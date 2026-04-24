románcsíkszeredabajnoksággóleppel márton

Másodvirágzását éli, ő lehet a Csíkszereda megmentője

Amikor 34 évesen a Nyíregyházától a román első osztályú bajnokság újoncához, a Csíkszeredához igazolt, sokan azt gondolták, a korábbi magyar gólkirály csak levezetni megy Erdélybe. Aztán kiderült, Eppel Márton nagyon is komolyan gondolja még a játékot, és oroszlánrészt vállal abban, hogy a hatalmas ellenszélben játszó klubja simán bennmaradjon a román SuperLigában. Házi gólkirályként húsz találatot jegyez ebben az idényben, ám egyelőre nem foglalkozik azzal, vajon jövőre is felhúzhatja-e magára a Csíkszereda mezét.

Molnár László
2026. 04. 24. 8:22
Az FK Csíkszereda első gólját is Eppel Márton szerezte, és már összesen húsz találatig jutott Forrás: Facebook.com/fkcsikszereda
A 34 éves magyar csatár 2017-ben már volt gólkirály az NB I-ben:

A csatár még nem foglalkozik a jövőjével

Eppel nem tagadja, nagyon jól érzi magát a jelenlegi csapatában, és ez meg is látszik az eredményességén. Úgy véli, a Csíkszereda mostanra megérett az első osztályra, miután a védekezésük feljavult, tavasszal jóval kevesebb gólt kaptak, és egyre több találkozót képesek akár 1-0-ra megnyerni. Pályafutása során ez az első olyan idénye, amikor rájátszásos rendszerben játszik, így érdekes számára, hogy minden találkozó ki-ki meccs. Úgy véli, a hátralévő négy fordulóban még két győzelem kell a biztos bennmaradáshoz.

– A román bajnokságban nyíltabb a foci, egyénileg több jó játékos van, mint Magyarországon. Otthon inkább csapatként védekeznek, taktikusabbak. Itt több helyzet van a meccseken, ami a támadóknak, így nekem is jó – fogalmazott Eppel.

Nem tagadja, nagyon szurkolt a Nyíregyházának, hogy bent maradjon, most pedig a Csíkszeredán a sor. A jövőjével kapcsolatban elmondta: a folytatás azon is múlik, hogy bent maradnak-e, de jól érzi magát, szívesen maradna, noha egyelőre csak a hátralévő négy mérkőzésre koncentrál.

 

