A Szeged a BL-negyeddöntőre készülve vált meg az Európa-bajnok klasszistól

A napokban több örömhírt is közölt a Szeged, először Rosta Miklós visszatéréséről számoltak be, majd Borut Mackovsek szerződéshosszabbításáról. Közben a Kielce elleni Bajnokok Ligája-nyolcaddöntőt is sikerrel vette a csapat, így volt mit ünnepelni, szombatra viszont kifogytak az örömhírekből, helyette Jim Gottfridsson távozásáról számoltak be.

Idő előtt véget ért Jim Gottfridsson pályafutásának szegedi szakasza. Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Hegedüs Róbert

Gottfridsson a három helyett egy idényt sem maradt

Az Európa-bajnok svéd irányító 2025 nyarán csatlakozott az együtteshez, amelyben 31 mérkőzésen 57 gólt szerzett. A legutóbbi három meccset viszont kihagyta, és csak találgatni lehetett, hogy mi történt vele. Most tehát kiderült, a szerződésében rögzített időpont, 2028 nyara helyett azonnali hatállyal elválnak egymástól a felek útjai. Az okot azonban nem közölte a szegedi klub.

„Céljaink és ambícióink nem változnak. A csapatnak a jövőben is a legmagasabb szintű célokért kell küzdenie. Köszönjük Jim Gottfridsson munkáját, további pályafutásához sok sikert kívánunk!” – idézte a szerződésbontás kapcsán a klub honlapja Papp Edwardot, az OTP Bank-PICK Szeged igazgatóságának elnökét.