Fájó pofonokat is kaptak a magyar légió tagjai

A tavalyi döntős Manchester City 4-0-ra legyőzte múlt szombaton a Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal felállt Liverpoolt az FA-kupában, és a legjobb négy közé jutott. A magyar válogatott csapatkapitánya végigjátszotta a találkozót, mindössze nyolc passzt rontott, hétszer juttatta el a labdát a támadóharmadba, egy lövése volt, amit blokkoltak. Szoboszlai nyolc párharcából négyet nyert meg, az egyetlen fejpárbaját elvesztette. A liverpooli magyar légió másik tagja, Kerkez szintén végig a pályán volt, a magyar balhátvéd két átadást rontott el a kilencven perc alatt, ötször állította meg az ellenfél támadásait, párharcainak egyharmadát viszont elveszítette.

A magyar légió tagja, Kerkez Milos nem tudott győzelemnek örülni Fotó: NEWS IMAGES / NurPhoto

Az angol másodosztályban szereplő Blackburn Rovers 1-0-ra nyert a Birmingham otthonában, és a sikerben óriási szerepet játszott az öt nagy védést is bemutató Tóth Balázs. A magyar válogatott kapus a mérkőzés legjobbja volt.

A West Bromwich Albion otthon fogadta a Wrexham együttesét, a 2-2-es döntetlennel végződött találkozót a magyar válogatott Callum Styles a balhátvéd poszton játszotta végig.

A németországi magyar légiósok jó hétvégéje

A Bundesliga első osztályában az Union Berlin csapatába múlt hétvégén végre visszatért a korábban eltiltott Schäfer András. A magyar középpályás végigjátszotta St. Pauli elleni bajnokit, de győzelemnek nem örülhetett, mivel a vendégeknek egy pontot sikerült elcseniük a berliniek stadionjából.

Schäfer András csapata csak döntetlent játszott a Bundesligában Fotó: ANDREAS GORA / DPA

Az RB Leipzig kezdőjében kapott helyet a magyar válogatott Willi Orbán, aki a kilencven perc alatt csapata egyik legjobbja volt a Werder Bremen otthonában játszott mérkőzésen, amelyet a lipcseiek 2-1-re megnyertek. Gulácsi Péter felépült a sérüléséből, és a kispadon kapott helyett.

Szurkolói rendbontás miatt húsz percre félbeszakították a német másodosztályú Dynamo Dresden–Hertha Berlin futballmérkőzést. A vendégek szurkolói törtek be a pályára, majd kezdték el dobálni pirotechnikai eszközökkel a drezdai szimpatizánsokat, amire válaszként jóval több hazai szurkoló követte példájukat.

A találkozón végül a pályára beszaladó több száz rendőr teremtett rendet, akik saját szektorukig kergették vissza a drezdai ultrákat.

A meccsen Dárdai Mártonnak csereként beállva bő huszonkét perc jutott, s a magyar középpályást nem zavarhatták meg a lelátón történtek, mivel nem rontott átadást a lefújásig. A meccset végül 1-0-ra a vendég berliniek nyerték meg.