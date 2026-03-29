Egyetlen szóval üzent a visszavonuló magyar kapus, a Fradi beteg „főnöke" mást is sajnál

Az FTC-Rail Cargo Hungaria múlt héten 31-25-re nyert a Borussia Dortmund vendégeként, szombaton pedig Érden játszott 27-27-es döntetlent német ellenfelével szemben, így 58-52-es összesítéssel bejutott a női kézilabda Bajnokok Ligája negyeddöntőjébe. Az egy hete nyolc gólig jutó Simon Petra hazai pályán kilenc találattal lett a találkozó legeredményesebbje, és az időn túli hétméteres értékesítésével a tizedik gólja és a kettős győzelem is meg lehetett volna – ám Szikora Melinda védett.

Szikora Melinda Simon Petra hétméteresét kivédte, ezzel a Dortmund döntetlent játszott az FTC otthonában a női kézilabda BL-ben. Forrás: Facebook.com/szikoramelinda12

Az idény végén visszavonuló, tehát a magyar közönségtől ezzel búcsúzó korábbi magyar válogatott kapus végig a BVB kapujában állhatott, összesen 12 védésig jutott. A 2013 és 2019 között éppen a Ferencvárost erősítő – emiatt a szombati összecsapást megelőzően a csarnokban felköszöntött – Szikorának később Simon üzent is a találkozó után.

A proper way to say goodbye to #clw forever. 🥹 Retiring this summer, Melinda Szikora 🇭🇺 makes 𝗵𝗲𝗿 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗹 𝘀𝗮𝘃𝗲 and bows out undefeated. 🧤✨#ehfcl #clw #handball pic.twitter.com/t98PLrv2lE — EHF Champions League (@ehfcl) March 28, 2026

A Dortmundot irányító Henk Groener elégedett volt a német csapat játékosaival, akik szerinte emelt fővel búcsúzhatnak a BL-től, ugyanakkor a vezetőedző szerint Emma Olsson három kétperces kiállítása közül legalább egy jogtalan volt, márpedig a második félidő elején kapott piros lap befolyásolhatta a mérkőzés alakulását.

A találkozó után a hazaiak küzdőszellemét megdicsérő Jesper Jensen úgy nyilatkozott, hogy játékosa, Simon Petra volt a Ferencváros „főnöke" szombaton, pedig a hét során betegséggel küzdött. Ezt is szóba hozta a 21 éves irányító: – Felső légúti megbetegedésem és torokgyulladásom volt, és még van is, de ezt próbáltam félretenni, és a csapatot segíteni.

Voltak olyan percek, amikor azt hittem, kiugrik a szívem, vagy a tüdőm már nem bírja,

de akkor pont kaptam egy-két perc pihenőt, amely során meg tudtam nyugodni és újra tudtam indulni – mondta Simon a Sport TV-nek.

Simon Petra Szikora Melinda védésére is kitért

A góljai mellett több csapattársához hasonlóan kapufákig is jutó irányító el is érzékenyült a visszavágót követően, majd a hiányzók miatt klasszikus balátlövő nélkül játszó Magyar Kupa-címvédő játékosait is méltatta. Simon Petra emellett kitért Szikora Melinda időn túli védésére is:

Nagyon sajnálom, hogy a végén nem sikerült belőnöm a hétméterest, de legalább ő így nagyon szépen zárta az egyébként is gyönyörű karrierjét. Amiatt is elég szomorú vagyok, hogy Meli abbahagyja

– nyilatkozta Simon a 37 éves honfitársáról, majd hangsúlyozta, örül, hogy a sérültek ellenére igazából nem forgott veszélyben a továbbjutás, hiába volt többször is hátrányban a Ferencváros.