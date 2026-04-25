Óriási arcátlanság a Liverpool meccsén, kevésen múlott Pécsi Ármin debütálása

A Liverpool mumusa látogatott az Anfieldre a Premier League 34. fordulójában, de a Vörösök megrázták magukat, és már az első félidőben két góllal megalapozták a győzelmüket. A Crystal Palace egy szégyenletes góllal szépített, ám ez kevés volt a pontszerzéshez, a Liverpool 3-1-re megnyerte a szombati mérkőzést.

Magyar Nemzet
2026. 04. 25. 18:02
Freddie Woodman sérülését kihasználva szépített a Crystal Palace a Liverpool ellen Fotó: PAUL ELLIS Forrás: AFP
Az első félidő végéig több helyzete is adódott a Palace-nak az egyenlítésre, de Woodman ihletett teljesítményt nyújtott a kapuban. A Liverpool második gólja is éppen az ő egyik nagyszerű védése után született. Jean-Philippe Mateta fejesének állta útját, majd kontrára indultak a Vörösök. Curtis Jones ugratta ki Andy Robertsont, aki idény végi távozása előtt talán utoljára talált be az Anfielden. Mohamed Szalah pedig utoljára játszhatott, ha súlyos a sérülése, amely miatt az 59. percben elhagyta a pályát.

Csúfondáros módon szépített a Crystal Palace

A Liverpool uralta a mérkőzést, és a 71. percig nem változott az eredmény, akkor viszont 

sportszerűtlen megoldással szépített a Crystal Palace. Woodman újabb nagyszerű megmozdulása után fájdalmas arccal rogyott a földre, és jelezte, hogy problémák vannak a térdével. Daniel Munoz egy cseppet sem zavartatta magát, a szenvedő Woodmant átemelve gólt szerzett, ráadásul szabályosat. Az angol hálóőr rövid ápolásra szorult, Pécsi Ármin már fel-felállt a kispadról, de végül nem volt szükség cserére. Mondanunk sem kell, Munoz arcátlanságát nem értékelte a közönség, fejbe is dobták őt egy bedobásnál.

Ezután óriási egyenlítési lehetőségük volt a vendégeknek, Jorgen Strand Larsen lövése mindkét kapufát érintette, de a hálóig nem jutott el. Ami neki nem jött össze, az a másik oldalon Florian Wirtznek igen: egy mutatós kapufás góllal állította be a 3-1-es végeredményt a 96. percben. A Liverpool a győzelmével felugrott a negyedik helyre, és már-már biztosra vehető, hogy a következő idényben is a BL-ben szerepel. Szoboszlai végig a pályán volt a mérkőzésen, Kerkezt a 87. percben cserélték be, Pécsi végül nem kapott lehetőséget. A Crystal Palace maradt a 13. helyen.

Premier League, 34. forduló

kedd:

  • Brighton–Chelsea 3-0 (1-0)

szerda:

péntek:

  • Sunderland–Nottingham Forest 0-5 (0-4)

szombat:

  • Fulham–Aston Villa 1-0 (1-0)
  • Liverpool–Crystal Palace 3-1 (2-0)
  • West Ham United–Everton 2-1 (0-0)
  • Wolverhampton Wanderers–Tottenham Hotspur 0-1 (0-0)
  • Arsenal–Newcastle United 18.30

hétfő:

  • Manchester United–Brentford 21.00

A tabellát itt érhetik el.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

