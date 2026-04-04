A nehézsúly két veteránja hatalmas KO-t ígér egymásnak húsvéti ringháborújukon

Mivel a sportág legnagyobb gáláit gyakran tavasszal rendezik, több ikonikus összecsapás is épp a feltámadás ünnepének hétvégéjére esett. Akárcsak a királykategória két legendás veteránjának szombat esti londoni ringháborúja, melyet a londoni O2 Arénában rendeznek: a 40 éves amerikai Deontay Wilder (44-4-1, 43 KO) és a 42 éves brit Derek Chisora (36-13, 23 KO) egyaránt az ötvenedik profi meccsére készül. Előbbi a WBC volt világbajnokaként szeretné ismét a csúcs felé lökni a karrierjét, míg utóbbi, a kétszeres világbajnoki kihívó az utolsó profi meccsére készül. Nem véletlen, hogy mindkét hatalmas ütőerővel rendelkező legenda kiütéssel zárná a meccset, hogy ne kelljen lebokszolniuk az előírt tíz menetet.
Deontay Wilder és Derek Chisora is győztes meccsből érkezik
Bár világbajnoki öv nem forog kockán, mint fentebb már említettük, a mérkőzés sorsdöntő mindkét veterán karrierje szempontjából. Chisora nem csinált titkot abból, hogy az 50. meccse után visszavonul, így ez lesz a búcsúmérkőzése a hazai közönség előtt. Hogy túl nagy gond nincs a formájával, azt mutatja, hogy az utolsó három meccsét egyaránt pontozással megnyerte, igaz, „hajlott” kora miatt egy ideje csak évi egy küzdelmet vállalt be.
Chisora utolsó három meccse
- 2023. augusztus 12. O2 Aréna – Gerald Washington (21-7-1, 14 KO)
- 2024. július 27. O2 Aréna – Joe Joyce (16-4, 15 KO)
- 2025. február 8. Manchester – Otto Wallin (28-3-1, 16 KO)
Wilder hasonló utat járt be, miután elveszítette a WBC vb-címét Tyson Fury (34-2-1, 24 KO) ellen. Ő is évente egyszer lépett ringbe, igaz, igencsak felemásra sikeredtek ezek a csatái: az élvonalbeli ellenfelei legyőzték, míg a felhozó embereket kiütötte. Az amerikainak egyértelmű célja, hogy szombati győzelmével visszakerüljön a világbajnoki kihívók közé.
Wilder utolsó négy meccse
- 2022. október 15. Barclays Center – Robert Helenius (32-5, 21 KO) kiütéses siker az 1. menetben
- 2023. december 23. Rijád – Joseph Parker (36-4, 24 KO) pontozásos vereség
- 2024. június 1. Rijád – Zhilei Zhang (27-3-1, 22 KO) kiütéses vereség az 5. menetben
- 2025. június 27. Kansas – Tyrrell Anthony Herndon (24-6, 15 KO) kiütéses siker a 7. menetben
