Magyar Eb-arany, Özbas Szofi címet védett Tbilisziben!

A héten Georgia fővárosában, Tbilisziben rendezik a cselgáncs Európa-bajnokságot. A kontinensviadal utolsó előtti, szombati versenynapja meghozta az első magyar érmet. Özbas Szofi a 70 kg-os súlycsoport címvédőjeként indult az Eb-n, s a hazai tatamin versenyző Mariam Csanturia legyőzésével kezdett, majd nyert az azeri Szudaba Agajeva, a kétszeres Eb-ezüstérmes görög Eliszaveta Telcidu és a junior világ- és Európa-bajnok svájci April Lynn Fohouo ellen is, így újra bejutott az Európa-bajnokság döntőjébe. Ott Özbas Szofi ellenfele a kétszeres junior világbajnok francia Melkia Auchecorne volt, aki korábbi egyetlen összecsapásukon legyőzte a magyar cselgáncsozót.

Özbas Szofi akcióban a svájci April Lynn Fohouo ellen, a tbiliszi cselgáncs Európa-bajnokság női 70 kg-os súlycsoportjának elődöntőjében Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Özbas Szofi nagyon magabiztos volt a döntőig vezető úton, egyik ellenfele sem tudott pontot érő akciót végrehajtani rajta.

Cselgáncs Eb: magyar aranyérem, Özbas Szofi címvédése

A fináléban is a magyar versenyző kezdett aktívabban, s kevesebb mint egy perc telt el a döntőből, amikor a földharcban ellenfele lekopogta Özbas akcióját.

A rövid videózás után sem változott semmi: Özbas Szofi címet védett, újra a 70 kg Európa-bajnoka lett.

Georgiában vasárnapig tart az Európa-bajnokság.