Veszprém vagy Szeged? A betolakodóra is oda kell figyelni a kézilabda Magyar Kupa négyes döntőjében

A papírforma a két nagy klub, a Veszprém vagy a Szeged sikerét ígéri férfikézilabda Magyar Kupa négyes döntőjében, a két sztárcsapat szombati elődöntője a hét vége csemegéje. A Nemzeti Kézilabda Akadémia (NEKA) együttese már azzal szenzációt okozott, hogy befurakodott a legjobb négy közé. A csapat sikere a korábbi kiváló válogatott játékos, Sótonyi László munkáját dicséri.

Jocha Károly
2026. 04. 18. 7:00
Sótonyi László, a NEKA vezetőedzője a férfi kézilabda K&H Liga alapszakaszában játszott Balatonfüredi KSE–NEKA mérkőzésen a balatonfüredi Balaton Szabadidő Központban 2025. december 6-án Fotó: Katona Tibor Forrás: MTI Fotószerkesztőség
– Való igaz, nem feltétlenül a papírforma a mi bejutásunk, de a NEKA már két éve is eljutott a legjobb négy közé, ráadásul a bronzérmet meg is szereztük – összegezte a legfontosabb tényeket Sótonyi László vezetőedző, aki egykor 191 válogatottságig jutott el, jelenleg pedig már hetedik éve dolgozik Balatonbogláron.

A NEKA fiataljai sok tapasztalatot szerezhetnek a Magyar Kupa négyes döntőjében. Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Katona Tibor 

Sótonyi László tudatosan választotta a NEKA-t, a fiatalokat

Sótonyi igazi sportcsaládba született. Édesapja számos sportágban versenyzett, kézilabdában pedig a sikeres edzők közé tartozott, róla nevezték el a csurgói sportcsarnokot. Sótonyi László tulajdonképpen az édesapja örökébe lépve lett edző.

– Végigjártam a szamárlétrát. Miután 2001-ben sérülés miatt abbahagytam a játékot, a nagykanizsai NB I/B-s csapatnál kezdtem el dolgozni. Onnan kerültem Százhalombattára, ahol már az első osztályban dolgozhattam. Feltétlenül megemlíteném a Balatonfüreden töltött éveket, ahol bajnoki bronzéremig jutottunk, de a csurgói időszakra is szívesen gondolok vissza. 2018-ban azért választottam a NEKA rendszerét, mert tényleg szerettem volna hosszabb távon fiatalokkal foglalkozni.

Kétévente új csapatot kell építeni

A NEKA egyszerre akadémiai és profi csapat. Akadémiai, hiszen a saját utánpótlásra épít, s profi, amit egyrészt az eredményei támasztanak alá, másrészt szponzora is van, a Liqui Moly.

– Alapvetően nevelőedzői tevékenységet végzünk, hiszen tőlünk folyamatos a játékosok elvándorlása, akik helyét saját nevelésű fiatalokkal kell feltöltenünk. Az akadémia 14–18 éves fiatalokkal foglalkozik, belőlük kerül ki a csapat gerince, akikkel immár az ötödik éve tartjuk a helyünket az élvonalban. A végzősök itt maradhatnak, miként máshonnan is hozunk olyan fiatalokat, akik saját klubjukban nem kapnak elég játéklehetőséget. A mindenkori csapatunk átlagéletkora 20–21 év. Egy ilyen csapattal sokkal nehezebb éveken keresztül produkálni, hiszen tőlünk minden második évben a fél csapatot elviszik, tehát utána egészen új együttest kell kialakítanunk. Ilyen alapfeltételek mellett nagy sikernek tartom, hogy idén például már nem a kiesés elkerülése a fő célunk, hanem a minél magasabb helyezés elérése – jellemezte a Liqui Moly NEKA működését Sótonyi László.

Majd arról is beszélt, minek köszönhetően jutottak be ismét a legjobb négy közé a kézilabda Magyar Kupában.

– Ritkán látni olyan csapat egységet, mint ami a mienket jellemzi. A mi igyekezetünknek három lábra kell épülnie: taktikailag erősnek kell lennünk, ugyanez áll a futás mennyiségére és ehhez járuljon hozzá a a mentális felkészültség.

A Liqui Moly támogatásának köszönhetően a NEKA ez év februárjától könnyebben tervezhet. Erről a háttérről Sótonyi László a következőket mondta:

– A Liqui Moly világcég, amely markánsan jelen van a világ legerősebb kézilabda-bajnokságában, a német Bundesligában is. Számunkra mindenképpen megtisztelő, hogy a cég magyarországi képviselete gondolt ránk és méltónak tartotta a csapatunkat arra, hogy névadóként támogasson bennünket. Örülünk, hogy a végzett munkánk látványos elismerése ez a megállapodás.

Meglepnék a Magyar Kupa elődöntőjében a Tatabányát

A vezetőedző persze arról is beszélt, mit vár a csapatától a Magyar Kupa négyes döntőjében.

– Ilyen tornán világklasszis játékosokkal szemben felvenni a kesztyűt, megméretni magunkat, ez mindenképpen óriási tapasztalatszerzési lehetőség a fiúk részére. Edzői szempontból is kiemelt feladatot jelent, amit igyekszem maximális odaadással megoldani. Itt nem játszunk eredménykényszerben, de természetesen mindent megteszünk majd a mienknél erősebb játékosállománnyal rendelkező Tatabánya elleni szombati elődöntőben. Abban pedig, hogy idáig tudtam vezetni ezt a fiatal legénységet, bizonyosan része van azoknak a hasznos tapasztalatoknak és tanácsoknak is, amelyeket az évek során számos edzőkollégától kaptam. Ezúton is megköszönöm Hunyadkürti Jánosnak, Csík Jánosnak, Vass Sándornak, Talant Dujsebajevnek és idősebb Kiss Szilárdnak, akik mindannyian hozzátettek ahhoz, hogy edzői pályámon idáig eljuthattam.

Férfi Magyar Kupa négyes döntő, elődöntők:

  • One Veszprém HC–OTP Bank-Pick Szeged 14.45
  • Mol Tatabánya KC–Liqui Moly NEKA 17.30 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

