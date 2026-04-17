kiesésLabdarúgó NB IDVTKDVSC

Temetést is tarthatnak a csúcsrangadó árnyékában, Dzsudzsákék nem kegyelmezhetnek

Az aranyérem és a kiesés szempontjából is sorsdöntő lehet a hétvége a labdarúgó NB I-ben. Az azonos pontszámmal élen álló Ferencváros és az ETO FC győri rangadója zárja majd a 33 körös bajnokság 30. fordulóját, előtte pedig akár a DVTK sorsa megpecsételődhet. A borsodiak hétpontos hátránnyal követik az MTK-t, ha nem verik meg a dobogós Debrecent, akár matematikailag is eldőlhet a kiesésük. A fordulóban egymás ellen meccsel Dárdai Pál és Bódog Tamás.

P.Fülöp Gábor
2026. 04. 17. 5:20
kiesés Miskolc, 2025. november 2. Diósgyőri szurkolók a labdarúgó Fizz Liga 12. fordulójában játszott Diósgyőri VTK-Újpest FC mérkőzésen a diósgyőri DVTK Stadionban 2025. november 2-án. Diósgyőri VTK-Újpest FC 1-3. MTI/Vajda János
A kiesés szélére sodródott a DVTK Fotó: Vajda János Forrás: MTI Fotószerkesztőség
A 29. fordulóban véglegessé vált: a Kazincbarcika az utolsó négy forduló eredményeitől függetlenül búcsúzik az NB I-től a szezon végén. Az abszolút újonc kiesése papírformának tekinthető, még ha Kuttor Attila irányításával masszív együttes is állt össze, s ért el szép részeredményeket. Az Újpest-verésnél is nagyobbat szólt, hogy a Diósgyőrt 4-0-ra kiütötte annak stadionjában, amivel nehéz helyzetbe hozta a vármegyei riválist. A DVTK-nak immár csak a menekülés és a számolgatás maradt.

kiesés
Nebojsa Vignjevics kemény fába vágta a fejszéjét a kiesés elől menekülő DVTK-nál. Fotó:  MTI Fotószerkesztőség/Purger Tamás 

Elkerülhetetlen a kiesés?

A március 13-i KO óta nem tud magához térni a diósgyőri együttes. A szurkolók által kiutált Vladimir Radenkovicsot váltó Nebojsa Vignjevics alakulata az MTK elleni 1-1-et követően beleszaladt a késbe a Kazincbarcika ellen, s a lavinát nem tudta azóta sem megállítani a szerb tréner. 

Sorozatban négy vereségnél tart a DVTK, amelynek zsinórban négyszer kellene győznie a folytatásban, s az sem jelentene garanciát a kiesés elkerülésére.

Az értékes döntetlenek után a Zalaegerszeget legyőző, kilencmeccses nyeretlenségi szériáját lezáró MTK már hét pontot ver a borsodiakra. Ha a fővárosiak szombaton hazai pályán győznek a masszív Kisvárda ellen, majd a DVTK nem tudja megverni otthon a DVSC-t a szomszédvári „rangadón”, 2021 után ismét alászáll. Arra nem számíthatnak Szatmári Csabáék, hogy a vendég debreceniek megkegyelmeznek nekik, mert Dzsudzsák Balázséknak minden pontra szükségük van, hogy megszerezzék a bronzérmet. A Diósgyőr oldalán a VIP-páholyba kínálnak jegyeket, de sokkal inkább kérdés, hogy a szezon egy részét bojkottáló drukkerek még hisznek-e a bennmaradásban, s mennyire segítik a padlón lévő csapatukat.

kiesés
Dárdai Pál (elöl, balra) és Bódog Tamás (elöl, jobbra) újra találkozik. Fotó: DPA/Soeren StaCHE

Dárdai és Bódog csatája

A DVSC-t egy, illetve két pont hátránnyal követő, a harmadik helyért még versenyben lévők hazai pályán játszanak. Az idény nagy feltámadását produkáló ZTE a sereghajtó Kazincbarcikát fogadja, ezért is lesz nyerési kényszeren a Loki Diósgyőrben, míg a Paks a Puskás Akadémiával mérkőzik meg. Az NB I-es tagságát a múlt héten meghosszabbító Újpest a már csak matematikailag nem bennmaradt Nyíregyházát látja vendégül a forduló nyitányán. A meccs a korábban a berlini Herthánál együtt dolgozó szakemberek, Dárdai Pál újpesti sportigazgató és Bódog Tamás nyíregyházi vezetőedző találkozása miatt mindenképpen pikáns lesz.

A vasárnapi ETO FC–Ferencváros csúcsrangadó kilátásait a Szpíker kornerben elemezték:

NB I 30. forduló

péntek:

Újpest FC–Nyíregyháza Spartacus FC 20.00

szombat:

Zalaegerszegi TE–Kazincbarcika SC 14.15

MTK Budapest–Kisvárda FC 17.00

Diósgyőri VTK–Debreceni VSC 19.30

vasárnap:

Paksi FC–Puskás Akadémia FC 14.15

ETO FC–Ferencvárosi TC 19.30

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu