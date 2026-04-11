A csontzenét levezényelte, a vb-döntőt elvették tőle

1978-ban a világ akkori legjobb formájában lévő labdarúgó-játékvezetője egy magyar ember, Palotai Károly volt. Ma már mindenki tudja, hogy az egykori olimpiai bajnok focistának kellett volna megkapnia az argentínai világbajnokság döntőjének levezetését. Nem kapta meg, erre a feladatra az olasz Sergio Gonellát jelölte a FIFA. Mégsem áll távol a valóságtól, ha azt mondjuk: az igazi döntőt mégiscsak Palotai vezette. Az 1978. június 18-án Rosarióban rendezett Argentína–Brazília összecsapást.

Palotai Károly bíráskodásának Jorge Rafael Videla tábornok és az argentin labdarúgó-válogatott is tapsolhatott. Forrás: AFP

A csontzenét Palotai Károly vezényelte

Az összecsapás szó hűen tükrözi, mi történt ezen a mérkőzésen. Neve is lett a gyereknek: „Csontzene”. A két csapat játékosai már a meccs előtt vért ittak. Ezen persze csak azok csodálkoznak, akik nem ismerik a két dél-amerikai válogatott mindenkori összecsapásainak körülményeit, a presztízst, ami ezeket a meccseket körbeveszi. Nem volt ez másképpen 1978-ban sem.

A véglegekig felfokozott hangulatot annak is köszönhettük, hogy Argentínának minden körülmények között meg kellett nyerni ezt a világbajnokságot.

Különös és nyugtalanító hangulatú vb volt ez, amelyet eleve nem lett volna szabad a dél-amerikai országban rendezni. Azok után végképp nem, hogy 1976. március 24-én katonai puccs rázta meg az országot. A hadsereg parancsnokaiból álló junta Jorge Videla tábornok vezetésével vette át a hatalmat. Amikor ez kiderült, a holland labdarúgó-válogatott tagjai kijelentették, hogy ők nem utaznak el a vb-re. Később ezt a kijelentést megváltoztatták, így az 1974-es vb ezüstérmese mégis ott lehetett a világbajnokságon.

Az 1978-as vb arra kellett az országot vaskézzel és elképzelhetetlen erőszakkal irányító Videla tábornoknak, hogy a világnak megmutassa: Argentínában minden rendben van. Azaz: nincs ott semmi látnivaló. A tábornoknak azért is volt fontos a hazai csapat végső diadala, mert ezzel tudta volna háttérbe szorítani a rezsim összes szörnyűségét. A nyugatnémet Stern magazin a vb alatt ezt írta:

Argentínában, ahol a jogról és a szabadságról beszélni sem lehet, most futballoznak, és a világ az országban dúló terror helyett csak a gauchók és a tangó hazájával ismerkedik meg a tévéközvetítések során.

Palotai Károlynak az 1978-as vb már a második volt, mert bíróként az 1974-es NSZK-ban rendezett világbajnokságon a Hollandia–Uruguay csoportmeccset ő vezette Hannoverben. Az 1978-as vb-n pedig az Ausztria–Spanyolország csoportmérkőzésen volt ő a játékvezető. A magyar bíró ekkor már a világ legjobbjai közé tartozott. 1975. május 7-én Düsseldorfban ő fújta a Mönchengladbach–Twente UEFA Kupa döntő első összecsapását, 1976. május 12-én Glasgow-ban pedig a Bayern München–St. Etienne bajnokcsapatok Európa-Kupája döntőjét.