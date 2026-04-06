Marco Rossi: Eddig még nem hívtak Olaszországból, de…

Ha valamikor, akkor végre teljesülhetne a nagy álma, hogy hazája nemzeti csapatának legyen a szövetségi kapitánya. Ám Marco Rossi két ok miatt nem ülhetne le a közeli jövőben az olasz válogatott kispadjára: egyrészt hosszú távú szerződése van az MLSZ-szel, mint magyar szövetségi kapitány, másrészt komoly ajánlat még nem érkezett Olaszországból. Ugyanakkor nem titkolja, ebben a szakmában mindig látni kell, mi történik körülötte.

Molnár László
2026. 04. 06. 14:15
Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya a balsikerek ellenére is topbajnokságnak tartja a Serie A-t Fotó: Mirkó István
Olaszország gyászba borult, ugyanis a nemzeti csapatuk immáron zsinórban a harmadik világbajnokságra nem tudott kijutni. Gennaro Gattuso nem élte túl a kudarcot, így az olasz válogatott új szövetségi kapitányt keres, ennek kapcsán egy itáliai rádió műsorában felmerült Marco Rossi neve. Nem is akármilyen beszélgetésben, ugyanis éppen a magyar szövetségi kapitány nyilatkozott a Radio Tutto Napoli „Sabato Sport” című műsorában, melyet a Csakfoci szemlézett

Marco Rossi szerint hiába van valakinek hosszú távú szerződése, azért figyelnie kell a labdarúgás világában zajló eseményeket     Fotó: Vasvári Tamás / MTI Fotószerkesztőség

Marco Rossi szerint hiba volt Spallettit kirúgni

A magyar válogatott szövetségi kapitánya elmondta, az olasz futball minden problémája ellenére továbbra is meghatározó. Rossi továbbra is topbajnokságnak tartja a Serie A-t, sőt, úgy gondolja,

a Premier League mögött a második vagy harmadik helyen áll. 

Éppen ezért nehéz megérteni a szakember szerint, hogy azok a játékosok, akik élklubokban szerepelnek – akár Olaszországban, akár külföldön –, miért küszködnek ennyire a válogatottban. Voltak balszerencsés pótselejtezők is, ugyanakkor egy olyan válogatottnak, mint az olasz, nem lenne szabad idáig eljutnia: közvetlenül kellene kvalifikálnia magát.

– Ma ez már nagyon nehéz, mert általános szinten kiegyenlítődtek az erőviszonyok, és főleg a válogatottaknál rendkívül kevés idő jut az automatizmusok kialakítására. Gattusóhoz képest Spalletti gyakorlatilag nem kapott időt. Véleményem szerint a legnagyobb felelősség a norvégok elleni vereség utáni döntést terheli. 

Akkor a vezetőknek alaposan fel kellett volna mérniük a helyzetet, mert Spalletti menesztése elhamarkodott volt.

Futballban nincs bizonyosság, de úgy gondolom, a következő mérkőzéseken – amelyeket végül Gattuso irányított – Spalletti is hasonló eredményeket ért volna el, kivéve talán a Norvégia elleni meccset, amelyet aligha veszített volna el 4–1-re hazai pályán – közölte Marco Rossi, aki hozzátette, Gattuso jó edző, de még nem tart Spalletti szintjén.

Marco Rossi hosszú távon kapott bizalmat az MLSZ-től a vb-bukta ellenére

Marco Rossi több mint hétéves regnálása alatt többnyire megfelelő eredményeket ért el a válogatott élén, ám 2025 kifejezetten gyengére sikeredett, és az olasz válogatotthoz hasonlóan a magyar nemzeti csapat sem lesz ott a 2026-os világbajnokságon. Az olasz, de már magyar állampolgársággal is rendelkező szakember 2018. szeptember 8-án vereséggel debütált a magyar válogatott szövetségi kapitányaként a finnek ellen (Nemzetek Ligája-csoportmeccs, idegenben 0-1), és döntetlen lett a vége az eddigi utolsó mérkőzésén, az emlékezetes, hazai pályán a görögök ellen a 0-0-ra végződött felkészülési találkozón.

Marco Rossi kapitányi statisztikája

  • 84 mérkőzésen vezette csapatát,
  • ebben két Eb-szereplés és a Nemzetek Ligája A csoportjába való feljutás is benne volt,
  • 38 győzelem, 20 döntetlen és 26 vereség a mérlege,
  • a megszerzett 134 ponttal 57 százalékos az eredményességi mutatója.

Az olasz szakember kapitányi korszakában volt olyan év is (2023), amikor a nemzeti csapat veretlen maradt – tíz meccsből hatot megnyert négy döntetlen mellett –, és egészen pazar, 73,3 százalékos mutatót produkált, amire talán az egész világ felkapta a fejét. Veretlenül megnyertük az Eb-selejtezős csoportunkat, úgy, hogy a 2022-ben vb-résztvevő szerbeket oda-vissza megvertük, és itthon nyertünk Bulgária, Litvánia és Montenegró ellen is. Azóta meredeken zuhant a Rossi-csapat eredményességi mutatója: míg 2024-ben 41,1, tavaly már csak 36,6 százalék volt az elért teljesítmény, ráadásul a válogatott 2025-ben kapta a Rossi-érában a legtöbb gólt (19), ebből tízet a vb-selejtezőkben. Ugyanakkor a két, idei, hazai pályán megvívott két felkészülési meccset kapott gól nélkül és négy ponttal  – Szlovénia 1-0 és Görögország 0-0 – zárta a nemzeti csapat.

Gennaro Gattusónak alig tíz hónap jutott az olasz válogatott szövetségi kapitányaként      Fotó: ALBERTO PIZZOLI / AFP

Nem zárta ki teljesen, hogy leül az olasz válogatott kispadjára Marco Rossi

A beszélgetés során felmerült a kérdés, vajon szövetségi kapitányként megfelelő rutint szerző olasz származású szakember elfogadná-e a felkérést, hogy legyen az olasz válogatott szövetségi kapitánya. Mint Marco Rossi elmondta, ő sem jutott ki csapatával a világbajnokságra, noha szerinte egyértelműen a magyarok voltak Portugália mögött a csoport második legjobbjai.

– Végül a saját hibáink miatt maradtunk le, és ez a magyarok 20-25 százalékának nem tetszett. A futballmemória mindenhol rövid távú. 

Bár hosszú távú szerződésem van és a szövetség támogatását élvezem, ebben a szakmában mindig látni kell, mi történik körülöttünk

– válaszolt igencsak sejtelmesen a szakember, aki nem titkolta, noha az évek során több ajánlatot is kapott például a Premier League-ből, de Olaszországból egyszer sem.

Hozzátette, ez érthető is, hiszen hazájában elsősorban inkább fiatal edzőkben gondolkodnak, és ő már nem tartozik közéjük, a tapasztaltabbaknál pedig elvárás a Serie A-s múlt, amivel meg nem rendelkezik. 

– Ha egy vezető helyébe képzelem magam, Marco Rossi szerződtetése kockázatos döntés lenne, hacsak nem ismernek személyesen. Így jelenleg nem látok nagy esélyt arra, hogy Olaszországban dolgozzak a jövőben – nyilatkozta a magyar kapitány.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

