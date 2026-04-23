Jó vásárt csinált a Fradi: Kovacevic lepipálja Varga Barnabást
Sokan attól tartottak januárban, amikor Varga Barnabás az AEK Athénba igazolt, hogy a zöld-fehérek igazi góllövő csatár nélkül maradnak. Nos, a Fradi szurkolói azóta megnyugodhattak, mert a magyar válogatott támadó helyére sikerült leigazolnia az FTC-nek a világ jelenlegi 13. legeredményesebb játékosát. Ugyanis a rekordösszegért érkezett Franko Kovacevic az ETO FC elleni Magyar Kupa-elődöntőn megszerezte a 31. gólját a 2025/26-os idényben.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
