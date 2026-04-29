A csaló olasz bíróval nem bírt a magyar labdarúgó-válogatott

A Nemzeti Sport címoldalán egy nappal a találkozó után a következők szerepeltek: „A magyar csapat gyenge pontjai ellenére is méltó ellenfele volt Ausztriának, de a bennünket kitartóan kísérő balszerencse, Avar korai lesántulása, Markos indokolatlan kiállítása és a bécsi védelem erőszakossága, meg a bíró megakadályozta eredményességünket.”

A népharag Nádas Ödön szövetségi kapitányra zúdult

Erre szokták azt mondani: ez a kemény. Ugyanakkor a kiesés miatt Magyarországon a népharag a magyarok szövetségi kapitányára, Nádas Ödönre zúdult. Bár abban mindenki egyetértett, hogy a második félidőben a magyar csapat játéka hősköltemény volt, a szakírók és az olaszországi tudósítók az első félidőt minősíthetetlennek értékelték. „A játék nívótlan, rossz volt, nem ment a fiúknak s formájuk alatt játszottak.”

A magyar nézők előtt érthetetlen volt a feltűnő bizonytalanság, a rossz passzok serege, bukdácsolás, csúszkálás.

„Igaz, az osztrákok ugyanilyen gyengén játszottak, sőt kétségtelen, hogy mi vezettük a több támadást, bár az osztrákok veszélyesebbek voltak. A mi támadásaink elvesztek a kapu előtti általános puhaságban” – írta a Nemzeti Sport a bírálatában.

A mérkőzést követően Nádas Ödön kapitány sem fogta vissza magát, már ami az olasz bíró ténykedését illette: „Mattea lehetetlenül bíráskodott, nyomott bennünket, csak néha ébredt fel benne a lelkiismeret.

Két tizenegyesünket nem adta meg! Akkor hiszem el az elfogulatlanságát, ha tíz évig nem vállal osztrák meccset.

A magyar csapatnak nem maradt más hátra, mint vonatra szállni és elindulni Budapest felé. A Nemzeti Sport – természetesen – a budapesti pályaudvarra is újságírókat küldött. Ezt írták: „Kint, Kelenföldön várjuk az olaszországi gyorsvonatot s várakozás közben eszünkbe jut a régi bemondás: ha kikaptok, akkor jobb, ha hazafelé jövet már Kelenföldön leszálltok.”