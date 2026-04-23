Tóth Alexéktől „elvettek két pontot”, edzője megkeresi a játékvezetőt

Premier League: a Manchester City befogta, sőt meg is előzte az Arsenalt

Mindeközben a tabella élén is változtak a dolgok. A hétvégén az Arsenalt legyőző Manchester City 1-0-ra nyert a Burnley otthonában, így több rúgott góllal megelőzte az ugyanannyi meccset játszó Arsenalt. Elképesztő izgalmak várhatóak az utolsó öt körben, ugyanis jelenleg a két csapat pontszáma és gólkülönbsége is megegyezik.