Veszprém vagy Szeged? A betolakodóra is oda kell figyelni a kézilabda Magyar Kupa négyes döntőjében

– Való igaz, nem feltétlenül a papírforma a mi bejutásunk, de a NEKA már két éve is eljutott a legjobb négy közé, ráadásul a bronzérmet meg is szereztük – összegezte a legfontosabb tényeket Sótonyi László vezetőedző, aki egykor 191 válogatottságig jutott el, jelenleg pedig már hetedik éve dolgozik Balatonbogláron.

A NEKA fiataljai sok tapasztalatot szerezhetnek a Magyar Kupa négyes döntőjében. Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Katona Tibor

Sótonyi László tudatosan választotta a NEKA-t, a fiatalokat

Sótonyi igazi sportcsaládba született. Édesapja számos sportágban versenyzett, kézilabdában pedig a sikeres edzők közé tartozott, róla nevezték el a csurgói sportcsarnokot. Sótonyi László tulajdonképpen az édesapja örökébe lépve lett edző.

– Végigjártam a szamárlétrát. Miután 2001-ben sérülés miatt abbahagytam a játékot, a nagykanizsai NB I/B-s csapatnál kezdtem el dolgozni. Onnan kerültem Százhalombattára, ahol már az első osztályban dolgozhattam. Feltétlenül megemlíteném a Balatonfüreden töltött éveket, ahol bajnoki bronzéremig jutottunk, de a csurgói időszakra is szívesen gondolok vissza. 2018-ban azért választottam a NEKA rendszerét, mert tényleg szerettem volna hosszabb távon fiatalokkal foglalkozni.

Kétévente új csapatot kell építeni

A NEKA egyszerre akadémiai és profi csapat. Akadémiai, hiszen a saját utánpótlásra épít, s profi, amit egyrészt az eredményei támasztanak alá, másrészt szponzora is van, a Liqui Moly.

– Alapvetően nevelőedzői tevékenységet végzünk, hiszen tőlünk folyamatos a játékosok elvándorlása, akik helyét saját nevelésű fiatalokkal kell feltöltenünk. Az akadémia 14–18 éves fiatalokkal foglalkozik, belőlük kerül ki a csapat gerince, akikkel immár az ötödik éve tartjuk a helyünket az élvonalban. A végzősök itt maradhatnak, miként máshonnan is hozunk olyan fiatalokat, akik saját klubjukban nem kapnak elég játéklehetőséget. A mindenkori csapatunk átlagéletkora 20–21 év. Egy ilyen csapattal sokkal nehezebb éveken keresztül produkálni, hiszen tőlünk minden második évben a fél csapatot elviszik, tehát utána egészen új együttest kell kialakítanunk. Ilyen alapfeltételek mellett nagy sikernek tartom, hogy idén például már nem a kiesés elkerülése a fő célunk, hanem a minél magasabb helyezés elérése – jellemezte a Liqui Moly NEKA működését Sótonyi László.