LiverpoolCrystal PalaceArne SlotPremier League

Forrnak az indulatok a Liverpool győzelme után – hogy születhetett ilyen gól?

Ritkán látni a futballpályán olyasmit, mint ami szombaton a Liverpool és a Crystal Palace Premier League-mérkőzésén történt. Utóbbi kétgólos hazai vezetésnél akkor szépített, amikor a Vörösök kapusa fájdalmában a földre rogyott. Arne Slot nem érti, miként minősíthették szabályosnak ezt a gólt, kollégája, Oliver Glasner szerint viszont elégedett volt a döntéssel. A végeredménnyel kevésbé, a Liverpool 3-1-re verte meg a Crystal Palace-t.

Magyar Nemzet
2026. 04. 26. 6:04
Arne Slot nem értett egyet a játékvezető döntésével Fotó: PAUL ELLIS Forrás: AFP
Kollégája, Oliver Glasner szerint határeset volt, viszont helyesen döntött a bíró, már csak azért is, mert nem fejsérülésről volt szó. – Nehéz helyzet volt, mert (Woodman – a szerk.) nagy védést mutatott be, majd a labda Munozhoz került. Minden nagyon gyorsan történt. A kapus a meccs végéig a pályán maradt, ezért úgy gondoljuk, hogy helyes döntés született.

Bizonyított Slotnak a Liverpool harmadik számú kapusa

Valóban, Woodman végig a pályán volt, így csak rövid időre tűnt úgy, hogy Pécsi Ármin debütálhat a Liverpool felnőttcsapatában.

Woodman mindenesetre élt az Alisson és Giorgi Mamardasvili sérülése miatt kínálkozó lehetőséggel, káprázatos teljesítménnyel mutatta meg, hogy mire képes.

– Ez enyhe megfogalmazás – válaszolt Slot, amikor arról kérdezték, elégedett volt-e az angol kapus produkciójával. – Sokszor mondom azt nektek, hogy rengeteg helyzetet dolgozunk ki, aztán az ellenfél kialakít egyet, és abból azonnal gól lesz. Most ezt nem mondhatom, mert sok ziccerük volt, többször is közel jártak a gólhoz. De a mai meccs legfontosabb pillanata az volt szerintem, amikor a második gólunk előtt Freddie egy hatalmas védést mutatott be. Egyébként 1-1 lett volna az állás, így viszont tíz másodperccel később 2-0 lett. Ekkorák most a különbségek a Premier League-ben, és ma felénk billent a mérleg nyelve, miközben korábban ez több alkalommal nem így volt.

A Liverpool győzelmét szombaton Florian Wirtz remek gólja tette teljessé. A 3-1-es sikerrel a negyedik helyre jött föl a Liverpool.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
