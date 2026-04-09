Ilyen még nem fordult elő Simeonéval, aki egy dolgot hiányolt a Barcelona ellen

A mérkőzés utáni sajtótájékoztatón szóba került, hogy a teljes második félidőt emberhátrányban töltő katalánok többet birtokolták a labdát (58-42 százalék), és sokkal több kapura lövésük (18-5), illetve kaput eltalált kísérletük (7-3) volt Diego Simeone együttesénél.

Diego Simeone csapata két góllal nyert a Camp Nouban. Fotó: AFP/Josep Lago

– A labdarúgás csodálatos, mert a hatékonyság a kulcs, és ma rendkívül hatékonyak voltunk – reagált erre az Atlético Madrid vezetőedzője.

A taktikával kapcsolatban az argentin szakember elmondta, hogy megpróbálták kihasználni a Barcelona előretolt védelmét, de hangsúlyozta, hogy nehéz dolguk volt, mert ellenfelük nyomás alatt tartotta őket.

– A jó csapatmunkának köszönhetően a mérkőzés fontos pillanataiban képesek voltunk veszélyt teremteni. A második gól még nagyobb önbizalmat adott nekünk. Kár, hogy nem tudtunk még többet kihozni abból az előnyből, ami a múlt héten nekik volt, most pedig nekünk – nyilatkozta Simeone, aki arra utalt, hogy ezúttal Pau Cubarsí kapott piros lapot a 44. percben, szombaton pedig Nicolas Gonzálezt állították ki az első félidő hosszabbításában a spanyol fővárosban, ahol a Barcelona 2-1-re nyert bajnoki meccsen.

Diego Simeone történelmi győzelme

A szakvezető elismerte, hogy játékosai az utolsó húsz percben már a kétgólos előny megőrzését tartották szem előtt, és nem erőltették, hogy 3-0 legyen a javukra.

Nem hiszem, hogy az én Atléticóm valaha is nyert volna a Camp Nouban

– jegyezte meg a 2011 decemberében kinevezett Simeone, aki jól emlékszik, hiszen a fővárosiak 2024 decemberében az Olimpiai Stadionban győzték le a katalánokat, a Camp Nouban pedig legutóbb 2006 februárjában jártak sikerrel.

– Vitathatatlanul Európa legjobb csapata az övék a Paris Saint-Germain és a Bayern München mellett. Tudjuk, milyen nehézségek várnak ránk jövő kedden, de készen állunk a küzdelemre. Most minden eddiginél nagyobb szükségünk lesz a szurkolóink támogatására.