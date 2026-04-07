Nagyon nehéz feladatot kapott Elek Gábor csapata

A négyes döntő házigazdájával, a francia Dijonnal találkozik az Esztergom a női kézilabda Európa Liga elődöntőjében. Az Esztergom döntőbe jutása óriási szenzáció lenne.

2026. 04. 07. 17:01
A győztes Mol Esztergom játékosai ünnepelnek a női kézilabda Európa-liga B csoportja 5. fordulójában játszott Mol Esztergom - Nyköbing Falster HB mérkőzés után az esztergomi Suzuki Arénában Fotó: Kovács Márton Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A kedden Bécsben rendezett sorsoláson elhangzott, hogy az elődöntőket május 16-án szombaton, a helyosztókat 17-én vasárnap rendezik. A szombati mérkőzések sorrendjét és kezdési időpontokat később hozzák nyilvánosságra. Az Esztergom együttesére nehéz feladat vár.

A négyes döntőbe vezető úton az Esztergom a dán Nyköbing ellen is csatázott - Fotó: Kovács Márton / MTI 

Az Esztergom európai újoncként jutott a négyes döntőbe

Az Esztergom csapatának teljesítménye ritka. A Komárom megyei csapat 2025 őszén indult először ebben a kupasorozatban és rögtön a legjobb négyig jutott. Ez pedig szinte példátlan bravúrnak számít. Ugyanakkor a Dijon ellen nem lesz könnyű dolga Elek Gábor együttesének, s nem csak azért nem, mert a Dijon a hazai pálya előnyét élvezi majd.

Az Esztergom csapata még 2025 novemberében a szerb Crvena zvezda elleni selejtezőben kezdte meg a menetelést, kettős győzelemmel jutott a főtáblára a magyar együttes. A csoportmérkőzések során a magyar csapat a dán Nyköbing, a francia Chambray és a német HSG ellen játszott és csoportelsőként végzett. A negyeddöntőben pedig a Mosonmagyaróvár volt az Esztergom ellenfele, de Elek Gábor együttese itt is kettős győzelemmel jutott be a legjobb négy közé.

Elek Gábor nyilatkozata

„Nincs ezzel semmi gond, hiszen tudtuk, hogy itt már könnyű ellenfél biztosan nem jön, és olyan sem, amellyel szemben mi egyértelmű esélyesnek számítanánk” - nyilatkozta az M1 aktuális csatornán Elek Gábor vezetőedző. 

Hozzátette, sok mérkőzés felvételét megnézik majd a felkészülés során, ráadásul a Dijon legutóbbi meccseit látta is.

A szakvezető szerint az Európa Liga tavalyi bronzérmesére eléggé stabil védekezés és jó kapusteljesítmény jellemző, tehát valóban komoly feladat vár az Esztergomra. „Nekünk nagyon nagy megtiszteltetés, hogy ott leszünk, de egyértelműen nem a szimpatikus vesztes címért megyünk” - szögezte le. 

Elek megjegyezte: a hazai pálya nagyon nagy előny egy ilyen hétvégén, ugyanakkor a franciákat ismerve kulturált közönségre és telt házra számít Dijonban. Hangsúlyozta: a másik két csapata is felkészülnek majd, hiszen a Thüringer és a Viborg közül az egyikkel biztosan találkoznak vasárnap. 

Magyarok a másik ágon is

A másik ágon a Faragó Lucát, Szabó Annát és az Európa-bajnoki bronzérmes Kuczora Csengét foglalkoztató, címvédő német Thüringer HC a dán Viborggal mérkőzik az elődöntőben.

Az elődöntő párosítása: Thüringer HC (német)–Viborg HK (dán) JDA Bourgogne Dijon HB (francia)–Mol Esztergom.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

