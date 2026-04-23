Aggódnak Yamalért, aki a vb-ről is lemaradhat, Flick hallgat

Az elvett gól verte ki a biztosítékot a Barcelonánál

Flick ezután beleszállt a játékvezetőbe is, amiért a Barcelona második gólját érvénytelenítették az 55. percben. Ferran Torres volt eredményes, de a videobíró les miatt nem adta meg a gólt.

Az az érzésem, hogy gól volt. Szeretnék magyarázatot kapni arra, hogy miért ítélték lesnek

– keménykedett a német edző, miután csak a közvetítésben a visszajátszást látta. A sértett Torres egyébként az Instagram-oldalán 24 órán keresztül elérhető történetben is megosztotta a lentebbi képet, nevetős fejes emojikkal mondta ki a véleményét, és a La Ligát és annak elnökét, Javier Tebast is megjelölte.

A leshelyzet:

— Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol) April 22, 2026

Az ismét kilencpontos előnnyel rendelkező Barcelona szombaton a Getafe vendégeként folytatja a La Ligát, az biztos, hogy Lamine Yamal biztosan nem lép pályára.