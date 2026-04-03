Már csak egy lépésre a vb-től a magyar női 3x3-as válogatott

Jakab Máté szövetségi kapitány együttese, azaz Böröndy Vivien, Tóth Franka, Dávid Mia (az egyetlen magyarként az NBA-ben játszó Dávid Kornél lánya) és Szerencsés Tamara győzelemmel kezdte meg szereplését a hatcsapatos ázsiai torna A jelű triójában, mivel 21-18-ra verte a kétszeres Afrika-bajnok Egyiptomot. A 3x3-as csapat után egy keményebb ellenféllel mérkőzött meg, de egy őrületes végjáték után őket is sikerült legyőznie a magyar lányoknak.

Böröndy Vivien a 3x3-as válogatott vezére Szingapúrban. Fotó: FIBA/Basketball

A 3x3-as válogatott két győzelemmel startolt

A folytatásban a 2022-ben vb-negyedik litvánok következtek a magyarok számára, akik szeptemberben a negyeddöntőig jutottak a koppenhágai Európa-bajnokságon. Abból a csapatból egyébként csak a Vasast erősítő Szerencsés maradt meg hírmondónak. A szombati csatában a nemzeti csapat csak másfél perc elteltével talált be először, és 7-6-nál vette át a vezetést a baltiaktól. Innentől a magyaroknál volt az előny, Böröndy és Szerencsés remekelt, az utolsó perc 14-11-ről indult. Az ellenfél azonban két másodperccel a dudaszó előtt kiegyenlített (14-14), így jöhetett a hosszabbítás. Ebben a szabályok szerint az a csapat nyer, amelyik először dob legalább két pontot.

Mindkét gárda szerzett egy-egy kosarat (15-15), majd perceken át küzdöttek az utolsó, győztes találatért.

Rengeteg helyzet kimaradt, a játékosok már alig álltak a lábukon, s végül Szerencsés lett a nyerő ember, aki lefordulásból szép kosarat dobott, így a Jakab-együttes nyert 16-15-re.

A két trióból az első és második helyezettek jutnak be az elődöntőbe, amelyben vasárnap keresztbejátszanak egymással. Az elődöntő győztesei kijutnak a világbajnokságra, a harmadik kvóta pedig a két vesztes csatájának a győztesét illeti meg.

A magyarok vasárnap a B csoport másodikjával szállnak szembe 12 órakor.

A vb-nek június 1. és 7. között Varsó ad otthont.

Világbajnoki-selejtező, A csoport, 2. forduló:

Magyarország-Litvánia 16-15 - hosszabbítás után

korábban:

Magyarország-Egyiptom 21-18