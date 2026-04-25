Bírja idegekkel a kiélezett hajrát a Győr? Első kézből jött a válasz

Egyelőre nyugodtak az ETO FC Győr játékosai

A kérdés már csak az, hogy a Győr mennyire bírja majd a kiélezett bajnoki csatával járó lelki terhet. Az ETO kapusa, Samuel Petrás szerint egyelőre nincs probléma ezen a téren.

– Úgy gondolom, hogy most sem nagyobb rajtunk a nyomás, mint az előző idényben volt, amikor a bajnokság végéhez közeledve elértük, hogy a Konferencialiga selejtezőjében indulhassunk. Mindezt újoncként értük el. Mindenki a maximumot akarja nyújtani, ez minden edzésre és minden mérkőzésre igaz, ez a mentalitás járja át a klubot és az öltözőt is. Az eredmény másodlagos, a legfontosabb, hogy minden nap kihozzuk magunkból a maximumot, és hogy ez mire lesz elég, azt alázattal fogadjuk – fogalmazott a szlovák hálóőr a Sport.sk-nak adott interjúban, aki azt tapasztalja, Győrben már ünnepi a hangulat. – A Ferencváros elleni mérkőzés telt házas volt, már amennyire a stadion befogadóképessége engedi. Érezhető az érdeklődés a futball iránt és az eufória a városban, ez nagyszerű a játékosok számára. Kiváló visszajelzés a szurkolóktól, hogy látják az erőfeszítéseinket, és a város érzi, hogy valami különleges történik.