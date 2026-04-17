Temetést is tarthatnak a csúcsrangadó árnyékában, Dzsudzsákék nem kegyelmezhetnek

A 29. fordulóban véglegessé vált: a Kazincbarcika az utolsó négy forduló eredményeitől függetlenül búcsúzik az NB I-től a szezon végén. Az abszolút újonc kiesése papírformának tekinthető, még ha Kuttor Attila irányításával masszív együttes is állt össze, s ért el szép részeredményeket. Az Újpest-verésnél is nagyobbat szólt, hogy a Diósgyőrt 4-0-ra kiütötte annak stadionjában, amivel nehéz helyzetbe hozta a vármegyei riválist. A DVTK-nak immár csak a menekülés és a számolgatás maradt.

Nebojsa Vignjevics kemény fába vágta a fejszéjét a kiesés elől menekülő DVTK-nál. Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Purger Tamás

Elkerülhetetlen a kiesés?

A március 13-i KO óta nem tud magához térni a diósgyőri együttes. A szurkolók által kiutált Vladimir Radenkovicsot váltó Nebojsa Vignjevics alakulata az MTK elleni 1-1-et követően beleszaladt a késbe a Kazincbarcika ellen, s a lavinát nem tudta azóta sem megállítani a szerb tréner.

Sorozatban négy vereségnél tart a DVTK, amelynek zsinórban négyszer kellene győznie a folytatásban, s az sem jelentene garanciát a kiesés elkerülésére.

Az értékes döntetlenek után a Zalaegerszeget legyőző, kilencmeccses nyeretlenségi szériáját lezáró MTK már hét pontot ver a borsodiakra. Ha a fővárosiak szombaton hazai pályán győznek a masszív Kisvárda ellen, majd a DVTK nem tudja megverni otthon a DVSC-t a szomszédvári „rangadón”, 2021 után ismét alászáll. Arra nem számíthatnak Szatmári Csabáék, hogy a vendég debreceniek megkegyelmeznek nekik, mert Dzsudzsák Balázséknak minden pontra szükségük van, hogy megszerezzék a bronzérmet. A Diósgyőr oldalán a VIP-páholyba kínálnak jegyeket, de sokkal inkább kérdés, hogy a szezon egy részét bojkottáló drukkerek még hisznek-e a bennmaradásban, s mennyire segítik a padlón lévő csapatukat.