Másodvirágzását éli, ő lehet a Csíkszereda megmentője

A csatár még nem foglalkozik a jövőjével

Eppel nem tagadja, nagyon jól érzi magát a jelenlegi csapatában, és ez meg is látszik az eredményességén. Úgy véli, a Csíkszereda mostanra megérett az első osztályra, miután a védekezésük feljavult, tavasszal jóval kevesebb gólt kaptak, és egyre több találkozót képesek akár 1-0-ra megnyerni. Pályafutása során ez az első olyan idénye, amikor rájátszásos rendszerben játszik, így érdekes számára, hogy minden találkozó ki-ki meccs. Úgy véli, a hátralévő négy fordulóban még két győzelem kell a biztos bennmaradáshoz.

– A román bajnokságban nyíltabb a foci, egyénileg több jó játékos van, mint Magyarországon. Otthon inkább csapatként védekeznek, taktikusabbak. Itt több helyzet van a meccseken, ami a támadóknak, így nekem is jó – fogalmazott Eppel.

Nem tagadja, nagyon szurkolt a Nyíregyházának, hogy bent maradjon, most pedig a Csíkszeredán a sor. A jövőjével kapcsolatban elmondta: a folytatás azon is múlik, hogy bent maradnak-e, de jól érzi magát, szívesen maradna, noha egyelőre csak a hátralévő négy mérkőzésre koncentrál.