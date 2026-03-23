szoboszlai dominikLiverpoolbenjamin seskomagyar válogatottmanchester united

Szoboszlai befutott Telkibe és olyat posztolt, hogy az máris vírusként terjed az interneten

A Puskás Arénában szombaton 18 órakor sorra kerülő Magyarország–Szlovénia felkészülési válogatott labdarúgó-mérkőzésen a magyar védelemnek eggyel kevesebb gondja lesz, mint ahogy előzetesen számolhattunk. Benjamin Sesko, a Manchester United támadója nem fut be Budapestre. A magyar válogatott tagjai közben sorban érkeznek meg Telkibe, és Szoboszlai Dominik megjelenése most sem mindennapos volt.

Magyar Nemzet
2026. 03. 23. 20:02
Szoboszlai Dominik a Liverpool meze helyett most a magyar válogatottét húzza fel
Szoboszlai Dominik a Liverpool meze helyett most a magyar válogatottét húzza fel Fotó: NurPhoto/News Images
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ma kiderült, hogy Benjamin Sesko, a Manchester United támadója nem játszhat a szlovén labdarúgó-válogatottban a szombati felkészülési mérkőzésen a magyar nemzeti csapat ellen. Jan Oblak, az Atlético Madrid kapusa után a 30 éves csatár is sérülés miatt került ki Bostjan Cesar szövetségi kapitány keretéből. A Szlovén Labdarúgó-szövetség bejelentése szerint David Brekalo, az Orlando City 27 esztendős hátvédje is kidőlt a sorból. Az orvosi stáb megvizsgálta mindkét játékos egészségi állapotát, a diagnózis szerint Sesko kisebb sérülés, míg Brekalo vádlihúzódás miatt nem áll rendelkezése. Mindkét játékos a klubjánál folytatja a rehabilitációt. A magyar válogatott tagjai közben sorban érkeznek meg Telkibe, és Szoboszlai Dominik megjelenése most sem mindennapos volt.

Szoboszlai Dominik most a szlovén és a görög válogatott elleni felkészülési meccsek előtt áll Fotó: MIGUEL LEMOS / NurPhoto

Szoboszlai Dominik fotóira felkapta a fejét a futballvilág

Szoboszlai az Instagram-oldalán hétfő délután posztolt a megérkezéséről, és a fotói azonnal elárasztották a közösségi médiát – nem véletlenül –, bár az X-en 1,5 millió követővel rendelkező The Touchline csak tényként közölte az érkezését a magyar válogatotthoz. A Liverpool francia rajongóit egybeterelő oldal ugyanakkor azt is kiírta, hogy „c’est du sérieux!”, vagyis „ez azért komoly”! Szoboszlai az Instagram-oldalán két óra alatt több mint 200 lájkot kapott az outfitjére.

 

 

A magyar válogatott felkészülési programja

március 28., szombat

A szombati Brighton–Liverpool mérkőzés (2-1) összefoglalója – és Kerkez Milos gólja – a YouTube-linkre kattintva megtekinthető:

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Bayer Zsolt
idezojelekolaszország

Salvini is kimondta a lényeget!

Bayer Zsolt avatarja

Matteo Salvini kiállt a háborúellenes békepárti politika mellett, Orbán Viktort pedig Európa legbátrabb vezetőjének nevezte.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
