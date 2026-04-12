A Liverpool is örülhet, szoros lehet a Premier League-hajrá

A Manchester City két döntetlenje után kapott egy újabb esélyt az Arsenal vereségével , ám a közelebb zárkózáshoz a BL-helyért küzdő Chelsea otthonában kellett nyernie Pep Guardiola csapatának. Az Arsenal mellett a Liverpool is feszülten figyelhette a Manchester City és a Chelsea rangadóját, hogy a londoni Kékek közelebb zárkóznak-e hozzájuk.

Nico O'Reilly szerezte a Manchester City első gólját a Chelsea ellen, később viszont le kellett cserélni sérülés miatt a PL-rangadón (Fotó: AFP/Adrian Dennis)

Az első félidő nem hozott gólt, a másodikban mégis sima lett a vasárnapi meccs. Nico O'Reilly, Marc Guéhi és Jérémy Doku is betalált, Pep Guardiola csapata 3-0-ra nyert.

Arsenal vagy Manchester City? Ki lesz a Premier League bajnoka?

A Manchester City 31 meccs után 64 ponttal áll a tabellán, az Arsenal 70-et gyűjtött eddig, viszont egy mérkőzéssel többet játszott riválisánál.

Jövő vasárnap, azaz április 19-én jön a csúcsrangadó Manchesterben, a City esetleges győzelme esetén a vesztett pontokat tekintve utolérné az Arsenalt, amely hosszú hónapok óta nem engedte ki a kezéből az első helyet, viszont 2004 óta vár az újabb bajnoki címre.

A harmadik helyen álló Manchester United hátránya 15 pont az Arsenal mögött, azaz kétszereplős a bajnoki versenyfutás.

A Liverpool közelebb lépett a BL-hez

A Manchester Unitednek inkább hátrafelé kell figyelnie, a következő fordulóban a Chelsea ellen játszik. Ha a londoni Kékek azt a rangadót is elveszítik, nagyon messze kerülhetnek a BL-indulás kiharcolásától.

A most ötödik Liverpool a Chelsea botlásának örülhet, viszont Szoboszlai Dominikék az utolsó hat meccsükből ötöt a szintén BL-re vagy legalább nemzetközi kupaindulásra esélyes csapatok ellen vívnak (Everton, MU, Chelsea, Aston Villa, Brentford).