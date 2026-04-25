Jöhet a Bayern München dupla-triplája a férfi és női Kane vezetésével!

A hölgyeknek is megvan a maguk Harry Kane-je, ugyanis a sikerük egyik fő kovácsa a dán csatár, a 33 éves Pernille Harder, aki a gólkirálynői cím legfőbb várományosa. A bajnokságban átlagosan 92 percenként szerez gólt, és 7,74-es átlagértékeléssel a liga egyik legjobbja. Nem véletlen, hogy formájának elismeréseként 2025 decemberében 2028-ig meghosszabbította szerződését a bajor klubbal.
Pernille Harder statisztikája a 2025/26-os szezonban
- női Bundesliga: 22 meccs, 14 gól, 5 gólpassz
- Bajnokok Ligája: 8 meccs, 7 gól, 1 gólpassz
- Német Kupa: 4 meccs, 2 gól
- Német Szuperkupa: 1 meccs, 1 gól
- összesen: 35 meccs, 24 gól, 6 gólpassz
A nők is bejutottak a Német Kupa döntőjébe, ahol a VfL Wolfsburg csapatával mérkőznek meg a serlegért. Ráadásul a szezont már egy trófeával kezdték, ugyanis megnyerték a DFB Szuperkupát a legnagyobb hazai rivális, a Wolfsburg ellenében.
A Bayern lehet az első, aki háromszor is összehozhatja a triplát
Amennyiben mindkét csapat sikerrel jár, a Bayern München lesz az első klub a világon, amely ezt a bravúrt egyetlen naptári szezonon belül végrehajtja. Ám amíg a hölgyek ezt először tehetik meg, addig a férfiak már harmadik alkalommal.
Triplázó női klubok:
- Olympique Lyon: 2011/12, 2015/16, 2016/17, 2018/19, 2019/20
- FC Barcelona: 2020/21, 2023/24
- VfL Wolfsburg: 2012/13
- Arsenal: 2006/07
Triplázó férfi klubok:
- Celtic (1966/67)
- Ajax (1971/72)
- PSV (1987/88)
- Manchester United (1998/99)
- Barcelona (2008/09)
- Internazionale (2009/10)
- Bayern München (2012/13)
- Barcelona (2014/15)
- Bayern München (2019/20)
- Manchester City (2022/23)
- PSG (2024/25)
A Bayern München korábbi két történelmi triplázása során két különböző, de egyaránt korszakos jelentőségű edző irányította a csapatot. A 2012/13-as idény a dominancia éve volt Jupp Heynckes vezetésével. A bajnokságot a rekordot jelentő 91 ponttal zárták, 25 pontos előnnyel a második Dortmund előtt 98 lőtt és mindössze 18 kapott góllal, ami máig Bundesliga-rekord. A csapat 29 győzelmet aratott a 34 forduló alatt, és már a 28. játéknapon bajnok lett.
A tökéletes menetelést 2019/20-as szezonban Hansi Flick vezetésével érték el a bajorok,
aki eredetileg a novemberben elbocsátott Niko Kovactól vette át „tűzoltóként” a bajor csapat kispadját. A BL-ben mind a 11 meccsüket megnyerték, 43 gólt rúgva – ami meccsenkénti 3,9-es gólátlagot jelent –, tavasszal mind a 30 meccsükön győztesként hagyták el a pályát, és a csapat adta mindhárom sorozat gólkirályát Robert Lewandowski személyében.
