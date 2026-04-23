Aggódnak Yamalért, aki a vb-ről is lemaradhat, Flick hallgat

Lamine Yamal szerdán megsérült a Barcelona bajnokiján, miután értékesítette a tizenegyest a Celta Vigo ellen – a katalánok végül ezzel nyertek 1-0-ra. A spanyol sajtó szerint Yamal combhajlító izma elszakadhatott a bal lábában, ami öthetes kihagyást is jelenthet, ebben az esetben a június 11-én kezdődő világbajnokságra talán felépül, de ez továbbra sem biztos. Abban viszont konszenzus van, hogy a La Ligában már aligha fogjuk látni Yamalt a hátralevő öt fordulóban.

2026. 04. 23. 6:37
A sérült Lamine Yamal a lecserélése után Hansi Flickhez ment, majd egyből az öltözőbe
A sérült Lamine Yamal a lecserélése után Hansi Flickhez ment, majd egyből az öltözőbe Fotó: JOSEP LAGO Forrás: AFP
Mit mond Hansi Flick?

– Két sérülésünk volt az első félidőben, ami kihatott a csapatra. Együtt küzdöttünk, de sokszor könnyedén elvesztettük a labdát. Sokkal jobban kell teljesítenünk, mert megvan a minőségünk – kezdte a német vezetőedző a mérkőzés utáni sajtótájékoztatót, majd kitért Yamalra. – Meg kel várnunk a holnapot, hogy lássuk, mi is történt, akkor lesz egyértelmű diagnózisunk. Nem könnyű a helyzet, vigyáznunk kell rá.

Az elvett gól verte ki a biztosítékot a Barcelonánál

Flick ezután beleszállt a játékvezetőbe is, amiért a Barcelona második gólját érvénytelenítették az 55. percben. Ferran Torres volt eredményes, de a videobíró les miatt nem adta meg a gólt. 

Az az érzésem, hogy gól volt. Szeretnék magyarázatot kapni arra, hogy miért ítélték lesnek

– keménykedett a német edző, miután csak a közvetítésben a visszajátszást látta. A sértett Torres egyébként az Instagram-oldalán 24 órán keresztül elérhető történetben is megosztotta a lentebbi képet, nevetős fejes emojikkal mondta ki a véleményét, és a La Ligát és annak elnökét, Javier Tebast is megjelölte.

A leshelyzet:

Az ismét kilencpontos előnnyel rendelkező Barcelona szombaton a Getafe vendégeként folytatja a La Ligát, az biztos, hogy Lamine Yamal biztosan nem lép pályára. 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A kommentdemokrácia

A közösségi média jó pár üdvöskéje úgy tekint a lájkjaira, mintha azok egyfajta demokratikus felhatalmazások lennének. Akinek sok a követője meg az emojija, az kicsit olyan, mint egy miniszter.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
