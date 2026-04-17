A magyar válogatott ellen Lewandowski gólja is kevés volt

A magyar férfi-jégkorongválogatott már csütörtökön is összemérte erejét a lengyelekkel, akkor a vendégek 4-0-s sikert arattak. A magyarok kerete a felkészülés jegyében több helyen is változott.

A magyar válogatott a rendes játékidő végén egyenlített, majd a hosszabbítás elején fordított Fotó: MJSZ

A magyar válogatott a hosszabbítás első percében nyerte meg a meccset

A pénteki összecsapáson is a vendégek birtokolták többet a korongot, ám a komolyabb lehetőségek a magyarok előtt adódtak. A 8. percben Terbócs István kiváló passzát Stipsicz Bence váltotta gólra. A játék képe alapján a magyar előny megérdemelt lett volna az első harmad végén, ám közvetlenül a dudaszó előtt Kamil Gorny egyenlített. A második játékrészben a lengyelek fölénye ellenére nem született újabb találat. A harmadik harmadban Jakub Lewandowski volt eredményes, és sokáig úgy tűnt, ez dönt a mérkőzésről.

Már csak 14 másodperc volt hátra a harmadból, amikor Laskawy Ferenc átadását Dobos Mihály gólra váltotta, hosszabbításra mentve a találkozót. A ráadás alig fél perc után eldőlt: Csollák Márkó passzából ismét Dobos talált be, megszerezve a győztes gólt.