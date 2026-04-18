Nem segített a hazai pálya, már a válogatott meccse előtt összetörtek a magyar álmok

A magyarok számára is sorsdöntő mérkőzés 1 óra 55 perces csúszással kezdődött a káposztásmegyeri Jégpalota jégfelületének problémái miatt. Sokáig izgulhattak a magyar szurkolók az egyetlen, magyarokon segítő eredményért. A franciáknak hosszabbításban kellett volna nyerniük, hogy megmaradjon a magyar esély az osztályváltásra.

A franciák öröme a magyar válogatott szomorúságát jelentette, nem juthatnak vissza az elitbe a mieink Fotó: MJSZ

A magyarok sokáig reménykedhettek

A franciák gyorsan, az első harmad 4. percében megszerezték a vezetést, a szlovákok a 26. percben egyenlítettek. A kemény csatában a második harmad vége előtt, a 39. percben ismét előnybe kerültek a franciák. A záró játékrészben a szlovákok mindent megtettek, hogy egyenlítsenek, és egy győzelemmel feljutást ünnepelhessenek, a végén a kapusukat is lehozták, de nem jártak sikerrel.

A franciák az utolsó percben üres kapus góllal lezárták a meccset. A 3-1-es, rendes játékidőben megszerzett győzelemmel feljutottak az elitbe.

A magyar válogatott korábban hosszabbításban 3-2-re legyőzte Franciaországot, majd 4-0-ra Kínát, ezt követően 2-0-ra kikapott Szlovákiától, pénteken pedig 3-2-re múlta felül Olaszországot.

A csapat 20.30-tól Norvégia ellen, tét nélküli meccsen zárja a tornát.

A torna egyetlen feljutója Franciaország lett, míg az utolsó helyen végző Kína kiesett a divízió I/B-be. Az utolsó forduló további eredménye: Olaszország–Kína 7-0.