Jön az újabb pusztakezes ringháború – Szentendrén csap össze a hazai elit

Tavaly meghódította az országot, idén már szintet akar lépni a sokak szerint legdurvább sportág, mely minden gálájára tömegeket vonzott. Április 11-én Szentendre lesz a küzdősportok fellegvára, ugyanis érkezik az év egyik legjobban várt eseménye, a 2026-os esztendő első pusztakezes gálája. A brutális erejű ütések és a tiszta technika találkozása ezúttal minden eddiginél komolyabb téteket tartogat, ráadásul a rendezvényen Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár is jelen lesz.

Molnár László
2026. 04. 10. 5:35
A tavalyi debütálást követően immár az ötödik pusztakezes gálát rendezik szombaton Szentendrén Fotó: David Balogh
A sportág 2025 áprilisában indult el hazánkban az első hivatalos gálával, és azóta rövid idő alatt a Felix Promotion révén vált az egyik legnépszerűbb küzdősporttá. A szombat esti szentendrei esemény a V. Nemzetközi pusztakezes gála lesz Magyarországon, melynek ezúttal főleg hazai főszereplői lesznek. Az eseményen összesen 9 pusztakezes mérkőzést láthat a közönség, és a főmérkőzésen a félnehézsúly magyar bajnoki öve kerül terítékre, ahol két veretlen titán feszül egymásnak.

A pusztakezes ringcsata általában nem megy végig, az egyik fél kiütéses győzelmével végződik      Fotó: David Balogh

A pusztakezesgála főszereplői már nem köszönnek egymásnak

Senki sem gondolta komolyan, hogy odáig fajulhat két gladiátor viszonya, hogy nyilvános helyen még egymás köszönését sem fogadják, és minden ellenszenvüket a ringben akarják lerendezni, ahogy ezt egy feszült hangulatú szemtől szemben találkozón egymás szemébe is elmondták. A félnehézsúlyú címvédő Hegyi Richárd és a kihívó Besztercei Rajmund 5×2 perces háborúra készül egymás ellen. Itt nincs helye taktikázásnak: két makulátlan mérleg találkozik, de csak egyikük távozhat bajnokként. Ráadásul nemcsak a szakértők, de a két harcos is biztos abban, nem lesz szükség pontozókra a győztes kihirdetéséhez.

Hegyi Richárd sporttörténelmet írt, amikor 2025 októberében, a harmadik, székesfehérvári viadalon elnyerte a sportág első magyar bajnoki címét. Priskin Pál tanítványa korábban klasszikus ökölvívásban is jeleskedett, de saját bevallása szerint a pusztakezes stílus fekszik neki a legjobban. Mint elmondta, számára ez a sport az őszinteségről szól – itt nincs helye a kesztyű mögé bújásnak. Címvédőként most a legnagyobb hazai riválisával szemben kell bizonyítania, hogy ő a súlycsoport vitathatatlan királya.

Az eddigi pusztakezesgálák

2025. április 19. – Budapest, Sterbinszky Csarnok

2025. június 14. – Siófok, Kiss Szilárd Sportcsarnok

2025. október 4. – Székesfehérvár, Alba Regia Sportcsarnok

2025. december 13. – Budapest, Riz Levente Sportcsarnok

Besztercei Rajmund igazi „finisher”, aki már a második pusztakezes viadalon brutális kiütéssel tette le a névjegyét. Sokoldalú harcos, aki MMA-múlttal érkezett a szorítóba, és célja egyértelműen a nemzetközi karrier. Számára a meccs tétje több egy bajnoki címnél: ez a jegye az Egyesült Államokba. Nyíltan kijelentette, hogy a magyar bajnoki öv megszerzése után a tengerentúli pusztakezesligákban (mint a BKFC) tervezi folytatni a pályafutását. Szponzorokat is ezen ambiciózus cél mentén keres, így Szentendrén élete legfontosabb „állásinterjúja” előtt áll.

Az első magyar pusztakezes Európa-bajnok, Veres Tibor komoly nemzetközi meccs előtt áll      Fotó: David Balogh

Európa-bajnok és a közönségkedvenc a szorítóban

Hazánk büszkesége, az első magyar pusztakezes Európa-bajnok, Veres Tibor is kesztyű nélkül lép ringbe. A veretlen nehézsúlyú kiválóságra élete egyik legkeményebb próbája vár a szintén hibátlan grúz Soslan Gasievi ellen. Igazi nehézsúlyú ütközet, ahol egyetlen találat is eldönthet mindent. Ez a mérkőzés a gála egyik legrobbanékonyabb összecsapása, ahol a technika és a nyers erő találkozik. 

Veres híres a „pusztító balosáról” és arról, hogy mérkőzéseit gyakran már az első menetben brutális kiütéssel (KO) fejezi be. Még sosem talált legyőzőre ebben a szakágban, ám most nem lesz egyszerű dolga, ugyanis a grúz kihívó szintén hibátlan mérleggel érkezik, ami ritka és feszült helyzetet teremt: két olyan nehézsúlyú csap össze egymással, akinek jövője nagy részben a szombati ringháborún múlik. A mérkőzés tétje Veres Tibor számára a nemzetközi elitben elfoglalt helyének megerősítése, míg Gasievi egy győzelemmel azonnal a sportág globális térképére kerülhetne.

A közönségkedvenc többszörös muay thai bajnok, Németh Olivér is próbára teszi magát ebben a könyörtelen szakágban. Érkezése garantálja a látványos és technikás küzdelmet, amit a rajongók már tűkön ülve várnak. Ismert stílusa a folyamatos nyomásgyakorlás és a látványos térd-könyök technikák, amiket thai bokszolóként mesteri szintre fejlesztett.

A gála tervezett programja

A program 19:30-kor kezdődik a szentendrei Ferences Sportcsarnokban. 

  • Főmérkőzés: Hegyi Richárd–Besztercei Rajmund félnehézsúlyú magyar bajnoki címmeccs (5x2 menet)
  • Kiemelt nehézsúly: Veres Tibor–Soslan Gasievi (veretlen Európa-bajnok a veretlen grúz ellen)
  • Debütáló meccs: Németh Olivér–Sándor „Bandi” András (a többszörös muay thai bajnok első pusztakezes fellépése)
  • További mérkőzések: Barna Bence, Tüdős Marcell, Németh Olivér, Pavel Tajbos, Knitli Csaba részvételével

Sokak számára nem csak a ringből ismerős, hiszen szerepelt az RTL Survivor című túlélőshow-jában. Ott is megmutatkozott küzdeni akarása és fizikai teherbírása, amit saját bevallása szerint édesanyja támogatása motivált – a műsor fődíjával is neki szeretett volna segíteni. Bár korábban amatőr ökölvívásban is kipróbálta magát, a pusztakezes boksz jelenti számára az igazi új kihívást. 

A célja egyértelmű: a pusztakezesek között is csúcsra érni. Nem lesz egyszerű dolga, ugyanis Németh Olivér ellenfele a szentendrei gálán a rutinos Sándor „Bandi” András lesz. Utóbbi tapasztalt harcos, aki nem ijed meg a kemény adok-kapoktól. Korábban is láthattuk már küzdeni, és híres arról, hogy a végsőkig képes elmenni a győzelemért.

Az ország legkeményebb harcosai lépnek ringbe szombaton este Szentendrén      Fotó: Balogh Dávid

Magyarországon nem, de a határainkon túl rendeznek női pusztakezes csatát

Bár a sportág hazai története még rövid, már volt rá példa nemzetközi szinten, hogy női harcosok csaptak össze össze egymással pusztakezes meccsen. A világ legnagyobb szervezeteinél, mint a BKFC (Bare Knuckle Fighting Championship) vagy a BYB Extreme, rendszeresen rendeznek női címmérkőzéseket. Az első hivatalos, szankcionált női pusztakezes meccset Rowdy Bec Rawlings vívta és nyerte meg évekkel ezelőtt, azóta pedig több súlycsoportban is avattak bajnokokat.

Magyarországon a pusztakezesgálák eddigi négy állomásán a férfimezőny dominált, de a környező országokban, például Romániában, a Hargita Fight Nighton már láthattunk női pusztakezes összecsapásokat. Néhány esetben a hölgyek keményebbek egymással, mint a férfiak…

Ott lesz Szentendrén a legfőbb hazai sportvezető

Az eseményen ott lesz meghívott vendégként Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár is, aki a küzdősportok és a pusztakezesgála kapcsán elsősorban a sportágban rejlő kitartást, a példaképek fontosságát és a közösségépítő erőt emelte ki legutóbbi nyilatkozataiban. Az államtitkár az MCC Sports for All konferencián hangsúlyozta, hogy a fiatalok számára kulcsfontosságúak a valódi, hús-vér példaképek, akik mögött valós teljesítmény és fegyelem áll. 

Az államtitkár szerint a sport képes egyesíteni a nemzetet, és az ilyen nagy érdeklődésre számot tartó események, mint a szentendrei gála, közösségi élményt nyújtanak. Kiemelte, hogy a kormány a sportot stratégiai ágazatként kezeli, és minden olyan kezdeményezést támogatnak, amely népszerűsíti a rendszeres testmozgást és a sportértékeket. 

Schmidt Ádám jelenléte a szentendrei gálán megerősíti a sportág hivatalos elismertségét 

és azt az üzenetet, hogy a pusztakezes viadal mára a hazai küzdősporttérkép megkerülhetetlen részévé vált. Valamint azt az esélyt, hogy helyet kapjon a nem olimpiai sportágak családjában.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Földi László
idezojelekértelem

Az értelmiség szerepe a választás viharában

Földi László avatarja

Hogy milyen jövő vár ránk a nemzetközi viharok közepette, az mindenki egyéni felelőssége.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

