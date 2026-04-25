Jöhet a Bayern München dupla-triplája a férfi és női Kane vezetésével!

Egyre közeledik az a történelmi pillanat, amikor egy klub férfi és női futballcsapata ugyanabban a szezonban lehet képes a triplázásra. Ugyanis a Bayern München mindkét nem esetében több fordulóval a vége előtt megnyerte a bajnokságot, bejutott a Német Kupa döntőjébe és rövidesen a Bajnokok Ligájában is pályára lép az elődöntőben. Ráadásul a férfiaknál harmadszor jöhet össze ez a páratlan bravúr.

Molnár László
2026. 04. 25. 6:02
Harry Kane ebben a szezonban 52 gólt lőtt a Bayern színeiben Fotó: NurPhoto via AFP/Ulrik Pedersen
A hölgyeknek is megvan a maguk Harry Kane-je, ugyanis a sikerük egyik fő kovácsa a dán csatár, a 33 éves Pernille Harder, aki a gólkirálynői cím legfőbb várományosa. A bajnokságban átlagosan 92 percenként szerez gólt, és 7,74-es átlagértékeléssel a liga egyik legjobbja. Nem véletlen, hogy formájának elismeréseként 2025 decemberében 2028-ig meghosszabbította szerződését a bajor klubbal.

Pernille Harder statisztikája a 2025/26-os szezonban

  • női Bundesliga: 22 meccs, 14 gól, 5 gólpassz
  • Bajnokok Ligája: 8 meccs, 7 gól, 1 gólpassz
  • Német Kupa: 4 meccs, 2 gól
  • Német Szuperkupa: 1 meccs, 1 gól
  • összesen: 35 meccs, 24 gól, 6 gólpassz

A nők is bejutottak a Német Kupa döntőjébe, ahol a VfL Wolfsburg csapatával mérkőznek meg a serlegért. Ráadásul a szezont már egy trófeával kezdték, ugyanis megnyerték a DFB Szuperkupát a legnagyobb hazai rivális, a Wolfsburg ellenében. 

A Kompany vezette Bayern nemcsak történelmet írhat a triplázással, de a Bundesliga maradék rekordjait is megdöntheti. Fotó: DPA/Tom Weller

A Bayern lehet az első, aki háromszor is összehozhatja a triplát

Amennyiben mindkét csapat sikerrel jár, a Bayern München lesz az első klub a világon, amely ezt a bravúrt egyetlen naptári szezonon belül végrehajtja. Ám amíg a hölgyek ezt először tehetik meg, addig a férfiak már harmadik alkalommal.

Triplázó női klubok:

  • Olympique Lyon: 2011/12, 2015/16, 2016/17, 2018/19, 2019/20
  • FC Barcelona: 2020/21, 2023/24
  • VfL Wolfsburg: 2012/13
  • Arsenal: 2006/07 

Triplázó férfi klubok:

  • Celtic (1966/67)
  • Ajax (1971/72)
  • PSV (1987/88)
  • Manchester United (1998/99)
  • Barcelona (2008/09)
  • Internazionale (2009/10)
  • Bayern München (2012/13)
  • Barcelona (2014/15)
  • Bayern München (2019/20)
  • Manchester City (2022/23)
  • PSG (2024/25)

A Bayern München korábbi két történelmi triplázása során két különböző, de egyaránt korszakos jelentőségű edző irányította a csapatot. A 2012/13-as idény a dominancia éve volt Jupp Heynckes vezetésével. A bajnokságot a rekordot jelentő 91 ponttal zárták, 25 pontos előnnyel a második Dortmund előtt 98 lőtt és mindössze 18 kapott góllal, ami máig Bundesliga-rekord. A csapat 29 győzelmet aratott a 34 forduló alatt, és már a 28. játéknapon bajnok lett.

A tökéletes menetelést 2019/20-as szezonban Hansi Flick vezetésével érték el a bajorok, 

aki eredetileg a novemberben elbocsátott Niko Kovactól vette át „tűzoltóként” a bajor csapat kispadját. A BL-ben mind a 11 meccsüket megnyerték, 43 gólt rúgva – ami meccsenkénti 3,9-es gólátlagot jelent –, tavasszal mind a 30 meccsükön győztesként hagyták el a pályát, és a csapat adta mindhárom sorozat gólkirályát Robert Lewandowski személyében.

Öt olyan játékos van, aki mindkét triplázásnak aktív részese volt: Manuel Neuer, Thomas Müller, David Alaba, Jérome Boateng és Javi Martínez. És ebből a névsorból Manuel Neuer lehet a földkerekség első labdarúgója, aki háromszor is képes lehet triplázni ugyanazzal a klubbal.

A Bayern München edzője, Vincent Kompany és a csapat legjobb góllövője, Harry Kane ünnepel a Stuttgart legyőzését követően. Fotó: Europress/AFP/Karl-Josef Hildenbrand

Kompany vezette csapat átírja a rekordlistákat

A jelenlegi csapat elképesztő támadógépezetté vált, amely hatékonyságban még a korábbi triplázó csapatokat is felülmúlja bizonyos mutatókban. A bajorok a 30. forduló után 109 szerzett gólnál tartanak, amivel már most megdöntötték a Bundesliga mindenkori rekordját.

Ráadásul meccsenkénti 3,6-os gólátlagot produkálnak a bajnokságban, ami magasabb, mint Flick (2019/20) vagy Heynckes (2012/13) idején. Kompany az első 64 Bundesliga-meccséből 50-et megnyert; nála gyorsabban csak Pep Guardiola érte el az 50 győzelmet, ugyanakkor ha megnyerik a hátralévő 4 meccset, beállítják Heynckes 91 pontos rekordját. Ehhez szombat délután a Mainz ellen tehetik meg az első lépést.

A Bundesliga rekordjai (rúgott gól)

  • 109 (2025/26) – vezetőedző: Vincent Kompany
  • 101 (1971/72) – vezetőedző: Udo Lattek
  • 100 (2019/20) – vezetőedző: Hansi Flick
  • 99 (2020/21) – vezetőedző: Hansi Flick
  • 98 (2012/13) – vezetőedző: Jupp Heynckes

A korábbi, 54 évig érvényben lévő Bundesliga-rekord 101 gól volt – Gerd Müller 40 gólos szezonjában –, ezt Kompany csapata már a 29. fordulóban, a St. Pauli elleni 5-0-s győzelemmel átadta a múltnak. Harry Kane idén már 51 gólnál tart minden sorozatot figyelembe véve, amivel túlszárnyalhatja Lewandowski 2020-as 55 gólos egyéni csúcsát is. 

Bár Kompany csapata lövi a legtöbb gólt, a védekezés és a pontgyűjtés terén a 2013-as Heynckes-féle Bayern még mindig tartja a mércét. A jelenlegi csapat eddig 29 gólt kapott a bajnokságban, míg Heynckes csapata 2013-ban mindössze 18-at nyelt be az egész szezon alatt.

