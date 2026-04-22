Lamine Yamal belesérült a Barcelona góljába, más miatt kellett a defibrillátor

A Real Madrid keddi győzelme után a Barcelona előnye hat pontra csökkent a spanyol bajnokság tabellájának élén, de a katalánok 24 órával később a nemzetközi kupaindulásért küzdő Celta Vigo elleni hazai találkozón máris esélyt kaptak a különbség visszanövelésére. Bár előzetesen Hansi Flick még nem akart foglalkozni a bajnoki címmel, Lamine Yamalék egy újabb sikerrel nagy lépést tehettek a címvédés felé. Az Európa-liga-negyeddöntőben búcsúzott Celta és a Bajnokok Ligájából kiesett Barca előző öt egymás elleni bajnokija összesen 25 gólt hozott, így most is eseménydús mérkőzésben lehetett reménykedni.

Lamine Yamal lövése a Barcelona vezetését jelentette, de a spanyol tinédzser megsérült. Fotó: AFP/Josep Lago

Lamine Yamal belesérült a Barcelona góljába, rosszul lett egy néző

Volt is bőven esemény, méghozzá főleg Lamine Yamalnak köszönhetően – a Celtának csupán egy komolyabb helyzete volt az első félidőben. A spanyol tinédzser már az első percben is vezetést szerezhetett volna, később pedig még több lövése volt. Hansi Flick legfeljebb amiatt aggódhatott, hogy Joao Cancelo megsérült, és le kellett cserélni őt a játékrész közepén, ezután viszont ismét főleg a Barcelona támadott.

Bár nem akcióból, de ez eredményre is vezetett: Yoel Lago felrúgta Yamalt a tizenhatoson belül, és a sértett értékesítette is a tizenegyest (1-0). Miután erősen a bal alsó sarokba lőtte a büntetőt, Lamine Yamal fájdalmas arccal a földre feküdt, és jelezte, hogy lábfájdalmai miatt cserét kér.

Az ápolása, majd az öltözőbe sétálása közben aztán ennél is rosszabb hír érkezett a lelátóról, és tovább állt a játék: a nézőtéren valaki rosszul lett, defibrillátort is kellett vinni hozzá.

A találkozó félbeszakadt, és csak bő negyedórányi síri csend után folytatódhatott, miután a helyszínről származó hírek szerint újraélesztett szurkoló állapotát stabilizálták.

Yamal helyett Roony Bardghji játszott a következőkben, a szünetig nem született újabb gól.

Visszább esett az iram

Flick a második félidő előtt harmadszor is változtatott: Gavi helyett Fermín López állt be. A Celta Vigo játékosai talán még inkább betömörülve védekeztek, de tíz perc után megrezdült a hálójuk, akkor ugyanis a Pedri által középre adott labdát Ferrán Torres a felsőléc segítségével kapásból kapuba lőtte – videózás után azonban kiderült, néhány milliméteres lesen állt a katalánok támadója.