Arbeloa nem vár csodát a Real Madridtól a Bayern ellen

A Real Madrid és a Bayern München a múlt héten kiszolgálta a Santiago Bernabéu közönségét, és bár sokáig kimaradtak a ziccerek, végül a gólokkal sem maradtak adósak, három született belőlük a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében. Kettőt a németek szereztek, majd az utolsó negyedórához közeledve Kylian Mbappé szépített, ezzel jobb helyzetbe hozva a spanyolokat, akik ma este Münchenben tehát 2-1-ről próbálják megfordítani a párharcot. Ebben a világbajnok csatár is segítségükre lesz, Mbappé tegnap elutazott a kerettel annak ellenére is, hogy múlt pénteken, a királyi gárda Girona elleni 1-1-es döntetlen alkalmával fejsérülést szenvedett.

Számít a Real Madrid története?

Érdekesség, hogy a két csapat utóbbi négy oda-visszavágós párharcát, illetve mindhárom BEK/BL-negyeddöntőjét a Real Madrid nyerte, a bajorok ugyanakkor az utóbbi 28 otthoni BL-meccsükből csupán egyet vesztettek el, a zajló idényben pedig mind az öt összecsapásukon diadalmaskodtak az Allianz Arénában. A spanyol gigász ellen ezzel együtt az utóbbi négy hazai találkozóján nyeretlen a Bayern, és Manuel Neuer figyelmeztetett, akár ma este is bajba kerülhet.

– Az egyetlen előnyünk az, hogy egy góllal vezetünk a párharcban, de a Real Madrid az ellenfél, ez pedig egy nagyon kemény kihívás. Szerencsések vagyunk, hogy a visszavágót hazai pályán játsszuk, és számítunk a szurkolókra. Jó helyzetben vagyunk, de óvatosnak kell lennünk, mert a múltban láttuk, hogy a Real Madrid milyen győzelmekre képes – mutatott rá a bajorok tapasztalt kapusa. – Tisztában vagyunk a BL-ben elért eredményeikkel, de profik vagyunk, a jelenben élünk. Most pedig a Real Madriddal játszunk, egy csapattal, amely ha jó napot fog ki, bárkit képes legyőzni. De ugyanez igaz ránk is. Sőt, meg is vertük őket a Bernabéuban. Előnyt jelent, hogy az Allianz Arénában játszunk.

A Bayern München vezetőedzője,

Vincent Kompany tiszteli az ellenfelet, de mint elmondta, nem érdekli, hogy a múltban mire vitte a Real Madrid, ő bízik abban, hogy a csapata ismét sikerrel jár ellene. Kollégája, Álvaro Arbeloa viszont a fordításban hisz, és erre annak ellenére is jó oka van, hogy a királyi gárda hazai vereség után idegenben még sosem állt fel a nemzetközi porondon.

– Először is, mi vagyunk a Real Madrid. Ha van csapat, amely azért jön ebbe a stadionba, hogy megfordítsa a párharc állását, akkor az mi vagyunk. Egy olyan csapat, amely soha nem adja fel és amelynek tizenöt BEK-/BL-trófeája van – fogalmazott a spanyol edző.

Nem gondolom, hogy csodát kellene végrehajtanunk. Ha az előző meccset mi nyerjük, az nem lett volna semmi rendkívüli, a kapusuk volt a meccs legjobbja. Képesek vagyunk a fordításra. Aki ismeri a Real Madridot, senki sem gondolja, hogy az itteni győzelme csoda lenne.

Arteta nehéz meccsre számít

A másik ma esti párharcban az angol bajnokságot vezető Arsenal a Sporting otthonában aratott 1-0-s győzelmet, így továbbra is veretlen portugál riválisával szemben, igaz, az eddigi egyetlen oda-visszavágós párharcukból – a 2022/23-as Európa-liga nyolcaddöntőjéből – két döntetlen után a lisszaboniak jutottak tovább. Az Ágyúsok a korábbi kilenc BEK/BL-negyeddöntőjükből csupán hármat nyertek meg, most azonban egymás után másodszor juthatnak be a legjobb négy közé, viszont nincsenek életük formájában. A hétvégén 2-1-re kikaptak otthon a Bournemouth-tól, a Sporting viszont az Estrela otthonában aratott 1-0-s győzelemmel hangolt a londoni visszavágóra.