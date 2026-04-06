Marco Rossi: Eddig még nem hívtak Olaszországból, de…

Olaszország gyászba borult, ugyanis a nemzeti csapatuk immáron zsinórban a harmadik világbajnokságra nem tudott kijutni. Gennaro Gattuso nem élte túl a kudarcot, így az olasz válogatott új szövetségi kapitányt keres, ennek kapcsán egy itáliai rádió műsorában felmerült Marco Rossi neve. Nem is akármilyen beszélgetésben, ugyanis éppen a magyar szövetségi kapitány nyilatkozott a Radio Tutto Napoli „Sabato Sport” című műsorában, melyet a Csakfoci szemlézett.

Marco Rossi szerint hiába van valakinek hosszú távú szerződése, azért figyelnie kell a labdarúgás világában zajló eseményeket Fotó: Vasvári Tamás / MTI Fotószerkesztőség

Marco Rossi szerint hiba volt Spallettit kirúgni

A magyar válogatott szövetségi kapitánya elmondta, az olasz futball minden problémája ellenére továbbra is meghatározó. Rossi továbbra is topbajnokságnak tartja a Serie A-t, sőt, úgy gondolja,

a Premier League mögött a második vagy harmadik helyen áll.

Éppen ezért nehéz megérteni a szakember szerint, hogy azok a játékosok, akik élklubokban szerepelnek – akár Olaszországban, akár külföldön –, miért küszködnek ennyire a válogatottban. Voltak balszerencsés pótselejtezők is, ugyanakkor egy olyan válogatottnak, mint az olasz, nem lenne szabad idáig eljutnia: közvetlenül kellene kvalifikálnia magát.

– Ma ez már nagyon nehéz, mert általános szinten kiegyenlítődtek az erőviszonyok, és főleg a válogatottaknál rendkívül kevés idő jut az automatizmusok kialakítására. Gattusóhoz képest Spalletti gyakorlatilag nem kapott időt. Véleményem szerint a legnagyobb felelősség a norvégok elleni vereség utáni döntést terheli.

Akkor a vezetőknek alaposan fel kellett volna mérniük a helyzetet, mert Spalletti menesztése elhamarkodott volt.

Futballban nincs bizonyosság, de úgy gondolom, a következő mérkőzéseken – amelyeket végül Gattuso irányított – Spalletti is hasonló eredményeket ért volna el, kivéve talán a Norvégia elleni meccset, amelyet aligha veszített volna el 4–1-re hazai pályán – közölte Marco Rossi, aki hozzátette, Gattuso jó edző, de még nem tart Spalletti szintjén.

Marco Rossi több mint hétéves regnálása alatt többnyire megfelelő eredményeket ért el a válogatott élén, ám 2025 kifejezetten gyengére sikeredett, és az olasz válogatotthoz hasonlóan a magyar nemzeti csapat sem lesz ott a 2026-os világbajnokságon. Az olasz, de már magyar állampolgársággal is rendelkező szakember 2018. szeptember 8-án vereséggel debütált a magyar válogatott szövetségi kapitányaként a finnek ellen (Nemzetek Ligája-csoportmeccs, idegenben 0-1), és döntetlen lett a vége az eddigi utolsó mérkőzésén, az emlékezetes, hazai pályán a görögök ellen a 0-0-ra végződött felkészülési találkozón.