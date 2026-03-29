Egyetlen szóval üzent a visszavonuló magyar kapus, a Fradi beteg „főnöke" mást is sajnál

A Ferencváros a hatgólos előnyét megőrizve negyeddöntőbe jutott a női kézilabda Bajnokok Ligájában. A német Borussia Dortmund elleni párharc legeredményesebb játékosa Simon Petra volt, akinek az időn túli hétméteresét Szikora Melinda védte ki, így lett döntetlen a visszavágó.

2026. 03. 29. 6:24
Szikora Melinda remek teljesítménnyel búcsúzott az FTC közönségétől
Az FTC-Rail Cargo Hungaria múlt héten 31-25-re nyert a Borussia Dortmund vendégeként, szombaton pedig Érden játszott 27-27-es döntetlent német ellenfelével szemben, így 58-52-es összesítéssel bejutott a női kézilabda Bajnokok Ligája negyeddöntőjébe. Az egy hete nyolc gólig jutó Simon Petra hazai pályán kilenc találattal lett a találkozó legeredményesebbje, és az időn túli hétméteres értékesítésével a tizedik gólja és a kettős győzelem is meg lehetett volna – ám Szikora Melinda védett.

Szikora Melinda Simon Petra hétméteresét kivédte, ezzel a Dortmund döntetlent játszott az FTC otthonában a női kézilabda BL-ben.

Az idény végén visszavonuló, tehát a magyar közönségtől ezzel búcsúzó korábbi magyar válogatott kapus végig a BVB kapujában állhatott, összesen 12 védésig jutott. A 2013 és 2019 között éppen a Ferencvárost erősítő – emiatt a szombati összecsapást megelőzően a csarnokban felköszöntött – Szikorának később Simon üzent is a találkozó után.

A Dortmundot irányító Henk Groener elégedett volt a német csapat játékosaival, akik szerinte emelt fővel búcsúzhatnak a BL-től, ugyanakkor a vezetőedző szerint Emma Olsson három kétperces kiállítása közül legalább egy jogtalan volt, márpedig a második félidő elején kapott piros lap befolyásolhatta a mérkőzés alakulását.

A találkozó után a hazaiak küzdőszellemét megdicsérő Jesper Jensen úgy nyilatkozott, hogy játékosa, Simon Petra volt a Ferencváros „főnöke" szombaton, pedig a hét során betegséggel küzdött. Ezt is szóba hozta a 21 éves irányító: – Felső légúti megbetegedésem és torokgyulladásom volt, és még van is, de ezt próbáltam félretenni, és a csapatot segíteni.

Voltak olyan percek, amikor azt hittem, kiugrik a szívem, vagy a tüdőm már nem bírja,

de akkor pont kaptam egy-két perc pihenőt, amely során meg tudtam nyugodni és újra tudtam indulni – mondta Simon a Sport TV-nek.

Simon Petra Szikora Melinda védésére is kitért

A góljai mellett több csapattársához hasonlóan kapufákig is jutó irányító el is érzékenyült a visszavágót követően, majd a hiányzók miatt klasszikus balátlövő nélkül játszó Magyar Kupa-címvédő játékosait is méltatta. Simon Petra emellett kitért Szikora Melinda időn túli védésére is: 

Nagyon sajnálom, hogy a végén nem sikerült belőnöm a hétméterest, de legalább ő így nagyon szépen zárta az egyébként is gyönyörű karrierjét. Amiatt is elég szomorú vagyok, hogy Meli abbahagyja

– nyilatkozta Simon a 37 éves honfitársáról, majd hangsúlyozta, örül, hogy a sérültek ellenére igazából nem forgott veszélyben a továbbjutás, hiába volt többször is hátrányban a Ferencváros.

Szikora Melinda egyetlen, németül a „kár" szót írta a bejegyzéséhez a mérkőzés után:

Szikora Melinda csapata a döntetlen ellenére búcsúzott a BL-től.

Az FTC a Metz ellen folytatja a női kézilabda BL-ben

A sorozatban negyedszer BL-negyeddöntős Fradira Albek Anna és Vámos Petra együttese, a legutóbbi két BL-kiírásban negyedik Metz Handball vár a negyeddöntőben, a párharcukból három éve az FTC jutott tovább a budapesti négyes döntőbe. Az első mérkőzést április 18-án vagy 19-én Érden, a visszavágót egy héttel később Franciaországban rendezik.

Vasárnap 16 órától a DVSC az Odense vendége lesz, az első mérkőzést a dánok nyerték öt góllal. A címvédő Győr csoportelsőként automatikusan negyeddöntőbe jutott.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

