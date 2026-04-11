Egy csapat, amelyet sem leírni, sem agyonverni nem lehet

Négy éve már annak, hogy a Sopron Basket Európában felért a csúcsra. Gáspár Dávid csapata 2022 áprilisában Isztambulban nyerte meg az Euroligát, s a győzelem pillanatában mindenki tisztában lehetett azzal, hogy innen nincs, nem lehet magasabbra törni. A Sopron mindig megmaradt a realitás talaján. Az együttes összetétele nem vethető össze a 2022-es csapattal, ennek ellenére még mindig a magyar női kosárlabdázás meghatározó együtteséről beszélünk.

A Sopron Basket Magyar Kupa-győztes csapata. Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Tóth Zsombor

A Sopron Basket tényleg elnyűhetetlen

A soproni csapat 2025 tavaszán megnyerte a magyar bajnokságot, a minap pedig a Magyar Kupát. A soproniak a bajnokságban is ott vannak az elődöntőben, de a címvédés ebben a sorozatban óriási meglepetés lenne. Azok után azonban, hogy az MK-győzelem sikerült, mindenki óvatosan fogalmaz. Az elődöntőben a Sopronnak a tavalyi ezüstérmes DVTK lesz az ellenfele, a pályaelőnyt ebben a sorozatban a miskolciak élvezik.

