A Liverpool is örülhet, szoros lehet a Premier League-hajrá

A gól nélküli első félidőhöz képest simán alakult végül a Manchester City és a Chelsea Premier League-rangadója, a vendég manchesteriek 3-0-ra nyertek. A Manchester City hátránya így hat pont az Arsenal mögött, az aranyra még esélyes két csapat a jövő héten egymás ellen játszik. Az Arsenallal ellentétben a Liverpool örülhet a vasárnapi eredménynek, nőtt az esély Szoboszlai Dominikék jövő idénybeli BL-indulására, de azért még bőven tenniük is kell.

2026. 04. 12. 19:40
Pep Guardiola figyeli a Manchester City és a Chelsea összecsapását, a vendéggyőzelemnek a Liverpool örülhetett, az Arsenal kevésbé Fotó: AFP/Adrian Dennis
A Manchester City két döntetlenje után kapott egy újabb esélyt az Arsenal vereségével , ám a közelebb zárkózáshoz a BL-helyért küzdő Chelsea otthonában kellett nyernie Pep Guardiola csapatának. Az Arsenal mellett a Liverpool is feszülten figyelhette a Manchester City és a Chelsea rangadóját, hogy a londoni Kékek közelebb zárkóznak-e hozzájuk.

Nico O'Reilly szerezte a Manchester City első gólját a Chelsea ellen, később viszont le kellett cserélni sérülés miatt a PL-rangadón (Fotó: AFP/Adrian Dennis)

Az első félidő nem hozott gólt, a másodikban mégis sima lett a vasárnapi meccs. Nico O'Reilly, Marc Guéhi és Jérémy Doku is betalált, Pep Guardiola csapata 3-0-ra nyert.

Arsenal vagy Manchester City? Ki lesz a Premier League bajnoka?

A Manchester City 31 meccs után 64 ponttal áll a tabellán, az Arsenal 70-et gyűjtött eddig, viszont egy mérkőzéssel többet játszott riválisánál.

Jövő vasárnap, azaz április 19-én jön a csúcsrangadó Manchesterben, a City esetleges győzelme esetén a vesztett pontokat tekintve utolérné az Arsenalt, amely hosszú hónapok óta nem engedte ki a kezéből az első helyet, viszont 2004 óta vár az újabb bajnoki címre.

A harmadik helyen álló Manchester United hátránya 15 pont az Arsenal mögött, azaz kétszereplős a bajnoki versenyfutás.

A Liverpool közelebb lépett a BL-hez

A Manchester Unitednek inkább hátrafelé kell figyelnie, a következő fordulóban a Chelsea ellen játszik. Ha a londoni Kékek azt a rangadót is elveszítik, nagyon messze kerülhetnek a BL-indulás kiharcolásától.

A most ötödik Liverpool a Chelsea botlásának örülhet, viszont Szoboszlai Dominikék az utolsó hat meccsükből ötöt a szintén BL-re vagy legalább nemzetközi kupaindulásra esélyes csapatok ellen vívnak (Everton, MU, Chelsea, Aston Villa, Brentford).

A Premier League élmezőnye

  1. Arsenal 70 pont/32 meccs
  2. Manchester City 64/31
  3. Manchester United 55/31
  4. Aston Villa 55/32
  5. Liverpool 52/32
  6. Chelsea 48/32
  7. Brentford 47/32
  8. Everton 47/32

Az első öt helyezett a 2026/27-es idényben a Bajnokok Ligájában játszhat, a hatodik hely Európa-liga, a hetedik Konferencialiga-indulást ér. Ha az FA-kupát a Manchester City vagy a Chelsea nyeri meg, a hetedik hely érhet El-t, a nyolcadik Kl-részvételt.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

