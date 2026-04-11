Sokkolták az ETO kézilabdázóit Győrben, döbbenetes jelenet az utolsó pillanatban

Egészen elképesztő véget ért Győrben az ETO és a Tatabánya kézilabdázóinak az összecsapása. Kiélezett meccs volt, a hajrában előbb a hazaiak, majd a vendégek produkáltak 4-0-s sorozatot. A drámai utolsó perc 24-24-es döntetlenről indult.

A Tatabánya sokkoló góllal győzött az ETO otthonában, Győrben (Fotó: tatabanyahandball.com)

A Tatabánya utolsónak hitt támadása nem hozott gólt, így a Győr kezében volt a győzelem kulcsa, az ETO kezdhette a meccs utolsó akcióját. Csakhogy csúnya önsorsrontás lett belőle…

Sokkoló egész pályás gól okozta az ETO vesztét

Megdöbbentő, egész pályás góllal ért véget a meccs. A Győr utolsó támadása során a Tatabánya brazil légiósa, Patrick André Toniazzo Lemos a saját hatosvonalán megszerezte a labdát és egyből kapura dobta azt. Az ETO kapuja üresen állt, a lövés pedig nagy bravúrral, egész pályás góllá nemesedett.

Ez a mérkőzés utolsó pillanatában történt, és ezzel a győrieket sokkoló góllal győzött 25-24-re a Tatabánya az ETO otthonában. A vendégek extázisban ünnepelték a sikert.

Az idényben remekelő Tatabánya így mindkét pontot elcsente Győrből, és továbbra is lehet esélye a bajnoki döntőt érő második helyre az NB I-ben: jelenleg a harmadik helyen áll 34 ponttal, második a Szeged 37-tel, első a Veszprém 42-vel.