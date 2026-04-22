Lamine Yamal belesérült a Barcelona góljába, más miatt kellett a defibrillátor

A spanyol labdarúgó-bajnokság 33. fordulójának szerda esti mérkőzésén a Barcelona 1-0-ra nyert a vendég Celta Vigo ellen, ezzel Hansi Flick vezetőedző együttese még közelebb került a bajnoki címhez. Lamine Yamal remekelt, majd kiharcolt és értékesített egy tizenegyest, ám a lövés közbeni mozdulatban megsérült. Az ápolása során egy szurkoló rosszul lett a lelátón, újra kellett őt éleszteni, de visszanyerte eszméletét, és már stabil az állapota.

2026. 04. 22. 22:42
Barcelonai gólöröm helyett aggodalom Lamine Yamal, majd a szurkoló miatt Fotó: AFP/Josep Lago
A Real Madrid keddi győzelme után a Barcelona előnye hat pontra csökkent a spanyol bajnokság tabellájának élén, de a katalánok 24 órával később a nemzetközi kupaindulásért küzdő Celta Vigo elleni hazai találkozón máris esélyt kaptak a különbség visszanövelésére. Bár előzetesen Hansi Flick még nem akart foglalkozni a bajnoki címmel, Lamine Yamalék egy újabb sikerrel nagy lépést tehettek a címvédés felé. Az Európa-liga-negyeddöntőben búcsúzott Celta és a Bajnokok Ligájából kiesett Barca előző öt egymás elleni bajnokija összesen 25 gólt hozott, így most is eseménydús mérkőzésben lehetett reménykedni.

Fotó: AFP/Josep Lago

Volt is bőven esemény, méghozzá főleg Lamine Yamalnak köszönhetően – a Celtának csupán egy komolyabb helyzete volt az első félidőben. A spanyol tinédzser már az első percben is vezetést szerezhetett volna, később pedig még több lövése volt. Hansi Flick legfeljebb amiatt aggódhatott, hogy Joao Cancelo megsérült, és le kellett cserélni őt a játékrész közepén, ezután viszont ismét főleg a Barcelona támadott. 

Bár nem akcióból, de ez eredményre is vezetett: Yoel Lago felrúgta Yamalt a tizenhatoson belül, és a sértett értékesítette is a tizenegyest (1-0). Miután erősen a bal alsó sarokba lőtte a büntetőt, Lamine Yamal fájdalmas arccal a földre feküdt, és jelezte, hogy lábfájdalmai miatt cserét kér. 

Az ápolása, majd az öltözőbe sétálása közben aztán ennél is rosszabb hír érkezett a lelátóról, és tovább állt a játék: a nézőtéren valaki rosszul lett, defibrillátort is kellett vinni hozzá. 

A találkozó félbeszakadt, és csak bő negyedórányi síri csend után folytatódhatott, miután a helyszínről származó hírek szerint újraélesztett szurkoló állapotát stabilizálták. 

Yamal helyett Roony Bardghji játszott a következőkben, a szünetig nem született újabb gól.

Visszább esett az iram

Flick a második félidő előtt harmadszor is változtatott: Gavi helyett Fermín López állt be. A Celta Vigo játékosai talán még inkább betömörülve védekeztek, de tíz perc után megrezdült a hálójuk, akkor ugyanis a Pedri által középre adott labdát Ferrán Torres a felsőléc segítségével kapásból kapuba lőtte – videózás után azonban kiderült, néhány milliméteres lesen állt a katalánok támadója.

Az érvénytelenített találat nem tett jót a mérkőzésnek, a folytatásban a látvány és a helyzetek száma is csökkent. Olyannyira, hogy egyik kapusnak sem akadt komolyabb dolga a hátralévő időben. A Celta húsz perc alatt öt cserével próbált frissíteni, és Hansi Flick is kihasználta az utolsó két változtatási lehetőséget, de ők sem hoztak új lendületet a játékba. No, persze, a katalánoknak a győzelem volt a legfontosabb.

Az ismét kilencpontos előnnyel rendelkező Barcelona szombaton a Getafe vendégeként folytatja a La Ligát, míg a Celta vasárnap a harmadik helyezett Villarreal otthonába látogat.

La Liga, 33. forduló:

  • Elche–Atlético Madrid 3-2 (2-2)
  • Real Sociedad–Getafe 0-1 (0-1)
  • FC Barcelona–Celta Vigo 1-0 (1-0)

kedden játszották:

csütörtökön játsszák:

  • Levante–Sevilla 19.00
  • Rayo Vallecano–Espanyol 20.00
  • Oviedo–Villarreal 21.30

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
