Szoboszlai befutott Telkibe és olyat posztolt, hogy az máris vírusként terjed az interneten

Ma kiderült, hogy Benjamin Sesko, a Manchester United támadója nem játszhat a szlovén labdarúgó-válogatottban a szombati felkészülési mérkőzésen a magyar nemzeti csapat ellen. Jan Oblak, az Atlético Madrid kapusa után a 30 éves csatár is sérülés miatt került ki Bostjan Cesar szövetségi kapitány keretéből. A Szlovén Labdarúgó-szövetség bejelentése szerint David Brekalo, az Orlando City 27 esztendős hátvédje is kidőlt a sorból. Az orvosi stáb megvizsgálta mindkét játékos egészségi állapotát, a diagnózis szerint Sesko kisebb sérülés, míg Brekalo vádlihúzódás miatt nem áll rendelkezése. Mindkét játékos a klubjánál folytatja a rehabilitációt. A magyar válogatott tagjai közben sorban érkeznek meg Telkibe, és Szoboszlai Dominik megjelenése most sem mindennapos volt.

Szoboszlai Dominik most a szlovén és a görög válogatott elleni felkészülési meccsek előtt áll

Szoboszlai Dominik fotóira felkapta a fejét a futballvilág

Szoboszlai az Instagram-oldalán hétfő délután posztolt a megérkezéséről, és a fotói azonnal elárasztották a közösségi médiát – nem véletlenül –, bár az X-en 1,5 millió követővel rendelkező The Touchline csak tényként közölte az érkezését a magyar válogatotthoz. A Liverpool francia rajongóit egybeterelő oldal ugyanakkor azt is kiírta, hogy „c’est du sérieux!”, vagyis „ez azért komoly”! Szoboszlai az Instagram-oldalán két óra alatt több mint 200 lájkot kapott az outfitjére.

A magyar válogatott felkészülési programja

