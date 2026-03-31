Az ukránok edzője lapátra kerülhet, ha ma legyőzi őket az U21-es magyar válogatott

Kedden délután a magyar U21-es labdarúgó-válogatott hazai pályán Ukrajnát fogadja Európa-bajnoki selejtező mérkőzésen. Az ukránok edzője, Unai Melgosa szerint fontos, hogy szervezettek maradjanak és hatékonyak legyenek a kapu előtt. Amíg a Szerhij Rebrov vezette felnőttválogatott a svédek elleni verességgel már búcsúzott a vb-pótselejtezőktől, a korosztályos ukrán csapatnak még van esélye a kontinensviadalon való részvételre. Ehhez viszont nyerniük kellene az Új Hidegkuti Nándor Stadionban.

Magyar Nemzet
2026. 03. 31. 12:26
Az ukránok edzője Unai Melgosa nincs könnyű helyzetben a magyarok elleni meccs előtt Fotó: OLEKSANDR KLYMENKO Forrás: NurPhoto
A magyar U21-es labdarúgó-válogatott kedden találkozik Ukrajnával, a magyar együttest az időközben az Újpest vezetőedzői tisztségét betöltő Szélesi Zoltán helyett már Németh Antal irányítja. Az ukrán U21-es válogatott szövetségi kapitánya, a spanyol Unai Melgosa megosztotta várakozásait a Magyarország elleni mérkőzéssel kapcsolatban, az ukránok edzője több dologra is felhívta a figyelmet az Új Hidegkuti Nándor Stadionban rendezett találkozó előtt, ami roppant fontos lesz a vendégek számára.

Az ukránok edzője Unai Melgosa szerint a párharcok kulcsfontosságúak lesznek.
Az ukránok edzője, Unai Melgosa szerint a párharcok kulcsfontosságúak lesznek. Fotó: NurPhoto/Oleksandr Klymenko

Az ukránok edzője szerint karaktert kell mutatniuk

Melgosa korábbi nyilatkozataiban kiemelte, hogy az ukrán U21-es válogatott még fejlődési folyamatban van, ezért fontos, hogy a rövid távú eredménykényszert összehangolják a játékosok hosszú távú fejlődésével. A keddi mérkőzés előtt az ukránok edzője hangsúlyozta, hogy ez az egyensúly kulcsfontosságú a csapat előrelépése szempontjából. A magyarországi mérkőzés előtt a szakvezető kitért a magyar csapat erősségeire is: kiemelte a fegyelmezettséget, a kompakt játékot, a párharcok után a második labdákért vívott harcot, valamint a gyors és hatékony átmeneteket védekezésből támadásba.

– Éppen ezért Ukrajnának jól kell teljesítenie a párharcokban, és maximális koncentrációval kell játszania, hogy elkerülje a hibákat az átmenetek során. Számunkra kulcsfontosságú, hogy szervezettek maradjunk, és hatékonyan fejezzük be a támadásainkat.

Meg kell mutatnunk a karakterünket, a koncentrációnkat és azt a vágyat, hogy a hazánkért küzdünk. A válogatott tagjának lenni kiváltság, amit ki kell érdemelni

– hangsúlyozta Melgosa, akinek egy magyarországi vereséggel az állása is veszélybe kerülhet, pedig korábban maga a felnőttválogatott szövetségi kapitánya, Szerhij Rebrov állt ki a szakember mellett.

Rebrov is kiállt mellette a kezdetekben

Miután Szerhij Rebrov lett az ukrán válogatott szövetségi kapitánya, egyik feltétele az volt, hogy az utánpótlás-válogatott élére az spanyol Unai Melgosa kerüljön. A cél az volt, hogy a fiatalok ugyanazt a játékstílust sajátítsák el, amelyet a nagyválogatott is követne. Azonban a felnőttcsapat játéka nem igazolta a várakozásokat: a válogatott több fontos mérkőzésen is gyengén teljesített, Gyökeres Viktor remeklése után ráadásul búcsúzott is a vb-pótselejtezőktől is. Rebrov alatt Ukrajna nem tudott kialakítani egy markáns játékstílust. Melgosa csapata sincs könnyebb helyzetben, hiszen minimális eséllyel pályázik az Eb-szereplésre, így egy újabb kudarc után egyre valószínűbb lehet a szakmai stáb cseréje.

Az ukránok öt pontot gyűjtöttek eddig, ebből négyet a csoport egyik leggyengébb csapata, Litvánia ellen. Sokan hat pontot vártak ebből a párharcból, ám a legutóbbi, kulcsfontosságú mérkőzésen csak 1-1-es döntetlent értek el Krevszun góljával. Az ötödik pontot éppen a magyarok ellen szerezték egy 3-3-ra végződő találkozón

Az ukrán válogatott győzni szeretne az MTK stadionjában
Az ukrán válogatott győzni szeretne az MTK stadionjában. Fotó: AFP/Daniel MJihailescu

A kijutás innen szinte lehetetlen küldetésnek tűnik a jelenlegi állás alapján, a pótselejtezőt érő második helytől hat pontra vannak az ukránok, ráadásul nincsenek jó formában.

 A múlt héten az izraeliektől az első félidőben kapott góllal szenvedett vereséget a csapat, amely a legutóbbi tizenegy összecsapásából csak egy, Feröer szigetek elleni edzőmérkőzését nyert meg. 

Az ukránok számára kulcsfontosságú a győzelem, mivel egy újabb botlás végképp kilátástalan helyzetbe sodorná őket. Ami a magyar válogatottat illeti: az Eb-selejtezőben három döntetlennel és egy vereséggel álló magyar fiatalok csoportjukban a negyedik helyen állnak, a továbbjutási esélyeik már korábban elhaltak.

Az őszig tartó sorozat végén a kilenc csoport első helyezettjei, valamint a legjobb második jut ki automatikusan a 2027-es, albán–szerb közös rendezésű korosztályos kontinenstornára. A további nyolc második helyezett pótselejtezőt játszik a fennmaradó négy Eb-részvételt jelentő helyért.

U21-es Európa-bajnoki selejtező, H csoport

Magyarország–Ukrajna, Új Hidegkuti Nándor Stadion, 16.30

Az állás: 1. Törökország 11 pont/5 mérkőzés, 2. Horvátország 10/4, 3. Ukrajna 4/4, 4. Magyarország 3/4, 5. Litvánia 1/5

 





 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

