Az első döntő frame a vb-n: az egyik világbajnok bőrére ment a játék

Kis híján Shaun Murphy búcsúzott kiemelt játékosok közül elsőként a sheffieldi Crucible Színházban zajló sznúker-világbajnokságon. A világranglista 63. helyén álló Fan Cseng-ji (Fan Zhengyi) a hajrában kétszer, 8-8-ra, majd 9-9-re is egyenlített, a döntő frame-ben aztán már 53-17-re vezetett, amikor elhibázott egy nehéz pirosat a középső zsebbe. Ez nyitotta meg az utat Murphy előtt, aki onnantól nem adott új esélyt ellenfelének, és letakarította az asztalt (67-53).

A kínai Fan Cseng-ji (Fan Zhengyi) izgatottan kukucskál, Shaun Murphy maradt higgadtabb a döntő pillanatban. Menetelnek az esélyesek a snooker-vb-n. Forrás: WST

Fan hibázott, a rózsaszínű golyó volt Shaun Murphy kulcslökése

A végjáték különösen azért volt rendkívüli, mert négy piros maradt az asztalon, közülük kettő a felső palánk közelében feküdt, vagyis Murphy helyzete nemcsak pontszámban, hanem állás szempontjából is rendkívül nehéz volt. A fordulat kulcsa egy kiváló rózsaszín volt, amellyel két pirosat is kimozdított a felső palánk mellől, innen pedig már végig higgadt maradt. A 43 éves angol klasszis így 10-9-re nyerte meg a torna eddigi legdrámaibb csatáját, amit látványos ökölrázással ünnepelt.

Shaun Murphy overcomes Fan Zhengyi in an absolute EPIC at the Crucible! 🔥 pic.twitter.com/qsd5uPDWyb — TNT Sports (@tntsports) April 21, 2026

– Nem hiszem el, hogy megnyertem ezt a meccset abból a helyzetből – lelkendezett a mérkőzés után Murphy. Emellett arról beszélt, hogy a tétet figyelembe véve ez volt élete legjobb breakje, és rendkívül büszke magára.

Elárulta, magában már fogalmazta a vesztes nyilatkozatát,

mert úgy érezte, Fan Cseng-ji több mint fél lábbal a legjobb 16 között volt. Külön kiemelte, hogy semmiképpen sem ő akart lenni az első kiemelt, aki kiesik az idei vb-n.

Tizenhatodszor a legjobb 16 között a sznúker-vb-n

A nyolcadik helyen kiemelt Murphy a pályafutása során immár tizenhatodszor jutott be a sznúker-vb legjobb 16 játékosa közé. A következő fordulóban újabb kínai ellenfél vár rá, Hsziao Kuo-tung (Xiao Guodong), aki korábban Csou Jüe-lungot (Zhou Yuelong) győzte le 10-6-ra. Murphy számára ez a siker azért is fontos, mert 2021 óta először próbál ismét negyeddöntőbe jutni Sheffieldben; abban az évben egészen a döntőig menetelt.

Menetelő esélyesek, hogyan áll Ronnie O’Sullivan?

A vb eddigi képe alapján egyelőre az esélyesek diktálnak, még egyetlen korábbi világbajnok sem esett ki. A már befejeződött első körös meccsek mind kiemelt sikert hoztak, Murphy sem lett kivétel. A további keddi meccseken a kínai Vu Ji-ce (Wu Yize) simán, 10-2-re verte Lej Pej-fant (Lei Peifan), Judd Trump pedig szintén továbblépett Gary Wilson ellen (10-5). Ronnie O’Sullivan a mai folytatás előtt 7-2-re vezet Ho Kuo-csiang (He Guoqiang) ellen, vagyis nála sem látszik egyelőre komoly veszély.