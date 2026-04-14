Hátat fordíthatnak-e a DVTK-drukkerei saját csapatuknak?

Tovább folytatódik az óriási harc a labdarúgó NB I-ben a két aranyesélyes, a Ferencváros és a Győr között. A Fradi éppen kedden este pótolja a Puskás Akadémia ellen elhalasztott mérkőzését, ezzel pedig a táblázat is kiegyenesedik. A hét végén pedig jön a bajnokság szupermeccse, amelyen a Győr saját pályáján fogadja a bajnoki címvédő Fradit.

A DVTK szurkolói az NB I-ben hátat fordítottak saját csapatuknak - Fotó: DVTK Média

Az NB I alsóházában is nagy izgalmak várhatóak

Ami az alsóházat illeti, ott már eldőlt, hogy a Kazincbarcika lesz az egyik kieső. A barcikai csapatnak nem volt komoly esélye a bennmaradásra, ráadásul az összes meccsét idegenben kell-kellett lejátszania. Ugyanakkor nagy kérdés, mi lesz a sorsa a másik Borsod megyei együttesnek, a kiesés ellen küzdő DVTK-nak. Ennél a csapatnál már hetek óta óriási a feszültség, ráadásul a miskolci szurkolók elkeseredésükben hátat fordítottak saját együttesüknek.

Mi történik a DVTK-val? Mi lehet a reménye? Erről is szól a Rapid sport legújabb adása.