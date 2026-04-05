Nagy dobásra készülhetnek az olaszok: a vb-re tartó sikerkapitányt csábítanak el?

Aki azt várta, hogy a 2021-es Eb-győzelem után új erőre kap az olasz válogatott, annak csalódnia kellett. Az Azzurrik a nagy diadalt követő esztendőben lemaradtak a világbajnokságról, és az idei tornát is nélkülük rendezik meg, vagyis már egymás után harmadszor nem lesz ott a mezőnyben a négyszeres vb-győztes.

Vincenzo Montellát sokan szívesen látnák az olasz válogatott kispadján, bár most Törökországban is nagy kedvenc

Már keresik Gattuso utódját

A bosnyákokkal szembeni pótselejtezős búcsú után számítani lehetett arra, hogy kő kövön nem marad az olasz futballban. Így is lett. Előbb a szövetség elnöke, Gabriele Gravina, majd Gianluigi Buffon csapatmenedzser is lemondott, őket pedig pénteken Gennarro Gattuso követte, akivel közös megegyezéssel szerződést bontottak. Utóbbi mindössze tíz hónapon keresztül, azaz tíz mérkőzés erejéig mondhatta magát az olasz válogatott szövetségi kapitányának, most aztán megint új állást kereshet. A helyi szövetség pedig az utódját, akit várhatóan június végén, esetleg júliusban neveznek majd ki.

Neves olasz edzőkből nincs hiány, azonban az emlegetett jelöltek mindegyikének van munkája. Bedobták például Carlo Ancelotti és Massimiliano Allegri, de előbbi éppen a világbajnokságra készül a brazil válogatottal, utóbbi pedig az AC Milant vezeti, és elmondása szerint elégedett a helyzetével. Simone Inzaghi maga jelentette ki, hogy vele ne számoljak, mivel még egy évig szerződés köti őt az al-Hilalhoz. Az egykori szövetségi kapitányok közül viszont – olasz lapértesülések alapján – ketten is szívesen feladnák jelenlegi munkájukat azért, hogy újra az olasz válogatottat vezethessék: Roberto Mancini jelenleg az al-Saddot, Antonio Conte pedig a Napolit irányítja. Előbbinek nem lenne könnyű visszanyerni a bizalmat, mert bár a 2021-es Eb-győzelem az ő nevéhez fűződik, 2023-ban az egyik pillanatról a másikra felmondott, hogy két héttel később már a szaúdi válogatottat irányítsa.

Montella otthagyná a törököt az olasz válogatottért?

A nemzetközi sajtó Gattuso lehetséges utódai között említi Vincenzo Montellát, a probléma csak az, hogy ő a napokban éppen azzal vált sokak kedvencévé Törökországban, hogy véget vetett a 24 éves várakozásnak, és kivezette a válogatottat a nyári világbajnokságra. Az 51 éves szakembert 2028 nyaráig szóló szerződés köti a törökhöz, de honfitársait ez nem ijeszti el, szívesen elcsábítanák őt, hogy inkább az olasz válogatott szövetségi kapitánya legyen. Más kérdés, hogy erre a vb előtt mennyi esély van, főként úgy, hogy Törökországban nagyon is elégedettek Montella munkájával, legszívesebben 2032-ig, a részben hazai rendezésű Európa-bajnokságig megtartanák őt, sőt, még török állampolgárságot is adnának neki.

