne ismerte volna a szabályokat. A válogatott összes stábtagját, beleértve őt is, tájékoztatták az eshetőségekről. Fogalmam sincs arról, miért mondta azt a játékosoknak, amit mondott – fogalmazott Constantin Din, aki leszögezte, hogy indul a közelgő elnökválasztáson, mert úgy érzi, hogy irányítása alatt a román kézilabda felfelé ívelő pályára állt a mostani fiaskó ellenére.

Constantin Din ugyanakkor utalt arra, hogy George Buricea számára a Törökország elleni mérkőzés volt az utolsó a kispadon. Mondani sem kell, Romániában most rengetegen követelik Din lemondását is,  a szavai pedig még olajat öntöttek a tűzre.

