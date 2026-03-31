Görögországban Szoboszlai és Kerkez a téma: bosszút forralnak?

Marco Rossi magyar válogatottja szombaton 1-0-ra legyőzte Szlovéniát , ma pedig a görög együttes ellen lép pályára a Puskás Arénában. A görög sajtóban arról írnak, hogy két régi barát kerül szembe egymással a meccsen: Szoboszlai Dominik és Kosztasz Cimikasz liverpooli kapcsolatát emlegetik fel. Ugyanakkor Kerkez Milos és az esős Budapest is szóba került…

Cimikasz ma már a Roma mezét viseli, a görög védő Szoboszlai barátja és Kerkez riválisa. Fotó: AFP/Alberto Pizzoli

A görög válogatott szövetségi kapitánya, Ivan Jovanovucs nincsen kétségbeesve a magyarok elleni meccs előtt, amiért az együttese kikapott Paraguaytól (0-1) az előző mérkőzésén. Szerinte Marco Rossi csapata más típusú ellenfél, és abszolút tesztmeccsként tekint a találkozóra, amit arra használ, hogy felkészüljenek az őszi Nemzetek Ligájára.

Szoboszlai barátja, Kerkez görög „ellensége”?

A görög sport24.gr a meccset felvezető cikkében kiemeli, hogy Budapesten a magyarok mellett az esővel és a hideg időjárással is meg kell küzdenie a válogatottjuknak. A vezérfonal azonban Kosztasz Cimikasz helyzete.

A görög balhátvéd az előző idényben tagja volt a Liverpool bajnokcsapatának, igaz, csak 18 Premier League-meccsen lépett pályára. Tavaly nyáron kölcsönbe az olasz AS Roma csapatához került, főleg azért, mert a Liverpool 46,9 millió euróért leigazolta a posztjára Kerkez Milost.

A görög lap kiemeli, hogy Cimikasz baráti kapcsolatot ápolt Liverpoolban Szoboszlaival, akivel most újra találkozhat.

Kettejük között szoros kapcsolat alakult ki az Anfielden töltött közös két év alatt, így számukra ez különleges mérkőzés lesz

– fogalmaznak.

Ugyanakkor a sport24.gr hangsúlyozza, hogy Cimikasz szemtől szemben bizonyíthatja, hogy kár volt Kerkez Milos miatt elküldeni őt Liverpoolból.

„A görög védő Kerkez Milossal is találkozik, azzal a játékossal, aki gyakorlatilag kiszorította őt a Liverpoolból” – jegyzik meg kissé bosszúvágytól fűtötten.