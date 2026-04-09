Orbán Viktor: Véget ért a nemzeti petíció, a magyar emberek rekordszámban mondtak nemet az olajblokádra és a háború finanszírozására

Ilyen még nem fordult elő Simeonéval, aki egy dolgot hiányolt a Barcelona ellen

Az Atlético Madrid vezetőedzője szerint csapata hatékonyabban futballozott, ezért tudott 2-0-ra nyerni a Barcelona otthonában a Bajnokok Ligája negyeddöntőjének első mérkőzésén, szerda este. Diego Simeone hozzátette, Európa egyik legjobb csapatát győzték le.

2026. 04. 09. 10:10
Az argentin szakember szerint akár nagyobb különbséggel is nyerhettek volna
A mérkőzés utáni sajtótájékoztatón szóba került, hogy a teljes második félidőt emberhátrányban töltő katalánok többet birtokolták a labdát (58-42 százalék), és sokkal több kapura lövésük (18-5), illetve kaput eltalált kísérletük (7-3) volt Diego Simeone együttesénél.

Diego Simeone csapata két góllal nyert a Camp Nouban.

– A labdarúgás csodálatos, mert a hatékonyság a kulcs, és ma rendkívül hatékonyak voltunk – reagált erre az Atlético Madrid vezetőedzője.

A taktikával kapcsolatban az argentin szakember elmondta, hogy megpróbálták kihasználni a Barcelona előretolt védelmét, de hangsúlyozta, hogy nehéz dolguk volt, mert ellenfelük nyomás alatt tartotta őket.

– A jó csapatmunkának köszönhetően a mérkőzés fontos pillanataiban képesek voltunk veszélyt teremteni. A második gól még nagyobb önbizalmat adott nekünk. Kár, hogy nem tudtunk még többet kihozni abból az előnyből, ami a múlt héten nekik volt, most pedig nekünk – nyilatkozta Simeone, aki arra utalt, hogy ezúttal Pau Cubarsí kapott piros lapot a 44. percben, szombaton pedig Nicolas Gonzálezt állították ki az első félidő hosszabbításában a spanyol fővárosban, ahol a Barcelona 2-1-re nyert bajnoki meccsen.

A szakvezető elismerte, hogy játékosai az utolsó húsz percben már a kétgólos előny megőrzését tartották szem előtt, és nem erőltették, hogy 3-0 legyen a javukra.

– jegyezte meg a 2011 decemberében kinevezett Simeone, aki jól emlékszik, hiszen a fővárosiak 2024 decemberében az Olimpiai Stadionban győzték le a katalánokat, a Camp Nouban pedig legutóbb 2006 februárjában jártak sikerrel.

– Vitathatatlanul Európa legjobb csapata az övék a Paris Saint-Germain és a Bayern München mellett. Tudjuk, milyen nehézségek várnak ránk jövő kedden, de készen állunk a küzdelemre. Most minden eddiginél nagyobb szükségünk lesz a szurkolóink támogatására.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
