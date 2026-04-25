Jöhet a Bayern München dupla-triplája a férfi és női Kane vezetésével!

A hölgyeknek is megvan a maguk Harry Kane-je, ugyanis a sikerük egyik fő kovácsa a dán csatár, a 33 éves Pernille Harder, aki a gólkirálynői cím legfőbb várományosa. A bajnokságban átlagosan 92 percenként szerez gólt, és 7,74-es átlagértékeléssel a liga egyik legjobbja. Nem véletlen, hogy formájának elismeréseként 2025 decemberében 2028-ig meghosszabbította szerződését a bajor klubbal.

Pernille Harder statisztikája a 2025/26-os szezonban

női Bundesliga: 22 meccs, 14 gól, 5 gólpassz

Bajnokok Ligája: 8 meccs, 7 gól, 1 gólpassz

Német Kupa: 4 meccs, 2 gól

Német Szuperkupa: 1 meccs, 1 gól

összesen: 35 meccs, 24 gól, 6 gólpassz

A nők is bejutottak a Német Kupa döntőjébe, ahol a VfL Wolfsburg csapatával mérkőznek meg a serlegért. Ráadásul a szezont már egy trófeával kezdték, ugyanis megnyerték a DFB Szuperkupát a legnagyobb hazai rivális, a Wolfsburg ellenében.

A Kompany vezette Bayern nemcsak történelmet írhat a triplázással, de a Bundesliga maradék rekordjait is megdöntheti. Fotó: DPA/Tom Weller

A Bayern lehet az első, aki háromszor is összehozhatja a triplát

Amennyiben mindkét csapat sikerrel jár, a Bayern München lesz az első klub a világon, amely ezt a bravúrt egyetlen naptári szezonon belül végrehajtja. Ám amíg a hölgyek ezt először tehetik meg, addig a férfiak már harmadik alkalommal.

Triplázó női klubok:

Olympique Lyon: 2011/12, 2015/16, 2016/17, 2018/19, 2019/20

FC Barcelona: 2020/21, 2023/24

VfL Wolfsburg: 2012/13

Arsenal: 2006/07

Triplázó férfi klubok:

Celtic (1966/67)

Ajax (1971/72)

PSV (1987/88)

Manchester United (1998/99)

Barcelona (2008/09)

Internazionale (2009/10)

Bayern München (2012/13)

Barcelona (2014/15)

Bayern München (2019/20)

Manchester City (2022/23)

PSG (2024/25)

A Bayern München korábbi két történelmi triplázása során két különböző, de egyaránt korszakos jelentőségű edző irányította a csapatot. A 2012/13-as idény a dominancia éve volt Jupp Heynckes vezetésével. A bajnokságot a rekordot jelentő 91 ponttal zárták, 25 pontos előnnyel a második Dortmund előtt 98 lőtt és mindössze 18 kapott góllal, ami máig Bundesliga-rekord. A csapat 29 győzelmet aratott a 34 forduló alatt, és már a 28. játéknapon bajnok lett.

A tökéletes menetelést 2019/20-as szezonban Hansi Flick vezetésével érték el a bajorok,

aki eredetileg a novemberben elbocsátott Niko Kovactól vette át „tűzoltóként” a bajor csapat kispadját. A BL-ben mind a 11 meccsüket megnyerték, 43 gólt rúgva – ami meccsenkénti 3,9-es gólátlagot jelent –, tavasszal mind a 30 meccsükön győztesként hagyták el a pályát, és a csapat adta mindhárom sorozat gólkirályát Robert Lewandowski személyében.