A nehézsúly két veteránja hatalmas KO-t ígér egymásnak húsvéti ringháborújukon

Mivel a sportág legnagyobb gáláit gyakran tavasszal rendezik, több ikonikus összecsapás is épp a feltámadás ünnepének hétvégéjére esett. Akárcsak a királykategória két legendás veteránjának szombat esti londoni ringháborúja, melyet a londoni O2 Arénában rendeznek: a 40 éves amerikai Deontay Wilder (44-4-1, 43 KO) és a 42 éves brit Derek Chisora (36-13, 23 KO) egyaránt az ötvenedik profi meccsére készül. Előbbi a WBC volt világbajnokaként szeretné ismét a csúcs felé lökni a karrierjét, míg utóbbi, a kétszeres világbajnoki kihívó az utolsó profi meccsére készül. Nem véletlen, hogy mindkét hatalmas ütőerővel rendelkező legenda kiütéssel zárná a meccset, hogy ne kelljen lebokszolniuk az előírt tíz menetet.

Deontay Wilder és Derek Chisora is az ötvenedik profi meccsét vívja szombat este Londonban Fotó: The Ring Magazine

Deontay Wilder és Derek Chisora is győztes meccsből érkezik

Bár világbajnoki öv nem forog kockán, mint fentebb már említettük, a mérkőzés sorsdöntő mindkét veterán karrierje szempontjából. Chisora nem csinált titkot abból, hogy az 50. meccse után visszavonul, így ez lesz a búcsúmérkőzése a hazai közönség előtt. Hogy túl nagy gond nincs a formájával, azt mutatja, hogy az utolsó három meccsét egyaránt pontozással megnyerte, igaz, „hajlott” kora miatt egy ideje csak évi egy küzdelmet vállalt be.

Chisora utolsó három meccse

2023. augusztus 12. O2 Aréna – Gerald Washington (21-7-1, 14 KO)

2024. július 27. O2 Aréna – Joe Joyce (16-4, 15 KO)

2025. február 8. Manchester – Otto Wallin (28-3-1, 16 KO)

Derek Chisora nem iszik előre a medve bőrére, győzelemmel akar elbúcsúzni a profi ökölvívástól Fotó: Reuters/Adam Davy

Wilder hasonló utat járt be, miután elveszítette a WBC vb-címét Tyson Fury (34-2-1, 24 KO) ellen. Ő is évente egyszer lépett ringbe, igaz, igencsak felemásra sikeredtek ezek a csatái: az élvonalbeli ellenfelei legyőzték, míg a felhozó embereket kiütötte. Az amerikainak egyértelmű célja, hogy szombati győzelmével visszakerüljön a világbajnoki kihívók közé.

Wilder utolsó négy meccse