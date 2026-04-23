BournemouthTóth AlexAndoni IraolaPremier League

Tóth Alexéktől „elvettek két pontot”, edzője megkeresi a játékvezetőt

A Bournemouth a Premier League 34. fordulójában 2-2-es döntetlent játszott a Leeds United ellen szerda este. Tóth Alex az utolsó percekben állt be, így a pályán élte meg, hogy a Leeds a 97. percben egyenlített idegenben. A Bournemouth edzője nem fogta vissza magát a lefújás után, szerinte elvett két ponttal van szó, amely az európai kupaindulást jelentő harcban még fájhat.

Magyar Nemzet
2026. 04. 23. 7:31
Andoni Iraola, a Bournemouth edzője kikelt magából a hajrában kapott gól után
Andoni Iraola, a Bournemouth edzője kikelt magából a hajrában kapott gól után
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Premier League: a Manchester City befogta, sőt meg is előzte az Arsenalt

Mindeközben a tabella élén is változtak a dolgok. A hétvégén az Arsenalt legyőző Manchester City 1-0-ra nyert a Burnley otthonában, így több rúgott góllal megelőzte az ugyanannyi meccset játszó Arsenalt. Elképesztő izgalmak várhatóak az utolsó öt körben, ugyanis jelenleg a két csapat pontszáma és gólkülönbsége is megegyezik. 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
