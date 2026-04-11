Orbán Viktor: Jövőt csak mi tudunk építeni, mert mi rendíthetetlenül hiszünk a szeretet és összefogás erejében + videó

A Szeged a BL-negyeddöntőre készülve vált meg az Európa-bajnok klasszistól

Ez a fontos bejelentések időszaka a Szeged férfi-kézilabdacsapatánál. A legfrissebb szombaton érkezett: a Bajnokok Ligája-negyeddöntőre készülő klub honlapján közölte, szerződést bontott Jim Gottfridssonnal.

Magyar Nemzet
2026. 04. 11. 19:40
Jim Gottfridssonnal (középen) szerződést bontott a Szeged Fotó: Ujvári Sándor Forrás: MTI Fotószerkesztőség
A napokban több örömhírt is közölt a Szeged, először Rosta Miklós visszatéréséről számoltak be, majd Borut Mackovsek szerződéshosszabbításáról. Közben a Kielce elleni Bajnokok Ligája-nyolcaddöntőt is sikerrel vette a csapat, így volt mit ünnepelni, szombatra viszont kifogytak az örömhírekből, helyette Jim Gottfridsson távozásáról számoltak be.

Idő előtt véget ért Jim Gottfridsson pályafutásának szegedi szakasza
Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Hegedüs Róbert

Gottfridsson a három helyett egy idényt sem maradt

Az Európa-bajnok svéd irányító 2025 nyarán csatlakozott az együtteshez, amelyben 31 mérkőzésen 57 gólt szerzett. A legutóbbi három meccset viszont kihagyta, és csak találgatni lehetett, hogy mi történt vele. Most tehát kiderült, a szerződésében rögzített időpont, 2028 nyara helyett azonnali hatállyal elválnak egymástól a felek útjai. Az okot azonban nem közölte a szegedi klub.

„Céljaink és ambícióink nem változnak. A csapatnak a jövőben is a legmagasabb szintű célokért kell küzdenie. Köszönjük Jim Gottfridsson munkáját, további pályafutásához sok sikert kívánunk!” – idézte a szerződésbontás kapcsán a klub honlapja Papp Edwardot, az OTP Bank-PICK Szeged igazgatóságának elnökét. 

 

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

