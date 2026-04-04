Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

deontay wilderderek chisorao2 arénamérkőzésprofi boksz

A nehézsúly két veteránja hatalmas KO-t ígér egymásnak húsvéti ringháborújukon

A profi ökölvívás történetében a húsvéti időszak (március vége–április közepe) számos meghatározó, világraszóló mérkőzésnek adott otthont. Most sem lesz ez másként, ugyanis a londoni O2 Arénában szombat este csap össze egymással a profi boksz két ikonikus alakja, az egyaránt az ötvenedik meccsét vívó amerikai Deontay Wilder és a brit Derek Chisora. Utóbbi ezzel a meccsel zárná le igencsak izgalmas pályafutását, míg a WBC volt nehézsúlyú világbajnoka egy győzelemmel ismét a súlycsoport krémjébe tartozhatna. Ennek megfelelően mindketten hatalmas verést ígérnek a másiknak.

Molnár László
2026. 04. 04. 6:29
Derek Chisora és Deontay Wilder nem barátkozni fog szombat éjjel a londoni O2 Arénában Fotó: Reuters/Adam Davy
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Mivel a sportág legnagyobb gáláit gyakran tavasszal rendezik, több ikonikus összecsapás is épp a feltámadás ünnepének hétvégéjére esett. Akárcsak a királykategória két legendás veteránjának szombat esti londoni ringháborúja, melyet a londoni O2 Arénában rendeznek: a 40 éves amerikai Deontay Wilder (44-4-1, 43 KO) és a 42 éves brit Derek Chisora (36-13, 23 KO) egyaránt az ötvenedik profi meccsére készül. Előbbi a WBC volt világbajnokaként szeretné ismét a csúcs felé lökni a karrierjét, míg utóbbi, a kétszeres világbajnoki kihívó az utolsó profi meccsére készül. Nem véletlen, hogy mindkét hatalmas ütőerővel rendelkező legenda kiütéssel zárná a meccset, hogy ne kelljen lebokszolniuk az előírt tíz menetet.

Deontay Wilder és Derek Chisora is az ötvenedik profi meccsét vívja szombat este Londonban    Fotó: The Ring Magazine

Deontay Wilder és Derek Chisora is győztes meccsből érkezik

Bár világbajnoki öv nem forog kockán, mint fentebb már említettük, a mérkőzés sorsdöntő mindkét veterán karrierje szempontjából. Chisora nem csinált titkot abból, hogy az 50. meccse után visszavonul, így ez lesz a búcsúmérkőzése a hazai közönség előtt. Hogy túl nagy gond nincs a formájával, azt mutatja, hogy az utolsó három meccsét egyaránt pontozással megnyerte, igaz, „hajlott” kora miatt egy ideje csak évi egy küzdelmet vállalt be.

Chisora utolsó három meccse

  • 2023. augusztus 12. O2 Aréna – Gerald Washington (21-7-1, 14 KO)
  • 2024. július 27. O2 Aréna – Joe Joyce (16-4, 15 KO)
  • 2025. február 8. Manchester – Otto Wallin (28-3-1, 16 KO)
Derek Chisora nem iszik előre a medve bőrére, győzelemmel akar elbúcsúzni a profi ökölvívástól       Fotó: Reuters/Adam Davy

Wilder hasonló utat járt be, miután elveszítette a WBC vb-címét Tyson Fury (34-2-1, 24 KO) ellen. Ő is évente egyszer lépett ringbe, igaz, igencsak felemásra sikeredtek ezek a csatái: az élvonalbeli ellenfelei legyőzték, míg a felhozó embereket kiütötte. Az amerikainak egyértelmű célja, hogy szombati győzelmével visszakerüljön a világbajnoki kihívók közé.

Wilder utolsó négy meccse

  • 2022. október 15. Barclays Center – Robert Helenius (32-5, 21 KO) kiütéses siker az 1. menetben
  • 2023. december 23. Rijád – Joseph Parker (36-4, 24 KO) pontozásos vereség
  • 2024. június 1. Rijád – Zhilei Zhang (27-3-1, 22 KO) kiütéses vereség az 5. menetben
  • 2025. június 27. Kansas – Tyrrell Anthony Herndon (24-6, 15 KO) kiütéses siker a 7. menetben
Deontay Wilder számára ez lesz az utolsó lehetőség, hogy visszajuthasson a csúcsra      (Fotó: Reuters/Adam Davy)

Elképesztő árak a londoni mérkőzésre

A szombat esti ringháborúra már régen elfogyott valamennyi jegy, melyek árai igencsak széles sávban mozogtak, attól függően, hogy a szorítóhoz képest hova szólnak, és milyen szolgáltatás tartozik hozzájuk.

Jegyárak és kategóriák

  • Standard belépők: A legolcsóbb jegyek a felső szektorokba (Upper Tier) 84 – 116 font körüli áron kezdődnek.
  • Középső és alsó szektorok: A jobb kilátást biztosító alsóbb szinteken (Lower Tier) az árak jellemzően 133 és 500 font között mozognak.
  • VIP és Hospitality csomagok: Az exkluzív élményt nyújtó csomagok ára 599 fontnál kezdődik, a legdrágább „Platinum” kategória pedig 945 font (+ ÁFA) körül alakul. Ezek a csomagok prémium ülőhelyet, gyorsított belépést, valamint étel- és italfogyasztást is tartalmazhatnak. 

Ha valaki nem a helyszínen követné az eseményt, a gálát a DAZN közvetíti élőben.

Ha valaki előfizetője a társaságnak, akkor ingyen tekintheti meg a showt, ugyanakkor megvásárolható a csata közvetítése, ebben az esetben Angliában 24,99 fontot, az Egyesült Államokban és Kanadában 49,99, a világ többi részén pedig – így Magyarországon is – kb. 19,99 dollárt kell kifizetni.

Történelmi jelentőségű húsvéti mérkőzések

Jess Willard vs. Jack Johnson (1915. április 5. – húsvéthétfő): Ez volt a 20. század leghosszabb nehézsúlyú világbajnoki döntője. A kubai Havannában rendezett, 45 menetesre tervezett meccsen Willard a 26. menetben ütötte ki Johnsont, ezzel véget vetve az első fekete nehézsúlyú bajnok hétéves uralkodásának.

Marvin Hagler vs. Thomas Hearns (1985. április 15.): Noha pár nappal húsvét után zajlott, a bokszvilágban csak "A Háború" (The War) néven emlegetett összecsapás az év legfontosabb tavaszi eseménye volt. Az első menetét a sportág történetének legbrutálisabb 3 percének tartják.

Sugar Ray Leonard vs. Marvin Hagler (1987. április 6.): Egy héttel húsvét előtt került sor a középsúly egyik legvitatottabb és legnépszerűbb mérkőzésére, ahol Leonard három év kihagyás után tért vissza, hogy legyőzze a favorit Haglert.

Evander Holyfield vs. Carlos De Leon (1988. április 9-én): A húsvét utáni héten rendezett csata a profi ökölvívás egyik legfontosabb mérföldköve volt, mivel ez döntött a történelem első vitathatatlan cirkálósúlyú bajnoki címéről, melyet a 8. menetben technikai KO-val nyert meg Holyfield.

Adonis Stevenson vs. Sakio Bika (2015. április 4. – Nagyszombat): A félnehézsúlyú WBC világbajnok Stevenson ezen a napon védte meg címét egyhangú pontozással Quebecben.

Mindkét veterán a padlón akarja látni az ellenfelét

A szombati londoni gála előtt Deontay Wilder rendkívül magabiztosan, de tisztelettudóan nyilatkozott Derek Chisoráról. A „Bronz Bombázó” nem titkolja, számára sorsszerű, hogy mindketten éppen az 50. profi meccsüket vívják, aminek nem is lehetett volna jobb helyszínt találni az O2 Arénánál. – Ez a tökéletes színpad arra, hogy megmutassam: még mindig én vagyok a világ legveszélyesebb embere. Derek egy háborús veterán, egy igazi bulldog. Tudom, hogy az életét is otthagyná a ringben, különösen a búcsúmeccsén. 

De én nem a búcsúztatására jöttem, hanem azért, hogy emlékeztessem a világot: egyetlen ütés tőlem, és kialszanak a fények.

Ez a meccs csak a kezdet, újra világbajnok akarok lenni, és ehhez Chisorán keresztül vezet az út – fogalmazott Wilder, aki annyit üzent a brit szurkolóknak, készüljenek, mert valaki padlót fog fogni.

Derek Chisora a rá jellemző nyers őszinteséggel és érzelmesebb hangvétellel beszélt a szombati gála előtt, miután pályafutása utolsó meccsére készül. – Nem is választhattam volna jobb ellenfelet a búcsúhoz, mint a világ legnagyobbat ütő emberét. Deontay Wilder ellen akarok kiszállni, emelt fővel. Mindenki a jobbosától fél. Én nem. Én már mindent láttam ebben a sportágban. 

Olyan vagyok, mint egy régi dízelmotor: lassabb az indulás, de ha bemelegszem, eltiprok mindent. 

Nem fogok elfutni előle, beleállok a tűzbe. Az O2 Aréna az otthonom. Itt kezdtem, és itt is fejezem be. Nem ígérek pontozást, csak háborút, ő ki akar ütni, én le akarom rombolni őt – közölte a brit bunyós.

Deontay Wilder ütését Tyson Fury sem bírta talpon     Fotó: DANZ

A szakértők és a fogadóirodák többsége Deontay Wildert tartja a mérkőzés esélyesének, de egyetértenek abban, hogy ez az összecsapás a „ki üt nagyobbat és ki bírja tovább” játéka lesz. Kérdéses, hogy a betonállú Chisora képes lesz-e kihordani lábon Wilder mindent elpusztító jobbosát. A szakértők szerint a 42 éves brit egyetlen esélye, ha azonnal lerohanja az amerikait, nem hagy neki távolságot és „piszkos” boksszal elfárasztja őt. Ha viszont Wildernek lesz helye kinyújtani a karját, a meccs hamar véget érhet.

Várható forgatókönyvek:

  • Korai KO (Wilder javára): A legvalószínűbb forgatókönyv az 1–4. menet között. Ha Wilder betalál a tiszta jobbosával, a meccsnek azonnal vége.
  • Késői leállítás (Chisora javára): Ha Chisora túléli az első 6 menetet, a 8–10. menet környékén meglepetést okozhat egy TKO-val.
  • Pontozás: Erre adják a legkisebb esélyt, a szakértők 90%-a szerint a meccs nem megy végig a 12 menetig.

Mindkét ökölvívó túl van már a fénykorán. Wilder legutóbbi meccsein lassabbnak tűnt, míg Chisora kondíciója a mérkőzés második felére jelentősen visszaeshet. Ugyanakkor 

Londonban a közönség egy emberként áll majd Chisora mögött, 

ami lélektani előnyt jelenthet a búcsúmeccsén, és extra energiákat mozgósíthat benne.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu