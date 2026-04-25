NB IFerencvárosSamuel PetrásETO FC Győr

Bírja idegekkel a kiélezett hajrát a Győr? Első kézből jött a válasz

Egy héttel az „aranyrangadó” után újabb kemény mérkőzés vár a két bajnokaspiránsra a labdarúgó NB I 31. fordulójában. A Ferencváros legyőzésével az immáron hárompontos előnnyel az élen álló ETO FC Győr a harmadik Debrecen vendége lesz holnap, míg a második Fradi a szintén a dobogóra hajtó Paksot látja vendégül. Egy pontvesztés mindkét aranyesélyesnek sokba kerülhet. A dobogóért is nagy a harc, miközben az már eldőlt, hogy a Diósgyőr és a Kazincbarcika lesz a két búcsúzó.

Magyar Nemzet
2026. 04. 25. 6:07
Samuel Petrás (narancssárga mezben) szerint meg tud birkózni a nyomással a Győr Fotó: Mirkó István
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Egyelőre nyugodtak az ETO FC Győr játékosai

A kérdés már csak az, hogy a Győr mennyire bírja majd a kiélezett bajnoki csatával járó lelki terhet. Az ETO kapusa, Samuel Petrás szerint egyelőre nincs probléma ezen a téren.

– Úgy gondolom, hogy most sem nagyobb rajtunk a nyomás, mint az előző idényben volt, amikor a bajnokság végéhez közeledve elértük, hogy a Konferencialiga selejtezőjében indulhassunk. Mindezt újoncként értük el. Mindenki a maximumot akarja nyújtani, ez minden edzésre és minden mérkőzésre igaz, ez a mentalitás járja át a klubot és az öltözőt is. Az eredmény másodlagos, a legfontosabb, hogy minden nap kihozzuk magunkból a maximumot, és hogy ez mire lesz elég, azt alázattal fogadjuk – fogalmazott a szlovák hálóőr a Sport.sk-nak adott interjúban, aki azt tapasztalja, Győrben már ünnepi a hangulat. – A Ferencváros elleni mérkőzés telt házas volt, már amennyire a stadion befogadóképessége engedi. Érezhető az érdeklődés a futball iránt és az eufória a városban, ez nagyszerű a játékosok számára. Kiváló visszajelzés a szurkolóktól, hogy látják az erőfeszítéseinket, és a város érzi, hogy valami különleges történik.

NB I, 31. forduló

péntek:

  • Kazincbarcika–MTK 20.00

szombat:

  • Kisvárda–Diósgyőr 14.30
  • Puskás Akadémia–Újpest 17.00
  • Nyíregyháza–Zalaegerszeg 19.30

vasárnap:

  • Ferencváros–Paks 17.00
  • Debrecen–ETO FC 19.30

A tabella itt érhető el.

 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelektordai bence

Futótűzként söpört végig a neten Tordai Bence legújabb agymenése

Csépányi Balázs avatarja

Neki már semmi sem ciki.

