A Liverpool is örülhet, szoros lehet a Premier League-hajrá

A Manchester City két döntetlenje után kapott egy újabb esélyt az Arsenal vereségével , ám a közelebb zárkózáshoz a BL-helyért küzdő Chelsea otthonában kellett nyernie Pep Guardiola csapatának. Az Arsenal mellett a Liverpool is feszülten figyelhette a Manchester City és a Chelsea rangadóját, hogy a londoni Kékek közelebb zárkóznak-e hozzájuk.
Az első félidő nem hozott gólt, a másodikban mégis sima lett a vasárnapi meccs. Nico O'Reilly, Marc Guéhi és Jérémy Doku is betalált, Pep Guardiola csapata 3-0-ra nyert.
Arsenal vagy Manchester City? Ki lesz a Premier League bajnoka?
A Manchester City 31 meccs után 64 ponttal áll a tabellán, az Arsenal 70-et gyűjtött eddig, viszont egy mérkőzéssel többet játszott riválisánál.
Jövő vasárnap, azaz április 19-én jön a csúcsrangadó Manchesterben, a City esetleges győzelme esetén a vesztett pontokat tekintve utolérné az Arsenalt, amely hosszú hónapok óta nem engedte ki a kezéből az első helyet, viszont 2004 óta vár az újabb bajnoki címre.
A harmadik helyen álló Manchester United hátránya 15 pont az Arsenal mögött, azaz kétszereplős a bajnoki versenyfutás.
A Liverpool közelebb lépett a BL-hez
A Manchester Unitednek inkább hátrafelé kell figyelnie, a következő fordulóban a Chelsea ellen játszik. Ha a londoni Kékek azt a rangadót is elveszítik, nagyon messze kerülhetnek a BL-indulás kiharcolásától.
A most ötödik Liverpool a Chelsea botlásának örülhet, viszont Szoboszlai Dominikék az utolsó hat meccsükből ötöt a szintén BL-re vagy legalább nemzetközi kupaindulásra esélyes csapatok ellen vívnak (Everton, MU, Chelsea, Aston Villa, Brentford).
A Premier League élmezőnye
Az első öt helyezett a 2026/27-es idényben a Bajnokok Ligájában játszhat, a hatodik hely Európa-liga, a hetedik Konferencialiga-indulást ér. Ha az FA-kupát a Manchester City vagy a Chelsea nyeri meg, a hetedik hely érhet El-t, a nyolcadik Kl-részvételt.
