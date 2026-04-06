Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

Premier LeagueLiverpoolSchäfer AndrásUnion BerlinKerkez MilosBundesligaSzoboszlai Dominik

Fájó pofonokat is kaptak a magyar légió tagjai

A magyar válogatott márciusi barátságos mérkőzései után a külföldön játszó futballisták visszatértek a klubjaikba. A magyar légió legismertebb tagjainak nem volt túl sok örömben részük az elmúlt hétvégén. A Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal felállt Liverpool 4-0-ra kikapott az FA-kupa negyeddöntőjében, így Arne Slot együttese idén már nem nyer angol kupasorozatot. A Bundesligában Willi Orbánék győztek, az eltiltásból visszatérő Schäfer András csapatának viszont meg kellett elégednie egy döntetlennel hazai pályán. Varga Barnabás majdnem végigjátszotta az AEK–Olimpiakosz rangadót a görög bajnokságban, amelyet minimális különbséggel végül az athéniak nyertek meg.

Magyar Nemzet
2026. 04. 06. 6:29
Szoboszlai és a magyar légió tagjai felemás hetet zártak
Szoboszlai és a magyar légió tagjai felemás hetet zártak
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A tavalyi döntős Manchester City 4-0-ra legyőzte múlt szombaton a Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal felállt Liverpoolt az FA-kupában, és a legjobb négy közé jutott. A magyar válogatott csapatkapitánya végigjátszotta a találkozót, mindössze nyolc passzt rontott, hétszer juttatta el a labdát a támadóharmadba, egy lövése volt, amit blokkoltak. Szoboszlai nyolc párharcából négyet nyert meg, az egyetlen fejpárbaját elvesztette. A liverpooli magyar légió másik tagja, Kerkez szintén végig a pályán volt, a magyar balhátvéd két átadást rontott el a kilencven perc alatt, ötször állította meg az ellenfél támadásait, párharcainak egyharmadát viszont elveszítette.

Az angol másodosztályban szereplő Blackburn Rovers 1-0-ra nyert a Birmingham otthonában, és a sikerben óriási szerepet játszott az öt nagy védést is bemutató Tóth Balázs. A magyar válogatott kapus a mérkőzés legjobbja volt. 

A West Bromwich Albion otthon fogadta a Wrexham együttesét, a 2-2-es döntetlennel végződött találkozót a magyar válogatott Callum Styles a balhátvéd poszton játszotta végig.

A németországi magyar légiósok jó hétvégéje

A Bundesliga első osztályában az Union Berlin csapatába múlt hétvégén végre visszatért a korábban eltiltott Schäfer András. A magyar középpályás végigjátszotta St. Pauli elleni bajnokit, de győzelemnek nem örülhetett, mivel a vendégeknek egy pontot sikerült elcseniük a berliniek stadionjából.

Az RB Leipzig kezdőjében kapott helyet a magyar válogatott Willi Orbán, aki a kilencven perc alatt csapata egyik legjobbja volt a Werder Bremen otthonában játszott mérkőzésen, amelyet a lipcseiek 2-1-re megnyertek. Gulácsi Péter felépült a sérüléséből, és a kispadon kapott helyett.

Szurkolói rendbontás miatt húsz percre félbeszakították a német másodosztályú Dynamo Dresden–Hertha Berlin futballmérkőzést. A vendégek szurkolói törtek be a pályára, majd kezdték el dobálni pirotechnikai eszközökkel a drezdai szimpatizánsokat, amire válaszként jóval több hazai szurkoló követte példájukat. 

A találkozón végül a pályára beszaladó több száz rendőr teremtett rendet, akik saját szektorukig kergették vissza a drezdai ultrákat. 

A meccsen Dárdai Mártonnak csereként beállva bő huszonkét perc jutott, s a magyar középpályást nem zavarhatták meg a lelátón történtek, mivel nem rontott átadást a lefújásig. A meccset végül 1-0-ra a vendég berliniek nyerték meg.

Varga Barnabás csapata rangadót nyert

A portugál élvonalban vitézkedő Rio Ave hazai pályán 2-1-es vereséget szenvedett az Alverca ellen, Nikitscher Tamásnak kezdőként negyvenkét percnyi játékidő jutott. A francia Ligue 1-ban a Le Havre az Auxerre együttesét fogadta, az 1-1-es döntetlennel végződő találkozót Loic Nego végigzakatolta a jobboldalon. Damir Redzic nem került be a Red Bull Salzburg keretébe, amely idegenben 2-1-re nyert a Hartberg ellen az osztrák bajnokságban. Bolla Bendegúz a Rapid Wien kezdőcsapatában vonult ki a pályára a Sturm Graz elleni rangadón, de a magyar válogatott szélsője sajnos csak egy sárga lappal vetette észre magát, csapata 2-0-ra kapott ki hazai pályán. A skót Dundee Unitedben a magyar belső védő, Keresztes Krisztián végigjátszotta a Rangers elleni találkozót, az alakulata viszont 4-2-re kikapott idegenben.

A Galatasaray magyar válogatott játékosa, Sallai Roland csereként beállva bő huszonkét percet kapott a Trabzonspor elleni török bajnokin. A Galata 2-1-re kikapott idegenben, ahogyan a Rizespor is a Karagümrük stadionjában – ezt Mocsi Attila a kispadról nézte végig.

A görög bajnokságban az AEK Athén idegenben lépett pályára az Olimpiakosz otthonában. Varga Barnabás nyolcvanegy percnyi játékidőt kapott, és nagyon aktív volt a találkozón, amelyet végül Aboubakary Koita korai góljával az ő együttese nyert meg. Baráth Péter góllal és gólpasszal húzta a cseh Sigma Olomouc együttesét a Mladá Boleslav ellen, a csapata ennek ellenére is 4-2-es vereséget szenvedett hazai pályán. A spanyol másodosztályban az FC Andorra 6-2-re gázolta le a Racing Santandert, a magyar kapus, Yaakobishvili Áron a kispadon ragadt.

Az észak-amerikai profi ligában, az MLS-ben a Toronto FC hazai pályán 3-2-es győzelmet aratott a Colorado ellen. Sallói Dániel végigjátszotta a találkozót. Gazdag Dániel ezúttal nem kapott szerepet a Columbus Crew-ban, amely idegenben 3-1-re győzte le az Atlanta Unitedet. A címvédő Inter Miamiban Pintér Dániel a 87. percben állt be, a floridai csapat 2-2-es döntetlent játszott hazai pályán az Austin ellen.

 

 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.