férfi jégkorong-válogatottLengyelországMagyarország

A magyar válogatott ellen Lewandowski gólja is kevés volt

Az egy hónap múlva kezdődő világbajnokságra készülő magyar férfi-jégkorongválogatott hosszabbítás után 3-2-re nyert az újpesti jégcsarnokban Lengyelország ellen pénteken. A magyar válogatott a ráadás első percében nyerte meg az összecsapást.

Kibédi Péter
2026. 04. 17. 21:54
Ezúttal sikerült legyűrni a lengyeleket
A magyar férfi-jégkorongválogatott már csütörtökön is összemérte erejét a lengyelekkel, akkor a vendégek 4-0-s sikert arattak. A magyarok kerete a felkészülés jegyében több helyen is változott.

A magyar válogatott a rendes játékidő végén egyenlített, majd a hosszabbítás elején fordított Fotó: MJSZ

A magyar válogatott a hosszabbítás első percében nyerte meg a meccset

A pénteki összecsapáson is a vendégek birtokolták többet a korongot, ám a komolyabb lehetőségek a magyarok előtt adódtak. A 8. percben Terbócs István kiváló passzát Stipsicz Bence váltotta gólra. A játék képe alapján a magyar előny megérdemelt lett volna az első harmad végén, ám közvetlenül a dudaszó előtt Kamil Gorny egyenlített. A második játékrészben a lengyelek fölénye ellenére nem született újabb találat. A harmadik harmadban Jakub Lewandowski volt eredményes, és sokáig úgy tűnt, ez dönt a mérkőzésről. 

Már csak 14 másodperc volt hátra a harmadból, amikor Laskawy Ferenc átadását Dobos Mihály gólra váltotta, hosszabbításra mentve a találkozót.  A ráadás alig fél perc után eldőlt: Csollák Márkó passzából ismét Dobos talált be, megszerezve a győztes gólt.

Jégkorong, férfi világbajnoki felkészülési mérkőzés
Magyarország–Lengyelország 3-2 (1-1, 0-0, 1-1, 1-0) – hosszabbításban
gólszerzők: Stipsicz (8.), Dobos (60., 61.), illetve Gorny (20.), Lewandowski (47.)

 

