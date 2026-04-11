Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 696,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -101,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 809,3 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -194,3 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Győri ETO kézilabdaGyőri ETOkézilabda nb ITatabánya kézilabda

Sokkolták az ETO kézilabdázóit Győrben, döbbenetes jelenet az utolsó pillanatban

Nem mindennapi góllal aratott drámai győzelmet a Tatabánya férfikézilabda-csapata az NB I-ben pénteken az ETO otthonában. Nem túlzás, sokkolta a szurkolókat Győrben az, ami a mérkőzés utolsó pillanatában történt: a Tatabánya egész pályás góllal nyerte meg a kiélezett meccset az ETO ellen.

Magyar Nemzet
2026. 04. 11. 8:06
Lemos sokkoló góljával győzött a Tatabánya Győrben Forrás: tatabanyahandball.com
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Egészen elképesztő véget ért Győrben az ETO és a Tatabánya kézilabdázóinak az összecsapása. Kiélezett meccs volt, a hajrában előbb a hazaiak, majd a vendégek produkáltak 4-0-s sorozatot. A drámai utolsó perc 24-24-es döntetlenről indult.

A Tatabánya sokkoló góllal győzött az ETO otthonában, Győrben

A Tatabánya utolsónak hitt támadása nem hozott gólt, így a Győr kezében volt a győzelem kulcsa, az ETO kezdhette a meccs utolsó akcióját. Csakhogy csúnya önsorsrontás lett belőle…

Sokkoló egész pályás gól okozta az ETO vesztét

Megdöbbentő, egész pályás góllal ért véget a meccs. A Győr utolsó támadása során  a Tatabánya brazil légiósa, Patrick André Toniazzo Lemos a saját hatosvonalán megszerezte a labdát és egyből kapura dobta azt. Az ETO kapuja üresen állt, a lövés pedig nagy bravúrral, egész pályás góllá nemesedett.

Ez a mérkőzés utolsó pillanatában történt, és ezzel a győrieket sokkoló góllal győzött 25-24-re a Tatabánya az ETO otthonában. A vendégek extázisban ünnepelték a sikert.

Az idényben remekelő Tatabánya így mindkét pontot elcsente Győrből, és továbbra is lehet esélye a bajnoki döntőt érő második helyre az NB I-ben: jelenleg a harmadik helyen áll 34 ponttal, második a Szeged 37-tel, első a Veszprém 42-vel.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!
Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Faggyas Sándor
idezojeleknemzet

Faggyas Sándor avatarja

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.