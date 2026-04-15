Milák Kristóf váratlanul visszalépett az országos bajnokságon – mi történt?

Milák Kristóf legutóbb a tavalyi ob-n versenyzett, akkor meg is nyerte a 200 pillangót. Aztán újra kerülte az edzéseket, és most is főleg szárazföldi, konditermi edzésekkel készült a soproni visszatérés előtt. Ennek meg is van az eredménye: az ob első napján 200 pillangón tőle szokatlanul gyenge időket úszott.

Milák Kristóf bejutott a döntőbe 200 pillangón az ob-n, de visszalépett

A délelőtti előfutamban két percen kívül rekedt, a 2:00,84 perces ideje konkrétan 16 éves kora óta a legrosszabb ideje volt a fő számában. A középdöntőben is csak kicsit tudott javítani, amivel éppen befért két perc alá, így csak a negyedik helyen jutott be a döntőbe: Márton Richárd, Antal Dávid és Holló Balázs is megelőzte.

Milák Kristóf visszalépését este jelentették be

A csütörtöki döntőben Milák nem indul, mert szerda este visszalépett. Milák edzője, Szabó Álmos jelezte, hogy a 200 pillangó döntőjétől visszalépteti versenyzőjét.

Az ok egyértelműnek tűnik: Milák még nem tart ott, hogy a nevéhez méltó versenyt produkáljon a fő számában.

Milák számára így a csütörtöki döntőkben a 100 gyors marad, amelyben a vb-bronzérmes Németh Nándor mögött a második helyen jutott be a fináléba. Milák szerepel még a nevezési listán 50 pillangón és gyorson, valamint 100 pillangón is.