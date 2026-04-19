A feldühödött DVTK-szurkolók követelése visszafelé sült el, forrnak az indulatok + videó

Csúfos véget ért a DVTK hároméves NB I-es szereplése. A borsodi vármegyeszékhely labdarúgócsapata súlyos vereséget szenvedett hazai pályán a szomszédvár DVSC-től. Az 5-0-s kiütés pontot tett a diósgyőriek vergődésére. Az idény során edző- és sportigazgató-cserét, szurkolói bojkottot megélő, kulcsjátékosait értékesítő együttes és a szurkolói között megromlott a kapcsolat. A csalódott, dühös drukkerek kíméletlenül gázoltak bele a játékosokba, mezlevételt sürgettek.

Ezzel a tizeneggyel kezdett a DVTK a Debrecen ellen, nem lett mezlevétel a végén. Forrás: Facebook/DVTK

Megtagadott mezlevétel a DVTK Stadionban

Kiverte a biztosítékot a diósgyőri ultráknál a kiesés ténye és csapatuk kilátástalan szereplése.

A sorozatban öt vereségnél tartó, immár biztos kieső DVTK-drukkerek a lefújás után arra szólították fel a játékosokat, hogy vegyék le a mezt, amire szerintük nem méltóak. Szatmári Csabáék nem tettek eleget a szurkolók felhívásának, szótlanul elsétáltak.

Egyfelől valahol érthető, hogy tehetetlen düh munkálkodott a szurkolókban, ugyanakkor megkérdőjelezhető, hogy van-e joguk erre. Másrészt amikor a tavasz eleji bojkott után visszatértek, azt ígérték, hogy mind a hét találkozón teljes mellszélességgel az együttes mellett állnak majd…

Ami a labdarúgókat illeti, a lefújáskor – mivel Holdampf Gergőt korában lecserélték – a csapatkapitányi karszalagot viselő Szatmári Csaba hat éve élt már át hasonlót debreceniként, amikor a kiesés után a pályára berontva rángatták le a dresszt a Loki-játékosokról saját szimpatizánsaik. Azt bölcsen tette, s tették a társai, hogy nem szították tovább a feszültséget, nem mutogattak, szóltak vissza, s csöndben levonultak a pályáról. A jelenet az alábbi felvételen látható:

Hogyan tovább, Diósgyőr?

A mezlevétel meghiúsult, a közösségi médiában forrnak az indulatok. Az eldőlt, hogy az utolsó három mérkőzésen már nem Nebojsa Vignjevics irányítja a társaságot, hanem az eddigi stábtag, korábbi korosztályos válogatott DVTK-játékos, Takács Péter. Hogy milyen összeállításban küldi pályára az NB II-re készülő borsodiakat, nem tudni, de akad szurkoló, aki szerint elég lenne a profik helyett a harmadosztályban szereplő tartalékokat pályára küldeni.

A következő meccsekre ki se álljatok inkább, legalább nem kell ezt a megszégyenülést néznünk

– olvasható egy drasztikusabb javaslat a klub hivatalos oldalán szereplő hozzászólásban. Megoszlanak a vélemények, sokan a játékosokat becsmérlik, de legalább annyian a vezetőséget hibáztatják.