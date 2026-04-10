Jön az újabb pusztakezes ringháború – Szentendrén csap össze a hazai elit

A sportág 2025 áprilisában indult el hazánkban az első hivatalos gálával, és azóta rövid idő alatt a Felix Promotion révén vált az egyik legnépszerűbb küzdősporttá. A szombat esti szentendrei esemény a V. Nemzetközi pusztakezes gála lesz Magyarországon, melynek ezúttal főleg hazai főszereplői lesznek. Az eseményen összesen 9 pusztakezes mérkőzést láthat a közönség, és a főmérkőzésen a félnehézsúly magyar bajnoki öve kerül terítékre, ahol két veretlen titán feszül egymásnak.

A pusztakezes ringcsata általában nem megy végig, az egyik fél kiütéses győzelmével végződik Fotó: David Balogh

A pusztakezesgála főszereplői már nem köszönnek egymásnak

Senki sem gondolta komolyan, hogy odáig fajulhat két gladiátor viszonya, hogy nyilvános helyen még egymás köszönését sem fogadják, és minden ellenszenvüket a ringben akarják lerendezni, ahogy ezt egy feszült hangulatú szemtől szemben találkozón egymás szemébe is elmondták. A félnehézsúlyú címvédő Hegyi Richárd és a kihívó Besztercei Rajmund 5×2 perces háborúra készül egymás ellen. Itt nincs helye taktikázásnak: két makulátlan mérleg találkozik, de csak egyikük távozhat bajnokként. Ráadásul nemcsak a szakértők, de a két harcos is biztos abban, nem lesz szükség pontozókra a győztes kihirdetéséhez.

Hegyi Richárd sporttörténelmet írt, amikor 2025 októberében, a harmadik, székesfehérvári viadalon elnyerte a sportág első magyar bajnoki címét. Priskin Pál tanítványa korábban klasszikus ökölvívásban is jeleskedett, de saját bevallása szerint a pusztakezes stílus fekszik neki a legjobban. Mint elmondta, számára ez a sport az őszinteségről szól – itt nincs helye a kesztyű mögé bújásnak. Címvédőként most a legnagyobb hazai riválisával szemben kell bizonyítania, hogy ő a súlycsoport vitathatatlan királya.

Az eddigi pusztakezesgálák

2025. április 19. – Budapest, Sterbinszky Csarnok

2025. június 14. – Siófok, Kiss Szilárd Sportcsarnok

2025. október 4. – Székesfehérvár, Alba Regia Sportcsarnok

2025. december 13. – Budapest, Riz Levente Sportcsarnok

Besztercei Rajmund igazi „finisher”, aki már a második pusztakezes viadalon brutális kiütéssel tette le a névjegyét. Sokoldalú harcos, aki MMA-múlttal érkezett a szorítóba, és célja egyértelműen a nemzetközi karrier. Számára a meccs tétje több egy bajnoki címnél: ez a jegye az Egyesült Államokba. Nyíltan kijelentette, hogy a magyar bajnoki öv megszerzése után a tengerentúli pusztakezesligákban (mint a BKFC) tervezi folytatni a pályafutását. Szponzorokat is ezen ambiciózus cél mentén keres, így Szentendrén élete legfontosabb „állásinterjúja” előtt áll.