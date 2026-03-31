Az ukránok edzője lapátra kerülhet, ha ma legyőzi őket az U21-es magyar válogatott

A magyar U21-es labdarúgó-válogatott kedden találkozik Ukrajnával, a magyar együttest az időközben az Újpest vezetőedzői tisztségét betöltő Szélesi Zoltán helyett már Németh Antal irányítja. Az ukrán U21-es válogatott szövetségi kapitánya, a spanyol Unai Melgosa megosztotta várakozásait a Magyarország elleni mérkőzéssel kapcsolatban, az ukránok edzője több dologra is felhívta a figyelmet az Új Hidegkuti Nándor Stadionban rendezett találkozó előtt, ami roppant fontos lesz a vendégek számára.

Az ukránok edzője, Unai Melgosa szerint a párharcok kulcsfontosságúak lesznek. Fotó: NurPhoto/Oleksandr Klymenko

Az ukránok edzője szerint karaktert kell mutatniuk

Melgosa korábbi nyilatkozataiban kiemelte, hogy az ukrán U21-es válogatott még fejlődési folyamatban van, ezért fontos, hogy a rövid távú eredménykényszert összehangolják a játékosok hosszú távú fejlődésével. A keddi mérkőzés előtt az ukránok edzője hangsúlyozta, hogy ez az egyensúly kulcsfontosságú a csapat előrelépése szempontjából. A magyarországi mérkőzés előtt a szakvezető kitért a magyar csapat erősségeire is: kiemelte a fegyelmezettséget, a kompakt játékot, a párharcok után a második labdákért vívott harcot, valamint a gyors és hatékony átmeneteket védekezésből támadásba.

– Éppen ezért Ukrajnának jól kell teljesítenie a párharcokban, és maximális koncentrációval kell játszania, hogy elkerülje a hibákat az átmenetek során. Számunkra kulcsfontosságú, hogy szervezettek maradjunk, és hatékonyan fejezzük be a támadásainkat.

Meg kell mutatnunk a karakterünket, a koncentrációnkat és azt a vágyat, hogy a hazánkért küzdünk. A válogatott tagjának lenni kiváltság, amit ki kell érdemelni

– hangsúlyozta Melgosa, akinek egy magyarországi vereséggel az állása is veszélybe kerülhet, pedig korábban maga a felnőttválogatott szövetségi kapitánya, Szerhij Rebrov állt ki a szakember mellett.

Rebrov is kiállt mellette a kezdetekben

Miután Szerhij Rebrov lett az ukrán válogatott szövetségi kapitánya, egyik feltétele az volt, hogy az utánpótlás-válogatott élére az spanyol Unai Melgosa kerüljön. A cél az volt, hogy a fiatalok ugyanazt a játékstílust sajátítsák el, amelyet a nagyválogatott is követne. Azonban a felnőttcsapat játéka nem igazolta a várakozásokat: a válogatott több fontos mérkőzésen is gyengén teljesített, Gyökeres Viktor remeklése után ráadásul búcsúzott is a vb-pótselejtezőktől is. Rebrov alatt Ukrajna nem tudott kialakítani egy markáns játékstílust. Melgosa csapata sincs könnyebb helyzetben, hiszen minimális eséllyel pályázik az Eb-szereplésre, így egy újabb kudarc után egyre valószínűbb lehet a szakmai stáb cseréje.