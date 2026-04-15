Milák Kristóf váratlanul visszalépett az országos bajnokságon – mi történt?

Hiába jutott be a csütörtöki döntőbe, Milák Kristóf nem vállalja az újabb csatát a fő számában, 200 pillangón. Az egyéves kihagyás után a soproni országos bajnokságon visszatérő Milák csak a negyedik idővel lett döntős, majd az edzője, Szabó Álmos jelezte a visszalépését.

Magyar Nemzet
2026. 04. 15. 20:54
Hiába jutott be fő számában, 200 pillangón a döntőbe, a kétszeres olimpiai bajnok Milák Kristóf nem vállalja a harcot az éremért Fotó: Derencsényi István Forrás: MTI Fotószerkesztőség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Milák Kristóf legutóbb a tavalyi ob-n versenyzett, akkor meg is nyerte a 200 pillangót. Aztán újra kerülte az edzéseket, és most is főleg szárazföldi, konditermi edzésekkel készült a soproni visszatérés előtt. Ennek meg is van az eredménye: az ob első napján 200 pillangón tőle szokatlanul gyenge időket úszott.

Milák Kristóf bejutott a döntőbe 200 pillangón az ob-n, de visszalépett Fotó: Derencsényi István / MTI Fotószerkesztőség

A délelőtti előfutamban két percen kívül rekedt, a 2:00,84 perces ideje konkrétan 16 éves kora óta a legrosszabb ideje volt a fő számában. A középdöntőben is csak kicsit tudott javítani, amivel éppen befért két perc alá, így csak a negyedik helyen jutott be a döntőbe: Márton Richárd, Antal Dávid és Holló Balázs is megelőzte.

Milák Kristóf visszalépését este jelentették be

A csütörtöki döntőben Milák nem indul, mert szerda este visszalépett. Milák edzője, Szabó Álmos jelezte, hogy a 200 pillangó döntőjétől visszalépteti versenyzőjét.

Az ok egyértelműnek tűnik: Milák még nem tart ott, hogy a nevéhez méltó versenyt produkáljon a fő számában.

Milák számára így a csütörtöki döntőkben a 100 gyors marad, amelyben a vb-bronzérmes Németh Nándor mögött a második helyen jutott be a fináléba. Milák szerepel még a nevezési listán 50 pillangón és gyorson, valamint 100 pillangón is.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Szőcs László
idezojelekMagyar Péter

Nyeretlen kétéves a világrengetegben

Szőcs László avatarja

Magyar Pétertől huszonhét (!) feltétel teljesülését várják Brüsszelben, a hazánknak járó 34 milliárd euróért cserébe.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.